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गोरखपुर की सियासत; चौरी चौरा की भूमि से सीएम योगी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी, जानें सपा का प्लान

विधानसभा चुनाव 2027 के लिए गोरखपुर की सियासत. ( Photo Credit : ETV Bharat )

गोरखपुर : विधानसभा चुनाव 2027 की रणभेरी भले ही अभी नहीं बजी है, लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं. दोनों दल और उनके मुखिया एक दूसरे पर खूब बयानबाजी कर रहे हैं. इसके अलावा एक-दूसरे के नेताओं को अपने पाले में खींचने की होड़ लगी है. इसी क्रम में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घेमे के मजबूत सिपाही और शहीद बंधू सिंह के वंशज, अजय कुमार सिंह उर्फ टप्पू भईया को अपने पाले में ले लिया है. पढ़ें ईटीवी भारत और अजय कुमार सिंह उर्फ टप्पू भईया से खास बातचीत के अंश.

गोरखपुर की सियासत में शहीद बंधू सिंह के वंशज की एंट्री से बदलते समीकरण पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat) समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके घर गोरखपुर में ही घेरने का समीकरण तैयार कर रही है. पहले चरण में सपा ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूर्वांचल में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले क्रांतिकारी शहीद बंधू सिंह के वंशज, अजय कुमार सिंह उर्फ टप्पू भईया को अपनी टीम में शामिल करने में कामयाब हासिल कर ली है. टप्पू भइया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी लोगों में गिने जाते हैं और चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं. सपा से जुड़ने के बाद टप्पू भइया ने गोरखपुर की 8 सीटों पर कामयाब होने का दावा किया है. हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट पर दावे से इनकार किया है.