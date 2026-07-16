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गोरखपुर: BJP पिछड़ा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष का दावा- नाकामी छिपाने के लिए अखिलेश ले रहे PDA का सहारा

पिछड़े को ठगने का आरोप: गोरखपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्रीप्रकाश पाल ने समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला. उन्होंने कहा कि, चुनाव में जनता के सामने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के बजाए PDA का सहारा लेने में लगे हैं.

गोरखपुर: अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूला को बीजेपी ने नाकामी छिपाने का जरिया बताया है. भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीप्रकाश पाल ने अखिलेश यादव पर PDA के बहाने निशाना साधा है. उन्होंने ये भी कहा कि, 2027 में बड़ी हार के बाद सपा प्रमुख 'कौव्वाल' बन जाएंगे.

अखिलेश की चार बार सरकार रही है. सपा उनके शासनकाल में मुन्नी से भी अधिक बदनाम हो गई थी. इसीलिए वह सपा का नाम न लेकर पीडीए का नाम ले रहे हैं. सबको पता है कि, कैसे सफेदा लगाकर पिछड़ों का हक उनकी सरकार में लूट लिया गया है. जिसके लिए सारे हथकंडे अपने गए. लोगों ने देखा है कि अखिलेश यादव की सरकार में अपनों को लाल बत्ती और दूसरों को दुल्लती मिली थी.- श्रीप्रकाश पाल, भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष

अखिलेश क्यों बढ़ा रहे हैं बाल?: बीजेपी नेता ने अखिलेश यादव पर एक और बड़ी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि, 2027 में समाजवादी पार्टी की हार तय है. इस बात को अखिलेश यादव भी जानते हैं. चुनाव के बाद वो सियासत के बजाए दूसरी राह पर जाएंगे. श्रीप्रकाश पाल ने कहा कि, कौव्वाल बनने के लिए अखिलेश यादव बाल बढ़ा रहे हैं. जब अखिलेश 2027 का चुनाव हार जाएंगे तो कौव्वाल बन जाएंगे.

अखिलेश पर बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष का आरोप (Photo Credit: ETV Bharat)

वह बाल इसलिए बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको कौव्वाल बनना है. जब तक उनकी सत्ता थी सैफई महोत्सव होता था. अब वह सैफई महोत्सव नहीं करा पा रहे हैं. जनता का उन पर दबाव होगा. जिस तरीके से हुलिया उन्होंने बना रखा है और बाल बढ़ा रहे हैं. जब अखिलेश 2027 का चुनाव हार जाएंगे तो कौव्वाल बन जाएंगे.- श्रीप्रकाश पाल, भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष

बीजेपी की जीत का दावा: श्रीप्रकाश पाल ने 2027 में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया. उन्होंने कहा कि, पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उसे वह बखूबी निभाने के लिए ही यात्राओं पर निकले हैं. उनके ऊपर जिस वर्ग को साधने की जिम्मेदारी है. उसकी हिस्सेदारी 55% है. मतलब साफ है कि, अगर वह 55% लोगों को साथ ले गए तो पार्टी की सरकार बननी तय है. उन्होंने कहा अगर 100 नंबर का प्रश्न पत्र हो और उसमें से कोई 55 सवाल हल कर देता है तो पास होने की गारंटी है. उनका मोर्चा यही काम करेगा.

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