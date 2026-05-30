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गोरखपुर आवास विकास ने बेतियाहाता में दूसरे की जमीन पर बसा दी VIP कॉलोनी, 14 डॉक्टरों और पूर्व विधायक के मकानों पर संकट

गोरखपुर के बेतियाहाता में आवास विकास परिषद ने करीब 40 साल पहले दूसरे की 54 डिसमिल जमीन पर अवैध रूप से प्लॉट आवंटित किये थे.

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भूस्वामी श्याम सुंदर सर्राफ को 1999 से नहीं मिला मुआवजा, गोरखपुर जिला कोर्ट के आदेश पर इजरा के तहत पैमाइश शुरू. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 3:37 PM IST

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गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की लापरवाही का मामला सामने आया है. परिषद ने करीब 40 साल पहले गोरखपुर के पॉश इलाके बेतियाहाता में जो आवासीय कॉलोनी बसाई थी, उसमें एक बड़ा पेच फंस गया है.

इस कॉलोनी के भीतर करीब 54 डिसमिल जमीन ऐसी शामिल थी जिस पर वास्तव में आवास विकास परिषद का कोई मालिकाना हक ही नहीं था. इसके बावजूद परिषद ने बिना भूमि स्वामित्व के उस जमीन पर धड़ल्ले से प्लॉट काट दिए और लोगों को मकान बनाने के लिए आवंटन भी पत्र जारी कर दिया.

जानकारी देते पार्षद और पीड़ित. (Video Credit: ETV Bharat)

वीआईपी कॉलोनी में 14 आलीशान मकान: इस VIP इलाके में आवंटित जमीनों पर पिछले करीब 30 साल से 14 रसूखदार परिवारों के लोगों ने अपने बड़े-बड़े आलीशान आवास और नर्सिंग होम बना डाले हैं. इस बीच, जब संबंधित भूमि के वास्तविक मालिक श्याम सुंदर सर्राफ को परिषद द्वारा उनकी मूल जमीन के अलावा इस अतिरिक्त हिस्से पर अवैध कब्जा करने और प्लॉट आवंटित करने की जानकारी हुई, तो उन्होंने अदालत का रुख किया. गोरखपुर की जिला अदालत ने मामले की गुणदोष के आधार पर सुनवाई करते हुए श्याम सुंदर सर्राफ के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट ने वर्ष 1999 में ही आवास विकास परिषद को भूमि के वास्तविक मालिक को उचित मुआवजा देने का सख्त निर्देश जारी किया था.

हाईकोर्ट में नहीं मिली राहत: सक्षम अदालत के इस आदेश को मानने के बजाय आवास विकास परिषद ने इसके खिलाफ माननीय हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी. हालांकि, विडंबना यह रही कि वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2023 तक इतने लंबे समय में भी हाई कोर्ट में आवास विकास परिषद की यह अपील स्वीकार ही नहीं हो सकी. आवास विकास परिषद गोरखपुर के अधिशाषी अभियंता नवीन कुमार ने बताया कि इस गंभीर विषय को लेकर उनका पूरा विभाग अत्यंत संवेदनशील है. इसी सिलसिले में उच्च स्तरीय विधिक समाधान निकालने के लिए उन्हें लखनऊ मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए विशेष रूप से बुलाया गया है.

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गोरखपुर में बिना फ्रीहोल्ड राइट्स के आवास विकास ने काट दिए थे प्लॉट. (Photo Credit: ETV Bharat)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी रिपोर्ट: मुख्यालय में प्रमुख सचिव स्तर से जो भी ठोस निर्णय होगा, उससे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तत्काल अवगत कराया जायेगा. इस पूरे प्रकरण में परिषद जहां पीड़ित आवंटियों के हितों की रक्षा कर रहा है, वहीं मूल जमीन मालिक के मुआवजे पर भी पूरा ध्यान दे रहा है. दूसरी तरफ, जमीन के वास्तविक मालिक श्याम सुंदर सर्राफ पिछले कई दशकों से अपने मालिकाना हक और मुआवजे की रकम को लेकर लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. ऐसी विकट स्थिति में उन्होंने एक बार फिर जिला न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर 'इजरा' के तहत पैमाइश का खर्च जमा कर दिया.

घर गिराने पहुंची टीम से हड़कंप: जिला कोर्ट के इस आदेश पर एक्टिव हुए प्रशासन की टीम तहसीलदार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ वहां पक्के मकानों को गिराने पहुंच गई. बुलडोजर और प्रशासनिक अमले को देखकर वहां बसे वीआईपी परिवारों में हड़कंप मच गया और लोग अपनी मानसिक स्थिति बिगड़ने की बात कहने लगे. स्थानीय निवासियों का तर्क है कि उन्हें यह जमीन आवास विकास परिषद ने बकायदा आवंटित की थी, इसलिए गलती परिषद की है और जवाबदेही भी उसी की तय होनी चाहिए. फिलहाल इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय के दखल के बाद ध्वस्तीकरण की यह दंडात्मक कार्रवाई रोक दी गई है.

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आवास विकास की लापरवाही से बेतियाहाता के 14 वीआईपी परिवारों पर मंडराया संकट. (Photo Credit: ETV Bharat)

बेदखली से बचाने की गुहार: मुख्यमंत्री के सख्त आदेश पर शुक्रवार को आवास विकास गोरखपुर के अधिशासी अभियंता नवीन कुमार को लखनऊ तलब कर पूरे मामले की फाइल मांगी गई है. इस बीच, खुद को बेदखली से बचाने के लिए परेशान आवंटियों ने अपने स्थानीय पार्षद के साथ मिलकर आवास विकास परिषद कार्यालय में एक लिखित आवेदन पत्र सौंपा है. बेतियाहाता वार्ड के पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए इसे पूरी तरह आवास विकास परिषद की घोर लापरवाही करार दिया है. पार्षद ने कहा कि परिषद ने वर्ष 2002 में अदालत का फैसला खिलाफ होने के बावजूद इन विवादित आवासों को फ्रीहोल्ड भी कर दिया था.

नामी डॉक्टरों के आवास दांव पर: इस बड़े मामले की गूंज अब सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है और उन्होंने आवंटियों के साथ-साथ मूल भूस्वामी श्याम सुंदर सर्राफ को भी पक्ष रखने का समय दिया है. भूस्वामी श्याम सुंदर सर्राफ ने साफ किया है कि उनकी जिस 54 डिसमिल जमीन को परिषद ने अवैध रूप से प्लॉट्स बनाकर बेच दिया था, उसका उन्हें वर्तमान बाजार दर पर पूरा मूल्य चाहिए. इस पूरे विवादित क्षेत्र में शहर के कई नामचीन और नामी डॉक्टरों के आलीशान निवास व क्लीनिक स्थापित हैं. इनमें प्रमुख रूप से डॉ. राजीव जायसवाल, डॉ. डीपी सिंह, डॉ. दुर्गेश गुप्ता, डॉ. नीरज नाथानी, डॉ. बीआर सिंह, दिलीप मुरार, विनोद गुप्ता, सुरेश सिंह, पूर्व विधायक बृजेश सिंह और अरविन्द पाण्डेय जैसे रसूखदार लोग शामिल हैं.

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