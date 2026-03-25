गोरखपुर से उड़ानों का नया समर शेड्यूल; नवी मुंबई के लिए नई उड़ान, रोज़ 26 फ्लाइट मूवमेंट
परिचालन प्रबंधक कौशल किशोर ने कहा कि यह शेड्यूल गोरखपुर और पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के हवाई संपर्क को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 9:30 PM IST
गोरखपुर: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए समर शेड्यूल 2026 को अपनी स्वीकृति दे दी है. यह नया शेड्यूल 29 मार्च 2026 से प्रभावी होकर 24 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा. इस अवधि के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या और सुविधा को देखते हुए हवाई सेवाओं के परिचालन में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं.
नए कार्यक्रम के तहत गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता जैसे प्रमुख महानगरों के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध रहेंगी.
नवी मुंबई और कोलकाता के लिए विशेष सेवा: इस समर शेड्यूल की सबसे बड़ी उपलब्धि नवी मुंबई के लिए शुरू की गई नियमित नई उड़ान सेवा है. अब पूरे सीजन के दौरान नवी मुंबई के लिए विमान सेवा उपलब्ध रहेगी, जिससे मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) से सीधी कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी. इसके साथ ही, कोलकाता रूट पर अब आधुनिक एयरबस A320N विमान का संचालन सुनिश्चित किया गया है. यह बदलाव यात्रियों को पहले की तुलना में अधिक आरामदायक और तेज यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा.
प्रतिदिन 26 फ्लाइट मूवमेंट का लक्ष्य: गोरखपुर एयरपोर्ट पर अब प्रतिदिन कुल 26 फ्लाइट मूवमेंट (13 आगमन और 13 प्रस्थान) निर्धारित किए गए हैं. परिचालन प्रबंधक कौशल किशोर के अनुसार, यह विस्तृत शेड्यूल गोरखपुर और पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के हवाई संपर्क को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. विशेष रूप से कोलकाता की फ्लाइट अब बेंगलुरु से सुबह 10.20 बजे गोरखपुर आएगी और फिर 11 बजे कोलकाता के लिए रवाना होगी. शाम को यही विमान कोलकाता से वापस गोरखपुर आकर पुनः बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगा.
दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत की राह आसान: नए शेड्यूल की कनेक्टिविटी से दक्षिण भारत से गोरखपुर होते हुए कोलकाता के रास्ते पूर्वोत्तर राज्यों तक जाना अब बेहद आसान हो जाएगा. एयरबस के संचालन से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि यात्रियों को प्रीमियम श्रेणी की सुविधाएं भी प्राप्त होंगी. गोरखपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने इस बड़े बदलाव को पूर्वांचल के आर्थिक और पर्यटन विकास के लिए एक मील का पत्थर बताया है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे 29 मार्च से प्रभावी होने वाले इन नए समयों के अनुसार ही अपनी टिकट बुकिंग सुनिश्चित करें.
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