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गोरखपुर: अखिलेश यादव ने कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाया, हरकत में आई पुलिस

गोरखपुर एसएसपी ने दी जानकारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ब्राह्मण परिवार के साथ चिलुआताल थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा अपमानजनक व्यवहार के मुद्दे को मंच से उठाए जाने के बाद तो गोरखपुर पुलिस हरकत में आई है. सीसीटीवी फुटेज के साथ घटना के बारे में एसएसपी ने दी पूरी जानकारी दी. अखिलेश यादव ने चौरी चौरा से कानून के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा था. अब पुलिस की ओर से एक बाइट जारी की गई है. साथ ही थाने का एक सीसीटीवी फुटेज भी.

गोरखपुर एसएसपी ने दी जानकारी (Video Credit; ETV Bharat) चिलुआताल थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप पर पीड़िता की तहरीर पर 13 नवंबर को पूर्व अमृत पांडेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. विवेचना और न्यायालय में दिए गए पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी की.