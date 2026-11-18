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गोरखपुर में JCB की चपेट में आने से बीजेपी नेता के 13 वर्षीय बेटे की मौत; सीएम योगी ने की 5 लाख की मदद की घोषणा

हंगामे की स्थिति देख मौके पर पहुंचे एसपी सिटी और जिलाधिकारी दीपक मीणा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: कैंट थाना क्षेत्र के झारखंडी में बुधवार को जेसीबी की चपेट में आने से भाजपा नेता के 13 वर्षीय बेटे की मौत हो गई. हादसे के बाद घायल छात्र को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया.

परिजनों का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो से लौट रही जेसीबी की चपेट में आने से बच्चे की जान गई. पुलिस ने जेसीबी को कब्जे में ले लिया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद छात्र के घर पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए. हंगामे की स्थिति को देखते हुए एसपी सिटी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया.