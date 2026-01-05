ETV Bharat / state

फिल्में बनाने मायानगरी से गोरखपुर आ रहे डायरेक्टर, 6 साल में 40 से अधिक शूटिंग के आए आवेदन, लोकेशन से लेकर कलाकार सब उपलब्ध

लोकेशन में रामगढ़ताल फिल्म बनाने वालों का पसंदीदा स्थान बन गया है. साउथ के भी डायरेक्टर शूटिंग के लिए गोरखपुर पहुंच रहे हैं.

गोरखपुर बना शूटिंग सिटी.
गोरखपुर बना शूटिंग सिटी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 5:51 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर (मुकेश पांडेय) : पर्यटन हब के तौर पर डेवलप हो रही गोरक्ष नगरी फिल्मकारों को खूब भा रही है. खूबसूरत लोकेशन ने फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान खींचा है. गोरखपुर में पिछले 6 साल में 33 से अधिक फिल्मों की शूटिंग इसका प्रमाण है. लोकेशन में रामगढ़ताल फिल्म बनाने वालों का पसंदीदा स्थान बन गया है.

फिल्म और वेब सीरीज के कलाकारों को शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए बाबा गंभीर नाथ जैसा बेहतरीन ऑडिटोरियम भी यहां बनाया जा चुका है. फाइव स्टार होटल, सड़कें भी फिल्मों की शूटिंग का अच्छा विकल्प बन रही हैं.

गोरखपुर की लोकेशन फिल्म डायरेक्टर को आ रही पसंद. (Video Credit; ETV Bharat)

6 साल में 40 आवेदन आए : उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु के आंकड़ों के मुताबिक, 2020 से 2025 तक गोरखपुर में रामगढ़ताल को केंद्र में रखते हुए फिल्म शूटिंग के लिए 40 आवेदन आए. इनमें से 33 से अधिक की या तो शूटिंग चल रही है या पूरी हो चुकी है. इनमें भोजपुरी के साथ ही हिंदी और नेपाली फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग शामिल है.

गोरखपुर के सांसद रवि किशन, पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, पवन सिंह, आर्यन बाबू समेत तमाम बड़े कलाकार यहां के लोकेशन को पसंद कर रहे हैं. यहां रिहर्सल और ठहराव के भी उचित प्रबंध कलाकारों को मिल रहे हैं. साउथ के भी डायरेक्टर को लोकेशन भा रहा है.

रामगढ़ ताल शूटिंग के लिए पसंदीदा स्पॉट है.
रामगढ़ ताल शूटिंग के लिए पसंदीदा स्पॉट है. (Photo Credit; ETV Bharat)

रवि किशन ने की दो फिल्मों की शूटिंग : हिंदी फिल्म की बात करें तो 2021 में रवि किशन ने 'प्रतिकार चौरी चौरा 1922' के नाम से शूटिंग शुरू की थी. जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशन के अलावा कुसम्ही जंगल, बुढ़िया माता का मंदिर, तरकुलहा मंदिर जैसे कई दृश्य शामिल किए गए थे. इसके बाद रवि किशन ने अपनी दूसरी फिल्म 'महादेव का गोरखपुर' शूट किया था. जिसमें रेलवे महाप्रबंधक ऑफिस के सामने का सीन लिया गया है. राप्ती नदी के तट का रामघाट और राजघाट पर भी शूटिंग की गई है.

'महादेव का गोरखपुर' में अधिकांश दक्षिण भारत के कलाकार, निर्माता- निर्देशक हैं. रवि किशन इस बात का बार-बार दावा करते हैं कि गोरखपुर को भोजपुरी फिल्मों के अलावा अन्य फिल्मों के शूटिंग का केंद्र बनाया जाएगा. इसीलिए भोजीवुड की स्थापना वह यहां कराने के प्रयास में लगे हैं. क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों की शूटिंग पर सरकार भी 50% तक अनुदान दे रही है, जो 1 से 2 करोड़ रुपए की धनराशि होती जाती है.

