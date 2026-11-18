गोरखपुर में JCB की चपेट में आने से बीजेपी नेता के 13 वर्षीय बेटे की मौत; सीएम योगी ने की 5 लाख की मदद की घोषणा
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो से लौट रही जेसीबी से हादसा होने का परिजनों ने आरोप लगाया. सीएम योगी ने शोक जताया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 10:24 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 10:30 PM IST
गोरखपुर: कैंट थाना क्षेत्र के झारखंडी में बुधवार को जेसीबी की चपेट में आने से भाजपा नेता के 13 वर्षीय बेटे की मौत हो गई. हादसे के बाद घायल छात्र को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया.
परिजनों का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो से लौट रही जेसीबी की चपेट में आने से बच्चे की जान गई. पुलिस ने जेसीबी को कब्जे में ले लिया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद छात्र के घर पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए. हंगामे की स्थिति को देखते हुए एसपी सिटी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया.
रोड शो के दौरान हुआ हादसा, भाजपा नेता के बेटे की गई जान: बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर करीब एक बजे रोड शो के दौरान कूड़ाघाट में यह दर्दनाक हादसा हुआ. चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के राजधानी गांव निवासी भाजपा नेता ओंकार सिंह के 13 वर्षीय बेटे आर्यवर्धन सिंह जेसीबी की चपेट में आ गए. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल इलाज के लिए एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
बच्चे की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया. वहीं, घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों और स्थानीय लोगों में हादसे को लेकर गहरा आक्रोश है. लोग सड़क पर जमा होकर मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
विधायक ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात: हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर क्षेत्रीय विधायक इंजीनियर सरवन निषाद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की. उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी और अपनी संवेदना व्यक्त की. इस मामले में विधायक की निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद से फोन पर बातचीत भी हुई. डॉ. संजय निषाद ने बच्चे की मौत पर गहरा दुख जताया.
उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी कभी भी लाशों पर राजनीति नहीं करती है. साथ ही विधायक को पीड़ित परिवार से तत्काल मुलाकात करने और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. विधायक ने परिवार को भरोसा दिलाया कि उनकी मदद के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे.
अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात: पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बावजूद प्रदर्शनकारी सड़क से हटने को तैयार नहीं हुए. आक्रोशित लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी करते रहे. स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासनिक अधिकारी लगातार परिजनों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं.
गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि परिजनों की मांगों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. बच्चे की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है.
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