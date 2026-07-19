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गोरखपुर में BJP बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन; 22 जुलाई को CM योगी होंगे शामिल

गोरखपुर में BJP बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: यूपी विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारी में भाजपा पूरी तरह उतर चुकी है. इस बात के मजबूत संकेत मिल रहे हैं. गोरखपुर में पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता, जिसमें अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष जैसे लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

वहीं, डिजिटल और सोशल मीडिया पर काम करने वाले पार्टी के कार्यकर्ताओं को दक्ष बनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जुलाई को गोरखपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्षों के बड़े सम्मेलन को संबोधित करेंगे.

भाजपा के महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता ने बताया कि बूथ अध्यक्ष भाजपा पदाधिकारी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है. इसे ध्यान में रखकर ही बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया है.

सीएम योगी के मार्गदर्शन से कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाएगा. एक-एक बूथ अध्यक्ष तक निमंत्रण पहुंच रहा है, जिससे कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी रहे. महानगर क्षेत्र के 892 बूथ अध्यक्षों को इस सम्मेलन में शामिल होना है.

इन्हें प्रशिक्षण के साथ यह जिम्मेदारी होगी कि मतदाता संपर्क, नए वोटर जोड़ने और बूथ प्रबंधन पर उनका पूरा फोकस रहे. उन्होंने बताया कि प्रदेश संगठन ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन से पहले जिला और मंडल स्तर पर तैयारी बैठकों के आयोजकों को भी सभी निर्देश दिए हैं.

सम्मेलन स्थल पर बूथवार बैठने की व्यवस्था है और पंजीकरण होगा. इस सम्मेलन में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे. यह आयोजन बाबा योगिराज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होगा.