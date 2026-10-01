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गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक MLC चुनाव में नया मोड़; BJP से बागी उम्मीदवार ने ठोंकी ताल, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव

गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक MLC चुनाव में नया मोड़. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: प्रदेश में होने जा रहे शिक्षक और स्नातक MLC के चुनाव में गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा से डॉ. संजयन त्रिपाठी को टिकट नहीं मिला, जबकि वह टिकट के प्रमुख दावेदार थे. टिकट न मिलने से नाराज डॉ. संजयन त्रिपाठी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए है. इससे भाजपा के घोषित प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के लिए चैलेंज बड़ा हो गया है. ETV भारत ने भाजपा से बागी हुए डॉ. संजयन त्रिपाठी से एक्सक्लूसिव बातचीत की.

डॉ. संजयन त्रिपाठी ने कहा कि वह पार्टी के लिए पूरी वफादारी से पिछले कई वर्षों से हर तरह के अभियान में जुटे थे. दो बार स्नातक एमएलसी का चुनाव लड़कर बहुत कम मतों से हार भले ही मिली लेकिन उनकी चुनावी राजनीति की पकड़ को भाजपा भी ढंग से महसूस कर रही थी. जब उन्हें टिकट नहीं मिला और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी को भाजपा का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, तो वह आश्चर्य में पड़ गए. क्योंकि ध्रुव कुमार त्रिपाठी टिकट पाने तक भाजपा के कार्यकर्ता और सदस्य तक नहीं थे. संवाददाता मुकेश पांडेय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) 01 अक्टूबर को करेंगे नामांकन: संजय ने कहा कि वह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनका टिकट आखिर किस आधार पर केंद्रीय नेतृत्व ने काटा और ध्रुव कुमार त्रिपाठी को किस आधार पर दिया? अगर जिताऊ मानकर ही ध्रुव कुमार त्रिपाठी को टिकट दिया गया है, तो यह भाजपा के उन समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी चेतावनी है, जो किसी भी चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं. संजय ने कहा कि वह 01 अक्टूबर को अपना नामांकन करने जा रहे हैं. उन्हें कई शिक्षक संगठनों का खुला समर्थन मिल चुका है. इसमें माध्यमिक शिक्षक संघ ठाकुरई गुट, सीबीएसई स्कूल प्रबंधक महासभा, वित्त विहीन शिक्षक महासंघ, मदरसा शिक्षक संघ समेत कई संगठन उनके लिए खुलकर आगे आए हैं. शिक्षकों के सम्मान में लड़ेंगे चुनाव: उन्होंने कहा कि हम चुनाव मैदान में इसलिए उतर रहे हैं कि जिन शिक्षकों-समर्थकों के दिए भरोसे से हम लगातार 2 वर्षों से इस चुनाव में उतरने के लिए शिक्षकों से संपर्क कर रहे थे. उनका हौसला बना रहे, क्योंकि उन्होंने ही अपने हौसले से हमें चुनाव लड़ने की ताकत दी थी. अब यह चुनाव हमारे समर्थकों का है. उन शिक्षकों का है, जो जी-जान से लड़कर उन्हें जीत दिलाएंगे. उन्होंने कटाक्ष किया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इसका मतदाता नहीं है. शिक्षक इसका मतदाता है. इस बार वह सोच-समझकर अपना मतदान करेगा और जीत उन्हें मिलेगी.