गोरखपुर के कंबल कारखाने को यूपी बजट से मिली संजीवनी; अब ब्रांडेड कंबल से होगी टक्कर

गोरखपुर: गोरखपुर जिले के खजनी विधानसभा क्षेत्र में संचालित कंबल उत्पादन कारखाने के कायाकल्प का मार्ग बुधवार को प्रशस्त हो गया. योगी सरकार ने बजट 2026-27 में इस कंबल कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए 7.50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है.

इस बजट से कारखाने के आधुनिकीकरण के बाद कंबल की बुनाई से लेकर फिनिशिंग तक कार्य इसी कारखाने में होगा और तैयार उत्पाद निजी क्षेत्र के ब्रांडेड कंबल से प्रतिस्पर्धा वाले होंगे.

बता दें कि खजनी के खुटभार में कंबल उत्पादन कारखाना वर्ष 1985-86 में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की देखरेख में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने लगवाया था. तब इसकी लागत करीब 25 लाख रुपये थी. पांच वर्ष चलने के बाद कंबल कारखाना आपूर्ति के अभाव में बंद हो गया था.

योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद वर्ष 2019-20 में खजनी का कंबल कारखाना दोबारा संचालित हुआ. अभी तक कंबल की बुनाई यहां और प्रिंटिंग का कार्य मिर्जापुर की फैक्ट्री में होता है. बजट मिलने के बाद आधुनिकीकरण के साथ सारे कार्य यहीं पर होने लगेंगे.