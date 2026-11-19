गोरखपुर: अखिलेश यादव ने कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाया, हरकत में आई पुलिस
ब्राह्मण परिवार के साथ पुलिस द्वारा अपमानजनक व्यवहार पर एसएसपी ने दी सफाई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 11:46 AM IST
गोरखपुर: सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ब्राह्मण परिवार के साथ चिलुआताल थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा अपमानजनक व्यवहार के मुद्दे को मंच से उठाए जाने के बाद तो गोरखपुर पुलिस हरकत में आई है. सीसीटीवी फुटेज के साथ घटना के बारे में एसएसपी ने दी पूरी जानकारी दी. अखिलेश यादव ने चौरी चौरा से कानून के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा था. अब पुलिस की ओर से एक बाइट जारी की गई है. साथ ही थाने का एक सीसीटीवी फुटेज भी.
चिलुआताल थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप पर पीड़िता की तहरीर पर 13 नवंबर को पूर्व अमृत पांडेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. विवेचना और न्यायालय में दिए गए पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी की.
पुलिस के अनुसार, मुकदमा दर्ज कराने और मेडिकल परीक्षण कराने से रोकने के साथ ही पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने के मामले में आरोपी के भाई और मां के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में थाने के सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाया गया है.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कौस्तुभ ने बताया कि सोशल मीडिया पर पुलिस के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने की. पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में थाने के सीसीटीवी फुटेज से पीड़िता के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है. संबंधित पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया जाएगा. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वीडियो जारी कर प्रकरण की जानकारी दी है. उनके मुताबिक मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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