गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक MLC चुनाव में नया मोड़; BJP से बागी उम्मीदवार ने ठोंकी ताल, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव
पेश है गोरखपुर से संवाददाता मुकेश पांडेय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 10:00 AM IST
गोरखपुर: प्रदेश में होने जा रहे शिक्षक और स्नातक MLC के चुनाव में गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा से डॉ. संजयन त्रिपाठी को टिकट नहीं मिला, जबकि वह टिकट के प्रमुख दावेदार थे. टिकट न मिलने से नाराज डॉ. संजयन त्रिपाठी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए है. इससे भाजपा के घोषित प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के लिए चैलेंज बड़ा हो गया है. ETV भारत ने भाजपा से बागी हुए डॉ. संजयन त्रिपाठी से एक्सक्लूसिव बातचीत की.
डॉ. संजयन त्रिपाठी ने कहा कि वह पार्टी के लिए पूरी वफादारी से पिछले कई वर्षों से हर तरह के अभियान में जुटे थे. दो बार स्नातक एमएलसी का चुनाव लड़कर बहुत कम मतों से हार भले ही मिली लेकिन उनकी चुनावी राजनीति की पकड़ को भाजपा भी ढंग से महसूस कर रही थी.
जब उन्हें टिकट नहीं मिला और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी को भाजपा का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, तो वह आश्चर्य में पड़ गए. क्योंकि ध्रुव कुमार त्रिपाठी टिकट पाने तक भाजपा के कार्यकर्ता और सदस्य तक नहीं थे.
01 अक्टूबर को करेंगे नामांकन: संजय ने कहा कि वह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनका टिकट आखिर किस आधार पर केंद्रीय नेतृत्व ने काटा और ध्रुव कुमार त्रिपाठी को किस आधार पर दिया? अगर जिताऊ मानकर ही ध्रुव कुमार त्रिपाठी को टिकट दिया गया है, तो यह भाजपा के उन समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी चेतावनी है, जो किसी भी चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं.
संजय ने कहा कि वह 01 अक्टूबर को अपना नामांकन करने जा रहे हैं. उन्हें कई शिक्षक संगठनों का खुला समर्थन मिल चुका है. इसमें माध्यमिक शिक्षक संघ ठाकुरई गुट, सीबीएसई स्कूल प्रबंधक महासभा, वित्त विहीन शिक्षक महासंघ, मदरसा शिक्षक संघ समेत कई संगठन उनके लिए खुलकर आगे आए हैं.
शिक्षकों के सम्मान में लड़ेंगे चुनाव: उन्होंने कहा कि हम चुनाव मैदान में इसलिए उतर रहे हैं कि जिन शिक्षकों-समर्थकों के दिए भरोसे से हम लगातार 2 वर्षों से इस चुनाव में उतरने के लिए शिक्षकों से संपर्क कर रहे थे. उनका हौसला बना रहे, क्योंकि उन्होंने ही अपने हौसले से हमें चुनाव लड़ने की ताकत दी थी.
अब यह चुनाव हमारे समर्थकों का है. उन शिक्षकों का है, जो जी-जान से लड़कर उन्हें जीत दिलाएंगे. उन्होंने कटाक्ष किया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इसका मतदाता नहीं है. शिक्षक इसका मतदाता है. इस बार वह सोच-समझकर अपना मतदान करेगा और जीत उन्हें मिलेगी.
योग्यता का पैमाना: संजयन त्रिपाठी ने बीजेपी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को साझा करते हुए कहा कि अगर किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई पार्टी टिकट दे देती है, तो कार्यकर्ताओं का धर्म है, कि जो अच्छा व्यक्ति चुनाव मैदान में है, तो उसे मतदान कर विजयी बनाएंं, न कि किसी अयोग्य को.
संजय ने कहा कि आयोग्य से तात्पर्य मेरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहने का यह है कि जो आपके दल का कभी नहीं रहा, जिसने पार्टी के अभियानों में संघर्ष नहीं किया, अगर वह आपके दल का उम्मीदवार बनता है, तो यह उसकी अयोग्यता है. उसकी हार आपके केंद्रीय नेतृत्व को बड़ी सीख देगी.
भाजपा नेतृत्व को नहीं मिली सीख: संजयन एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भाजपा हाल के अभी दो विधानसभा उपचुनाव में कार्यकर्ताओं की पसंद को दरकिनार कर दिए गए टिकट से मध्य प्रदेश के दतिया और बिहार के बांकीपुर में मिली हार से सबक नहीं सीख पाई है.
वह फिर ऐसी गलती कर रही है. जबकि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की काफी करीब है. उन्होंने कहा कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी के चुनाव परिणाम से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता लेकिन राजनीतिक संदेश इससे भी बड़ा जाता है.
ध्रुव त्रिपाठी पर किया हमला: उन्होंने ध्रुव कुमार त्रिपाठी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो संगठन उन्हें तीन बार MLC बनाने का कार्य किया. उस शर्मा गुट को छोड़कर वह भाजपा के पाले में आ गए. आखिर अब उस संगठन से शिक्षकों की समस्याओं की आवाज कौन बुलंद करेगा.
शिक्षकों की पेंशन से लेकर तमाम ऐसी मांगे थीं, जिसको लेकर ध्रुव कुमार त्रिपाठी को आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, लेकिन वह इस पर गंभीर नजर नहीं आए. सूत्रों की मानें तो संजयन का टिकट कटने में स्थानीय भाजपा नेताओं से ज्यादा केंद्रीय संगठन में बैठे सीनियर बीजेपी लीडर की भूमिका है.
साथ हीं प्रदेश नेतृत्व जो उनके पाले में दिखाई दे रहा था, वह सरकार के केंद्र बिंदु में बैठे व्यक्ति की रजामंदी नहीं मिलने से संजय को टिकट दिला पाने में असमर्थ हो गया. वहीं, ध्रुव कुमार त्रिपाठी लगातार तीन बार इस क्षेत्र से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं.
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