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गोरखपुर एयरपोर्ट ने विंटर शेड्यूल किया जारी, रविवार से होगा लागू, दिल्ली और मुंबई के लिए दो उड़ान और संभावित

गोरखपुर एयरपोर्ट ने विंटर शेड्यूल किया जारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : गोरखपुर एयरपोर्ट प्रबंधन ने विंटर शेड्यूल जारी कर दिया है. गोरखपुर हवाई अड्डे का विंटर शेड्यूल प्रोग्राम 25 अक्टूबर से 27 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा. नए शेड्यूल में कई प्रमुख शहरों के लिए हवाई संपर्क सुविधा के साथ कुछ उड़ानों के संचालन की तिथियों में भी परिवर्तन किया गया है.

गोरखपुर एयरपोर्ट के परिचालन प्रबंधक विजय कौशल के अनुसार, गोरखपुर से दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नवी मुंबई और अन्य निर्धारित सेक्टरों के लिए उड़ान सेवाएं उपलब्ध हैं.

विशेष रूप से इंडिगो की बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइट 6E6302 एवं कोलकाता जाने वाली फ्लाइट 6E6310 का संचालन 1 मार्च 2027 से निर्धारित है. उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए उड़ानों का शेडूयल जारी कर दिया गया है. इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2653 नवी मुंबई से उड़कर 9:55 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. फ्लाइट संख्या 6E2654, 10:30 बजे गोरखपुर से नवी मुंबई के लिए उड़ान भरेगी. यह सातों दिन का शेड्यूल रहेगा. यह 26 अक्टूबर से 27 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा. इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E6302 बैंगलोर से 10:50 पर गोरखपुर पहुंचेगी और फ्लाइट संख्या 6E6310, 11:25 बजे कोलकाता के लिए उड़ान भरेगी.

इसी प्रकार अन्य फ्लाइट का भी जो शेडयुल रहेगा वह इस प्रकार से है.