गोरखपुर में BJP बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन; 22 जुलाई को CM योगी होंगे शामिल
सम्मेलन के माध्यम से बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं बीच तालमेल स्थापित कर संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 8:14 AM IST
गोरखपुर: यूपी विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारी में भाजपा पूरी तरह उतर चुकी है. इस बात के मजबूत संकेत मिल रहे हैं. गोरखपुर में पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता, जिसमें अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष जैसे लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
वहीं, डिजिटल और सोशल मीडिया पर काम करने वाले पार्टी के कार्यकर्ताओं को दक्ष बनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जुलाई को गोरखपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्षों के बड़े सम्मेलन को संबोधित करेंगे.
भाजपा के महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता ने बताया कि बूथ अध्यक्ष भाजपा पदाधिकारी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है. इसे ध्यान में रखकर ही बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया है.
सीएम योगी के मार्गदर्शन से कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाएगा. एक-एक बूथ अध्यक्ष तक निमंत्रण पहुंच रहा है, जिससे कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी रहे. महानगर क्षेत्र के 892 बूथ अध्यक्षों को इस सम्मेलन में शामिल होना है.
इन्हें प्रशिक्षण के साथ यह जिम्मेदारी होगी कि मतदाता संपर्क, नए वोटर जोड़ने और बूथ प्रबंधन पर उनका पूरा फोकस रहे. उन्होंने बताया कि प्रदेश संगठन ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन से पहले जिला और मंडल स्तर पर तैयारी बैठकों के आयोजकों को भी सभी निर्देश दिए हैं.
सम्मेलन स्थल पर बूथवार बैठने की व्यवस्था है और पंजीकरण होगा. इस सम्मेलन में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे. यह आयोजन बाबा योगिराज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होगा.
इसमें शहर विधानसभा के पांच मंडलों के 457 और ग्रामीण विधानसभा के पांच मंडलों के 435 यानी कि कल 892 बूथ अध्यक्ष मुख्यमंत्री से चुनावी मार्गदर्शन लेंगे.
महानगर अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की रणनीति स्पष्ट है कि चुनाव जीत की नींव बूथ से ही मजबूत होती है. इसलिए वह बूथ जीता तो चुनाव जीता के फूलप्रूफ फार्मूले पर काम करती है.
यही वजह है कि बूथ अध्यक्षों को केवल संगठनात्मक जिम्मेदारी तक सीमित न रखकर उन्हें चुनावी अभियान का प्रमुख संचालक बनाया जा रहा है. उनके ऊपर सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के साथ, विपक्ष के प्रचार का प्रभावी जवाब देने की रणनीति भी बताई जाएगी.
सम्मेलन के माध्यम से पार्टी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर संगठन को और मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सम्मेलन की शुरुआत सुबह 10:00 बजे हो जाएगी. प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर जो नियम कार्यक्रम बनाए गए हैं उसका पालन किया जा रहा है.
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