गोरखपुर में लूट के विरोध पर महिला की हत्या; घर में अकेली रहती थी, अलमारी खुली मिली, पति विदेश में करता है नौकरी

छत के रास्ते घर में घुसे बदमाश, फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, पुलिस को महिला के करीबी पर ही शक.

पुलिस ने मौके से जुटाए साक्ष्य.
पुलिस ने मौके से जुटाए साक्ष्य. (Photo Credit; local resident)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 3:01 PM IST

गोरखपुर : छत के रास्ते घर में घुसे बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर महिला की हत्या कर दी. घटना बड़हलगंज इलाके की है. बुधवार की सुबह आवाज देने के बावजूद घर का दरवाजा न खुलने पर ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई. पड़ोसियों ने अंदर झांका तो महिला की लाश पड़ी थी. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की.

घटना मंगलवार की रात गोला तहसील क्षेत्र के बड़हलगंज इलाके के ग्रामसभा पोहिला में हुई. यहां शकुंतला देवी (45) अपने घर में अकेली रहती थीं. उनके पति राकेश साहनी विदेश में नौकरी करते हैं. महिला की इकलौती बेटी की कुछ साल पहले हादसे में मौत हो गई थी.

ग्रामीणों ने रात में सुनी थी आवाज : ग्रामीण विनय के अनुसार घटना देर रात की है. रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने शकुंतला के घर के अंदर के कुछ आवाजें सुनी थीं. हालांकि उस दौरान किसी को अनहोनी की आशंका नहीं हुई. बुधवार की सुबह किसी काम से कुछ पड़ोसी महिला के घर पहुंचे.

पुलिस कर रही घटना की जांच. (Video Credit; ETV Bharat)

मौके पर पहुंची बड़हलगंज पुलिस : ग्रामीणों ने कई बार शकुंतला को आवाज दी लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला. इस पर मौके पर अन्य ग्रामीण भी जुट गए. उन्होंने अंदर झांका तो फर्श पर महिला की लाश पड़ी थी. ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. बड़हलगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई. आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ली.

घर के अंदर बिखरे पड़े थे सामान : फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए. एसएचओ चंद्रभान सिंह ने बताया कि घर की अलमारी खुली हुई थी. घर के अंदर के सामान भी बिखरे पड़े थे. आशंका है कि बदमाश छत के रास्ते अंदर पहुंचे. लूट के विरोध पर महिला की हत्या की गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. मामला बेहद संवेदनशील है.

पड़ोसियों-रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही पुलिस : वहीं महिला के शरीर पर खरोंच के निशान मिले हैं. घटना में महिला के किसी परिचित के ही शामिल होने की आशंका जताई जा रही है. वह घर की बनावट और महिला की दिनचर्या से वाकिफ था. पुलिस ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू कर दी है.

दहशत में ग्रामीण : वारदात के बाद से गांव के लोग दहशत में हैं. घर में अकेले रहने वाले परिवारों को अपनी सुरक्षा की फिक्र सता रही है. ग्रामीणों के अनुसार राकेश साहनी 5 भाई हैं. सभी विदेश में नौकरी करते हैं. हाल ही में अक्टूबर में शकुंतला के साथ चेन स्नेचिंग की भी घटना हुई थी.

एसपी बोले- महिला के शरीर पर चोट के निशान नहीं : एसपी दक्षिणी जितेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. महिला के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं. मौत का कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. रिपोर्ट आने के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी.

