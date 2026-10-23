गोरखपुर एयरपोर्ट ने विंटर शेड्यूल किया जारी, रविवार से होगा लागू, दिल्ली और मुंबई के लिए दो उड़ान और संभावित

गोरखपुर एयरपोर्ट ने विंटर शेड्यूल किया जारी, रविवार से होगा लागू, दिल्ली और मुंबई के लिए दो उड़ान और संभावित
गोरखपुर एयरपोर्ट ने विंटर शेड्यूल जारी किया: रविवार से लागू होगा नया टाइम टेबल, दिल्ली-मुंबई समेत 6 शहरों के लिए मिलेंगी फ्लाइट्स
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 6:38 PM IST
गोरखपुर : गोरखपुर एयरपोर्ट प्रबंधन ने विंटर शेड्यूल जारी कर दिया है. गोरखपुर हवाई अड्डे का विंटर शेड्यूल प्रोग्राम 25 अक्टूबर से 27 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा. नए शेड्यूल में कई प्रमुख शहरों के लिए हवाई संपर्क सुविधा के साथ कुछ उड़ानों के संचालन की तिथियों में भी परिवर्तन किया गया है.
गोरखपुर एयरपोर्ट के परिचालन प्रबंधक विजय कौशल के अनुसार, गोरखपुर से दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नवी मुंबई और अन्य निर्धारित सेक्टरों के लिए उड़ान सेवाएं उपलब्ध हैं.
विशेष रूप से इंडिगो की बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइट 6E6302 एवं कोलकाता जाने वाली फ्लाइट 6E6310 का संचालन 1 मार्च 2027 से निर्धारित है. उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए उड़ानों का शेडूयल जारी कर दिया गया है.
इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2653 नवी मुंबई से उड़कर 9:55 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. फ्लाइट संख्या 6E2654, 10:30 बजे गोरखपुर से नवी मुंबई के लिए उड़ान भरेगी. यह सातों दिन का शेड्यूल रहेगा. यह 26 अक्टूबर से 27 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा.
इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E6302 बैंगलोर से 10:50 पर गोरखपुर पहुंचेगी और फ्लाइट संख्या 6E6310, 11:25 बजे कोलकाता के लिए उड़ान भरेगी.
इसी प्रकार अन्य फ्लाइट का भी जो शेडयुल रहेगा वह इस प्रकार से है.
नए शेड्यूल में दिल्ली के लिए इंडिगो की दो और अकासा एयर की एक फ्लाइट निर्धारित है. इंडिगो 6E5036 फ्लाइट सुबह 11:45 बजे गोरखपुर पहुंचेगी और 6E6148, 12:20 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी. दूसरी फ्लाइट 6E6230 दोपहर 2:40 बजे पहुंचेगी और 3:55 बजे 6E5013 उड़ान भरेगी. वहीं, अकासा एयर की फ्लाइट शाम 4:40 बजे पहुंचेगी और 5:20 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी.
मुंबई के लिए इंडिगो और स्पाइसजेट की उड़ानें निर्धारित की गई हैं. इंडिगो की फ्लाइट शाम 5:15 बजे गोरखपुर पहुंचेगी और 5:55 बजे मुंबई के लिए रवाना होगी. वहीं, स्पाइसजेट की फ्लाइट शाम 6:05 बजे पहुंचेगी और 6:45 बजे मुंबई के लिए उड़ान भरेगी. बेंगलुरु के लिए अकासा एयर की फ्लाइट दोपहर 2:15 बजे गोरखपुर पहुंचेगी और 2:50 बजे वापस रवाना होगी.
इंडिगो की एक फ्लाइट शाम 4:55 बजे बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगी. इसके अलावा, बेंगलुरु से आने वाली इंडिगो की एक अन्य फ्लाइट मार्च में शुरू होगी. हैदराबाद के लिए इंडिगो की फ्लाइट दोपहर 1:25 बजे गोरखपुर पहुंचेगी और 1:55 बजे वापस रवाना होगी. नवी मुंबई के लिए फ्लाइट सुबह 9:55 बजे पहुंचेगी और 10:30 बजे प्रस्थान करेगी. दोनों सेवाएं रविवार से निर्धारित शेड्यूल के अनुसार संचालित होंगी.
इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E6302 सुबह 10:50 बजे बेंगलुरु से गोरखपुर पहुंचेगी. इसके बाद फ्लाइट संख्या 6E6310 सुबह 11:25 बजे कोलकाता के लिए रवाना होगी. इस सेवा का संचालन 1 मार्च से 27 मार्च 2027 तक निर्धारित किया गया है.
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