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गोरखपुर: लव मैरिज के दो महीने बाद नगर निगम की गाड़ी में मिला संविदा कर्मी का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

बेतियाहाता में कूड़ा गाड़ी में मिला संविदा चालक का शव, जांच में जुटी पुलिस

लव मैरिज करने वाले निगम कर्मी की लाश मिली
लव मैरिज करने वाले निगम कर्मी की लाश मिली (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 12:14 PM IST

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गोरखपुर: नगर निगम में संविदा कर्मी का शव मिलने से सनसनी फैल गई. सुसाइड करने का दावा किया जा रहा है, हालांकि परिजन इसे हत्या बता रहे हैं. पुलिस की टीम जांच में जुट गई है.

संदिग्ध मौत, कई सवाल: कैंट थाना क्षेत्र के बेतियाहाता में संविदा कर्मी मुकेश पासवान का शव नगर निगम की कचड़ा गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मिली. पेड़ से रस्सी बांधकर फंदा लगा हुआ शव मिला, जिससे आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है. पानी टंकी के पास जब लोगों ने गाड़ी में शव देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

बेतियाहाता में कूड़ा गाड़ी में मिला संविदा चालक का शव
बेतियाहाता में कूड़ा गाड़ी में मिला संविदा चालक का शव (Photo Credit: ETV Bharat)

लव मैरिज के बाद मौत: 20 साल का मुकेश पासवान गीडा थाना क्षेत्र के नौसढ़ का रहने वाला था. 2 महीने पहले बगल के गांव की रहने वाली एक दूसरे जाति की लड़की से लव मैरिज कर लिया था. जिसके चलते परिजन नाराज चल रहे थे. परिजनों की नाराजगी की वजह से गोरखपुर में मुकेश किराए की मकान लेकर रहता था. मौत की सूचना पर पहुंची उसकी पत्नी मुकेश का शव देखकर बेहोश हो गई.

दोनों ने कुछ दिन पहले प्रेम विवाह किया था, और वह गांव से बाहर किराये की मकान में रह रहे थे, लिहाजा पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि, मुकेश की हत्या हुई है, या उसने खुदकुशी की है- संजय सिंह, कैंट थाना प्रभारी

पुलिस आत्महत्या और हत्या की उलझी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है. मौके पर पहुंचे लोगों से पूछताछ के अलावा उसकी पत्नी से भी जानने की कोशिश कर रही है कि, शादी के बाद उसे किस प्रकार की परेशानी हो रही है.

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