हौसला; वजन घटाने जिम पहुंची इंजीनियरिंग छात्रा बनी पॉवर लिफ्टिंग की राष्ट्रीय खिलाड़ी, अब यह है लक्ष्य

सेजल गुप्ता फिलवक्त मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं. पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड इंजीनियर मोहन गुप्ता की चार संतानों में सेजल सबसे छोटी है. वह गोरखपुर शहर के सावरकर नगर की रहने वाली है. उसकी दो बड़ी बहनें स्मृति मद्धेशिया और सुरभि मद्धेशिया कंप्यूटर साइंस की इंजीनियर हैं. भाई आयुष गुप्ता पिता के व्यवसाय को संभालते हैं. मां लक्ष्मी गुप्ता हाउसवाइफ हैं.

राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोरखपुर की सेजल गुप्ता पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

गोरखपुर : इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ पावर लिफ्टिंग में दमखम दिखाकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मेडल हासिल करने वाली गोरखपुर की सेजल गुप्ता के हौसले की कहानी हैरान करने वाली है. 20-22 वर्ष की उम्र में 80 किलोग्राम वजन हो तो किसी का भी हौसला पस्त हो सकता है, लेकिन जुनून और हौसले के बदौलत सेजन ने वजन कम करने के साथ ही पावर लिफ्टिंग की राष्ट्रीय खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया. अब सेजल का लक्ष्य वर्ल्ड चैंपियन बनने का है.

परिजनों के साथ सेजल गुप्ता. (Photo Credit : ETV Bharat)

सेजल बताती हैं कि वर्ष 2022 में जब इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया तो मेरा वजन 80 किलो था. वेट कम करने के लिए जिम ज्वाइन किया. इस दौरान ट्रेनर अश्वनी पांडेय ने मुझे पावर लिफ्टर बनने की सलाह दी. उनके मार्गदर्शन से मैंने अपना वजन 20 किलो तक कम लिया. इसी बीच 6 महीने तक पावर लिफ्टिंग के गुर सीखे और वर्ष 2023 में डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता. इसी वर्ष स्टेट लेवल चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीतने में सफलता मिली. अब वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना है. इसके पहले फरीदाबाद हरियाणा में 7 से 11 जनवरी से आयोजित होने जा रही सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेना है.

राष्ट्रीय चैंपियन सेजल गुप्ता. (Photo Credit : ETV Bharat)

सेजल कहती हैं कि वर्ष 2024 में गोवा के वास्कोडिगामा शहर में आयोजित हुए राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था. वहां मैंने 77.500 किलो ग्राम भार उठाया था. वर्ष 2025 कोल्हापुर में आयोजित प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता. यहां ओवरऑल रैंकिंग छठी आई. अब पढ़ाई के साथ साथ पावर लिफ्टिंग में गोरखपुर का नाम रौशन करना लक्ष्य है. सेजल के कोच अश्वनी पांडेय कहते हैं कि सेजल में समर्पण भाव और जोश कूट-कूट कर भरा है. सेजल पूरी शिद्दत के साथ अपने गेम को लेती है. सेजल इंजीनियर के पढ़ाई के साथ पावर लिफ्टिंग में सफलता जरूर हासिल करेगी.

