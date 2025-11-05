ETV Bharat / state

गोरखपुर में लूट के विरोध पर महिला की हत्या; घर में अकेली रहती थी, अलमारी खुली मिली, पति विदेश में करता है नौकरी

पुलिस ने मौके से जुटाए साक्ष्य. ( Photo Credit; local resident )

गोरखपुर : छत के रास्ते घर में घुसे बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर महिला की हत्या कर दी. घटना बड़हलगंज इलाके की है. बुधवार की सुबह आवाज देने के बावजूद घर का दरवाजा न खुलने पर ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई. पड़ोसियों ने अंदर झांका तो महिला की लाश पड़ी थी. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. घटना मंगलवार की रात गोला तहसील क्षेत्र के बड़हलगंज इलाके के ग्रामसभा पोहिला में हुई. यहां शकुंतला देवी (45) अपने घर में अकेली रहती थीं. उनके पति राकेश साहनी विदेश में नौकरी करते हैं. महिला की इकलौती बेटी की कुछ साल पहले हादसे में मौत हो गई थी. ग्रामीणों ने रात में सुनी थी आवाज : ग्रामीण विनय के अनुसार घटना देर रात की है. रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने शकुंतला के घर के अंदर के कुछ आवाजें सुनी थीं. हालांकि उस दौरान किसी को अनहोनी की आशंका नहीं हुई. बुधवार की सुबह किसी काम से कुछ पड़ोसी महिला के घर पहुंचे. पुलिस कर रही घटना की जांच. (Video Credit; ETV Bharat) मौके पर पहुंची बड़हलगंज पुलिस : ग्रामीणों ने कई बार शकुंतला को आवाज दी लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला. इस पर मौके पर अन्य ग्रामीण भी जुट गए. उन्होंने अंदर झांका तो फर्श पर महिला की लाश पड़ी थी. ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. बड़हलगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई. आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ली.