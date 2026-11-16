गोरखपुर की सियासत; चौरी चौरा की भूमि से सीएम योगी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी, जानें सपा का प्लान
पढ़ें, गोरखपुर की सियासत के बदले समीकरण पर संवाददाता मुकेश पांडेय की विशेश खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 1:58 PM IST
गोरखपुर : विधानसभा चुनाव 2027 की रणभेरी भले ही अभी नहीं बजी है, लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं. दोनों दल और उनके मुखिया एक दूसरे पर खूब बयानबाजी कर रहे हैं. इसके अलावा एक-दूसरे के नेताओं को अपने पाले में खींचने की होड़ लगी है. इसी क्रम में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घेमे के मजबूत सिपाही और शहीद बंधू सिंह के वंशज, अजय कुमार सिंह उर्फ टप्पू भईया को अपने पाले में ले लिया है. पढ़ें ईटीवी भारत और अजय कुमार सिंह उर्फ टप्पू भईया से खास बातचीत के अंश.
समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके घर गोरखपुर में ही घेरने का समीकरण तैयार कर रही है. पहले चरण में सपा ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूर्वांचल में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले क्रांतिकारी शहीद बंधू सिंह के वंशज, अजय कुमार सिंह उर्फ टप्पू भईया को अपनी टीम में शामिल करने में कामयाब हासिल कर ली है. टप्पू भइया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी लोगों में गिने जाते हैं और चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं. सपा से जुड़ने के बाद टप्पू भइया ने गोरखपुर की 8 सीटों पर कामयाब होने का दावा किया है. हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट पर दावे से इनकार किया है.
समाजवादी विचारधारा और योगी आदित्यनाथ से नाता : वर्ष 1990 के बाद से अजय सिंह का परिवार गोरखनाथ मंदिर और योगी आदित्यनाथ के बेहद करीब रहा. इनके बड़े भाई विनय कुमार सिंह बिन्नू भारतीय जनता पार्टी से 1991 में मनीराम विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं. 1991 से पहले शहीद परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है. 18 नवंबर को बिन्नू सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने अखिलेश यादव चौरी चौरा पहुंचेंगे. माना जा रहा है यहीं से अखिलेश यादव पूर्वांचल को बड़ा संदेश देने में कामयाब होंगे. अखिलेश के इसी दांव की सियासी गलियारे में खूब चर्चा है.
जनता के मान-सम्मान के लिए जरूरी : समाजवादी पार्टी का दामन थामने के बाद अजय कुमार सिंह उर्फ टप्पू ने कहा कि उनका परिवार समाजवादी विचारधारा का रहा है. चौरी चौरा की पहचान देश और दुनिया में है. क्रांतिकारी शहीद बंधू सिंह की चर्चा ब्रिटेन तक होती है. भाजपा में रहते हुए बंधू सिंह और चौरी चौरा की जनता को उनके हक का मान-सम्मान नहीं मिला. इसलिए सपा में आना कोई नया कदम नहीं है. यह गोरखपुर और प्रदेश के विकास की तरफ कदम है.
भाजपा का "बाहरी" में विश्वास : अजय सिंह ने कहा कि भाजपा ने अपना हित साधने के लिए वर्ष 1991 में उनके बड़े भाई विनय कुमार सिंह बिन्नू को विधानसभा चुनाव लड़ाया. इसके बाद से परिवार की ओर से गोरखनाथ मंदिर, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय समेत कई संस्थानों को जमीन दान से लेकर कई तरह का योगदान दिया गया. इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने यहां की सीट किसी स्थानीय को न देकर "बाहरी" को दी.
जनता और सपा पर भरोसा : अजय सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में निर्दल उम्मीदवार के रूप में जनता से 30 हजार वोट मिले थे. निश्चित ही यहां की जनता अपने मान-सम्मान और हक के लिए फिक्रमंद है. वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की ओर से सदन में पहुंचने पर चौरी चौरा के इतिहास पिछड़ेपन समेत तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत जरूरी : अजय सिंह ने बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी सदन में पहुंचने की अपेक्षा की. कहा, 10 वर्षों में योगी आदित्यनाथ ने चौरी चौरा को कुछ भी नहीं दिया. विकास के मामले में यह लगातार पिछड़ता जा रहा है. यहां की पहचान चीनी मिल, रोलिंग मिल, कई उद्योग धंधे, चमड़े का कारोबार, कपड़े का कारोबार सब चौपट है. यहां के युवा दूसरे प्रदेशों और शहरों में जाकर मजदूरी करने के मजबूर हैं. इन सवालों के जवाब के लिए योगी आदित्यनाथ की जीत जरूरी है.
वरिष्ठ पत्रकार विजय तिवारी कहते हैं कि विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी जंग काफी दिलचस्प मोड़ लेने लगी है. समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव में अयोध्या से शुरू हुई राजनीतिक चुनौती अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर की दहलीज तक पहुंच गई है. शहीद बंधू सिंह की धरती चौरी चौरा से निश्चित ही गंभीर रणनीतिक कदम है. अजय कुमार सिंह टप्पू खुद आयोजक हैं. वे गोरखनाथ मंदिर के काफी करीबी लोगों में से रहे हैं. ऐसे में राजनीतिक जमीन को लेकर पूर्वांचल में सियासी द्वंद्व तो देखने को मिलेगा.
शहीद बंधू सिंह का इतिहास : 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद बंधू सिंह पूर्वांचल में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का रुख अख्तियार किए हुए थे. वे चौरी चौरा के डुमरी रियासत से ताल्लुक रखते थे. यह क्षेत्र तब घने जंगलों वाला था. वे जंगल के भीतर देवी दुर्गा को पिंडी रूप में स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना करते थे. कहा जाता है कि जंगल से गुजरने वाले अंग्रेज सिपाहियों और अफसरों की बलि मां को चढ़ाया करते थे.
बर्बरतापूर्वक फांसी का किस्सा : किवदंती है कि बंधू सिंह ने तत्कालीन जिलाधिकारी के कार्यालय को अपने सैनिक साथियों के साथ घेर लिया था. इसके बाद किसी मुखबिर की सूचना पर अंग्रेज अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए. अंग्रेज उन्हें शहर के अलीनगर चौक पर बरगद के पेड़ पर खुलेआम फांसी पर लटका रहे थे, लेकिन फांसी का फंदा बार-बार टूट जाता था. अंग्रेजों की यह कोशिश छह बार तक असफल हो गई. इसके बाद बंधू सिंह ने सातवीं बार खुद देवी का आह्वान करके फांसी के फंदे पर झूल गए,
तरकुलहा देवी के उपासक थे शहीद बंधू सिंह : कहा जाता है कि जिस घने जंगल में पिंडी रूप की स्थापना कर वह मां की पूजा करते थे, फांसी के बाद वहां स्थित तरकुल का पेड़ भी टूट गया और उसमें से रक्त स्राव होने लगा. यही स्थान मौजूदा समय में "तरकुलहा देवी" के नाम से प्रसिद्ध है. वहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. चैत्र और शारदीय रामनवमी में यहां अपार भीड़ उमड़ती है.
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