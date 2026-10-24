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गोरखपुर: प्रदेश के पहले वानिकी विश्वविद्यालय का नक्शा तैयार, 491 करोड़ से होगा निर्माण

वानिकी विश्वविद्यालय का नक्शा तैयार ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश को वानिकी और औद्यानिकी शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में प्रदेश का पहला वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय जल्द आकार लेने जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल इस विश्वविद्यालय का निर्माण गोरखपुर के कैम्पियरगंज क्षेत्र के भारीबैसी में किया जाएगा. प्रशासन और वन विभाग मुख्यमंत्री के हाथों विश्वविद्यालय का शिलान्यास कराने की तैयारियों में जुटे हैं.

करीब 50 हेक्टेयर (123.55 एकड़) क्षेत्रफल में विकसित होने वाले इस विश्वविद्यालय के निर्माण पर 491 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आने का अनुमान है. निर्माण कार्य दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ गोरखपुर के शैक्षणिक परिदृश्य को नया विस्तार मिलेगा. यह चार राज्य विश्वविद्यालयों सहित कुल पांच विश्वविद्यालयों वाले चुनिंदा जिलों में शामिल हो जाएगा. निर्मित होने वाले विश्वविद्यालय की खूबसूरत डिजाइन भी बनकर तैयार हो गई है, जो बहुत ही आकर्षक देखने में लग रही है.

घोषणा से अधिनियम तक पहुंची विश्वविद्यालय स्थापना की प्रक्रिया गोरखपुर में प्रदेश की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 सितंबर 2024 को कैम्पियरगंज क्षेत्र में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के लोकार्पण के अवसर पर की थी. इसके बाद विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़ी प्रक्रियात्मक तैयारियों को आगे बढ़ाया गया. प्रदेश कैबिनेट ने 7 अप्रैल 2026 को वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश के प्रारूप को स्वीकृति दी. इसके बाद 22 अप्रैल 2026 को स्वीकृति का शासनादेश जारी किया गया. इसी क्रम में 17 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 निर्गत किया गया. अब विश्वविद्यालय के निर्माण और शिलान्यास की तैयारियां आगे बढ़ाई जा रही हैं. वानिकी से लेकर जलवायु परिवर्तन तक की पढ़ाई प्रभागीय वनाधिकारी शुभम सिंह के अनुसार, विश्वविद्यालय में वानिकी एवं औद्यानिकी, वन्यजीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, एग्रोफॉरेस्ट्री, फल एवं बागवानी सहित कई आधुनिक विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. यहां स्नातक (बीएससी), परास्नातक (एमएससी), पीएचडी और डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे. विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को वन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े क्षेत्रों में उच्च शिक्षा एवं शोध के अवसर उपलब्ध कराना है. इसके साथ ही किसानों और छात्रों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देने तथा कृषि एवं पर्यावरण संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा. प्रभागीय वनाधिकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य वन सेवा तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी के पदों पर क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाना भी प्रस्तावित है.