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हृदय विदारक; राप्ती नदी में डूबे चारों बच्चों के शव बरामद, 36 घंटे तक चला सर्च ऑपरेशन

गोरखपुर : खोराबार थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के समीप बीते बुधवार को डूबे चारों के शव शुक्रवार सुबह बरामद हो गए. एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में करीब 36 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद शवों की बरामदगी हो सकी है. बच्चों के शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मचा है. परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है. जिला आपदा प्रबंधन ने बच्चों के परिजनों को शासन से अनुमन्य सहायता राशि उपलब्ध कराने की बात कही है.

बता दें, बुधवार को खोराबार थाना क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर के समीप बीरू उर्फ अमन राजभर (15) पुत्र रामसमुझ, अनिकेत यादव (13) पुत्र सत्येंद्र यादव निवासी रानीडीहा थाना कैंट, विवेक निषाद (15) पुत्र सतीश निषाद निवासी मालवीय नगर थाना कैंट तथा गगन पासवान (15) पुत्र संतदेव निवासी जंगल सिकरी थाना खोराबार राप्ती नदी में नहाने गए थे. बच्चे नदी के किनारे अपनी साइकिल खड़ीकर नहाने के लिए नदी में उतरे थे और डूब गए थे. नदी किनारे साइकिल और चप्पल देख आसपास के लोगों को बच्चों के डूबने के शक हुआ. इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई. परिजनों ने प्रशासन को सूचना दी. इसके बाद जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय को सूचना दी गई.

उपजिलाधिकारी सदर दीपक गुप्ता की सूचना पर एनडीआरएफ की आरआरसी 11वीं वाहिनी चारगांवा और वाराणसी मुख्यालय से संपर्क कर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. टीम ने स्थानीय गोताखोरों और पुलिस के सहयोग से तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन देर रात तक कोई सफलता नहीं मिली. इस दौरान जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मौके पर पहुंच कर बच्चों के परिजनों को ढांढस बंधाया और घटनाक्रम का जायजा लिया.