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गोरखपुर: अवैध संबंध के शक में बड़े भाई ने छोटे भाई के गले में मारी गोली, हालत नाजुक

गोरखपुर: गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात अवैध संबंध के शक में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को गोली मार दी. इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा.

बेलीपार निवासी धर्मेंद्र पाल के बड़े पुत्र रोशन पाल को अपनी पत्नी और छोटे भाई रोहन पाल के बीच अवैध संबंध होने का शक था.

छोटे भाई के गले में मारी गोली: इसी शक को लेकर दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से विवाद और मनमुटाव चल रहा था. गुरुवार रात करीब 11 बजे फिर से दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते काफी उग्र हो गई. विवाद के दौरान रोशन पाल ने अवैध पिस्टल निकालकर छोटे भाई रोहन पाल पर सीधे गोली चला दी. गोली रोहन पाल के गले में जा लगी, जिससे वह लहुलुहान होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा.

पिता पुणे में करते हैं काम: रोशन पाल के पिता धर्मेंद्र पाल पुणे में रहकर पेंट-पॉलिश का काम करते हैं. उनके दोनों बेटे गांव में ही रहकर मजदूरी और खेती-बाड़ी के काम से अपना जीवन यापन करते हैं. सीओ बांसगांव अनुज कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही डायल 112 और बेलीपार पुलिस की टीम ने मौके पर मोर्चा संभाला. पुलिस ने घायल रोहन को जिला अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.