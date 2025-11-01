ETV Bharat / state

'यादवों पर टिप्पणी करते हैं, गोली मार दूंगा'; धमकी मिलने के बाद रवि किशन बोले- जो बिहार हार रहे वही धमका रहे, सब पकड़े जाएंगे

रवि किशन के इस बयान का यह वीडियो सांसद के पीआरओ सेल की ओर से जारी किया गया है. इसमें रवि किशन कह रहे हैं कि पूरे देश में मोदी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है. ऐसी धमकी देने वाले सभी लोग पकड़े जाएंगे. उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार है. ऐसे लोग बचेंगे नहीं. जिन लोगों ने 20 साल तक बिहार में जंगल राज कायम किया था, वही लोग ही ऐसी साजिश कर सकते हैं.

गोरखपुर : जान से मारने की धमकी मिलने के बाद गोरखपुर के भाजपा सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि 'जो लोग बिहार हार रहे हैं, वही धमका रहे हैं. मैं बिहार प्रचार में जाऊंगा. जेकर नाथ भोलेनाथ ऊ अनाथ कैसे होई, जब भोला चहिइन दिन तो रात कैसे होई. हर-हर महादेव'.

'बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार' : सांसद ने आगे कहा कि 'धमकी देने वालों को पता है कि हम लोग बुरी तरह हार रहे हैं, और एनडीए की सरकार वहां (बिहार) ऐतिहासिक जीत के साथ 14 नवंबर को सरकार बनाने जा रही है. वही लोग फ्रस्टेटेड होकर हमको धमका रहे हैं. उनकी धमकी जेनविन भी हो सकती है, होगी भी शायद इसीलिए एक सांसद और सुपरस्टार को उन्होंने धमकाने की हिम्मत की. उनके पीछे जितने लोग, सब पकड़े जाएंगे. बचेगा कोई नहीं ये मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है. ये भारत अब 20 साल पहले वाला नहीं है'.

'यादवों पर टिप्पणी करते हैं, गोली मार दूंंगा' : दरअसल, शुक्रवार को बिहार के आरा जिले के अजय कुमार यादव नाम के एक शख्स ने रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन किया था. इस दौरान उसने अभद्रता की. गालियां भी दीं. धमकाया कि जैसे ही वह (रवि किशन) बिहार में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे, उन्हें गोली मार दूंगा. रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें गोली मार दूंगा. इस कॉल को निजी सचिव ने रिकॉर्ड कर लिया था.

'मेरी माताजी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल' : इसके बाद सचिव की तहरीर पर पुलिस ने रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. वहीं शनिवार को सांसद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी ट्वीट किया. लिखा कि 'मुझे हाल ही में फोन पर अपशब्द कहे गए, मेरी माता जी को लेकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया. यहां तक कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गईं. प्रभु श्रीराम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए. यह न केवल मेरे व्यक्तिगत सम्मान पर, बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर भी सीधा प्रहार है'.

'मैं इन धमकियों से डरता नहीं हूं' : सांसद ने आगे लिखा कि 'ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश है, जिनका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा. मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि न मैं इन धमकियों से डरता हूं, न झुकूंगा. जनसेवा, राष्ट्रवाद और धर्म के पथ पर चलना मेरे लिए कोई राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि जीवन का संकल्प है. मैं इस मार्ग पर हर परिस्थिति में अडिग रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी कीमत का सामना क्यों न करना पड़े. यह मार्ग कठिन है पर मुझे इसी में अपना जीवन सार्थक दिखाई देता है. मेरे लिए यह संघर्ष आत्मसम्मान, आस्था और कर्तव्य की रक्षा का प्रतीक है और मैं अंत तक दृढ़ रहूंगा, निष्ठावान रहूंगा'.

