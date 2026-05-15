ETV Bharat / state

गोरखपुर: अवैध संबंध के शक में बड़े भाई ने छोटे भाई के गले में मारी गोली, हालत नाजुक

गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र में अवैध संबंध के शक में बड़े भाई रोशन पाल ने अपने छोटे भाई रोहन पाल को गोली मार दी.

Photo Credit: ETV Bharat
रोहन पाल के गले में लगी गोली, मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात अवैध संबंध के शक में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को गोली मार दी. इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा.

बेलीपार निवासी धर्मेंद्र पाल के बड़े पुत्र रोशन पाल को अपनी पत्नी और छोटे भाई रोहन पाल के बीच अवैध संबंध होने का शक था.

छोटे भाई के गले में मारी गोली: इसी शक को लेकर दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से विवाद और मनमुटाव चल रहा था. गुरुवार रात करीब 11 बजे फिर से दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते काफी उग्र हो गई. विवाद के दौरान रोशन पाल ने अवैध पिस्टल निकालकर छोटे भाई रोहन पाल पर सीधे गोली चला दी. गोली रोहन पाल के गले में जा लगी, जिससे वह लहुलुहान होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा.

पिता पुणे में करते हैं काम: रोशन पाल के पिता धर्मेंद्र पाल पुणे में रहकर पेंट-पॉलिश का काम करते हैं. उनके दोनों बेटे गांव में ही रहकर मजदूरी और खेती-बाड़ी के काम से अपना जीवन यापन करते हैं. सीओ बांसगांव अनुज कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही डायल 112 और बेलीपार पुलिस की टीम ने मौके पर मोर्चा संभाला. पुलिस ने घायल रोहन को जिला अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

अवैध असलहे के नेटवर्क की जांच: आरोपी बड़े भाई रोशन पाल को पुलिस ने मौके से एक अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है. अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी के पास यह अवैध असलहा कहां से आया था. इसके लिए पुलिस ने गांव के ही उसके दो अन्य साथियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. वारदात के समय आरोपी की पत्नी भी घर पर ही मौजूद थी, जो इस पूरी वारदात की चश्मदीद है.

तीन महीने पहले ही हुई थी शादी: पुलिस ने आरोपी रोशन पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है. सीओ ने बताया कि रोशन पाल करीब तीन महीने पहले गांव के ही अपनी बिरादरी के एक रिश्तेदार की लड़की को भगाकर लाया था. बाद में दोनों परिवारों की आपसी रजामंदी से कौड़ीराम बगहा वीर बाबा मंदिर में उनकी शादी संपन्न कराई गई थी. धर्मेंद्र पाल के परिवार में दो बेटे रोशन और रोहन के अलावा एक बेटी रोशनी भी है, जो रोहन से बड़ी है.

यह भी पढ़ें- गोरखपुर GDA का बड़ा फैसला: डेवलपमेंट चार्ज में 50% तक की कटौती, छोटे मकान-दुकानों का नक्शा पास कराना होगा सस्ता

TAGGED:

GORAKHPUR CRIME NEWS
MAN SHOT BROTHER
ILLICIT RELATIONS DISPUTE
KAURI RAM GORAKHPUR
GORAKHPUR BELIPAR FIRING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.