हर रोज बड़ी संख्या में पर्यटक गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचते हैं.
हर रोज बड़ी संख्या में पर्यटक गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचते हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

पंसद किए जा रहे लोकेशन : मौजूदा समय में रामगढ़ताल और नौकायन का सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है. यहां पर मोटर वोटिंग से लेकर क्रूज, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट समेत ताल बाजार मौजूद है. यही वजह है की पिछले कई सालों से यह फिल्मकारों और OTT निर्माता की पहली पसंद बनता जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म 'अजेय' की भी शूटिंग गोरखपुर के कई लोकेशन और बाबा गोरखनाथ मंदिर में हुई थी. गोरखनाथ मंदिर में फिल्म के साथ ही एल्बम भी शूट किया गया है.

निर्माता मनोज कश्यप ने बताया, मैंने अपनी पहली फिल्म पंकज केसरी को लेकर 'बकलोल दूल्हा' बनाई थी. तब इसकी शूटिंग बलिया, बक्सर, शिमला और गोरखपुर में की थी. इसके बाद 2008 में 'आज जीने की तमन्ना है' बनाई. इसमें पवन सिंह, कुणाल सिंह, बृजेश त्रिपाठी, नम्रता थापा, तनुश्री ने अभिनय किया था. इसके बाद 2023 में रितेश पांडेय, रिचा दीक्षित, शुभी शर्मा, कुणाल सिंह, गजेंद्र बृजराज जैसे कलाकारों के साथ 'तमन्ना एक और प्रेम कथा' बनाई.

एक फिल्म की शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर के साथ पवन सिंह.
एक फिल्म की शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर के साथ पवन सिंह. (Photo Credit; Pawan Singh Social Media)

लोकेशन से लेकर कलाकार सब उपलब्ध : मनोज कश्यप कहते हैं, यह सभी फिल्म गोरखपुर के नौकायन, कुस्मही जंगल, रामगढ़ताल जैसे स्थान पर शूट की गई. 2024 में एक वेब सीरीज भी बनाई जिसका नाम 'वकील मैडम' था. जिसमें रामायण सीरियल की सीता (दीपिका चिखलिया), किरण कुमार, तेज सप्रू, एहसान नवाब जैसे कलाकारों ने भूमिका निभाई है. गोरखपुर में लोकेशन से लेकर कलाकार सब मौजूद है.

वेब सीरीज, धार्मिक गीत-संगीत बनाने वाली कलाकार हिना कोमल मौर्य ने बताया, गोरखपुर में रामगढ़ताल, नौकायन, रामघाट-राजघाट जैसे बेहतरीन लोकेशन हैं. गोरखनाथ मंदिर में भी शूटिंग हो रही है. मैंने भी गोरखनाथ मंदिर में एल्बम की शूटिंग की है, जो जल्द ही आने वाला है. गायक और भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता मनोज मिश्र मिहिर कहते हैं कि 'दर्द करेजा में उठे' जैसे गीत हो या भोजपुरी गीत, छठ मैया के गीत, हमने गोरखपुर के लोकेशन पर शूट किेए हैं.

राप्ती नदी के किनारे राम घाट और राज घाट पर भी सीन शूट किए जाते हैं.
राप्ती नदी के किनारे राम घाट और राज घाट पर भी सीन शूट किए जाते हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

भोजपुरी के टॉप एक्टर कर रहे शूटिंग : भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की फिल्म लाखन सिंह की शूटिंग वर्ष 2023 में गोरखपुर में हुई थी. जिसमें उन्होंने डाकू का किरदार निभाया था. खेसारी लाल यादव ने भी फिल्म संघर्ष 2 की शूटिंग गोरखपुर में की थी. नौका विहार, मानसरोवर जैसे लोकेशन पर कुछ सीन शूट किए गए थे. आम्रपाली और निरहुआ अभिनीत फिल्म 'ठीक है' की शूटिंग गोरखपुर में हुई थी. बिहार से उभरता स्टार आर्यन बाबू गोरखपुर में लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं. नौकायन पर अपना वीडियो एल्बम शूट किया है. जिसका गाना 'काले सूट में तू क्यूट लागेलू' फिल्माया गया.

यह भी पढ़ें : भूले-बिसरे लिटरेचर,संजोयी जाती विरासत

TAGGED:

GORAKHPUR LOCATION FOR SHOOTING
FILM SHOOTING IN GORAKHPUR
GORAKHPUR NEWS
फिल्म शूटिंग का गढ़ बना गोरखपुर
FILM SHOOTING IN GORAKHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.