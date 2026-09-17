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गोरखपुर एम्स 120 युवाओं को बनाएगा स्किल्ड हेल्थ वर्कर, ट्रेनिंग के साथ मिलेंगे पैसे, जानिए क्या है प्लान

गोरखपुर : गोरखपुर एम्स एक विशेष स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है. इसमें 120 युवाओं को रोजगारपरक कोर्सेज का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा. देश के कुछ चुनिंदा एम्स में इसकी शुरुआत हुई है. एम्स की निर्धारित योग्यता पर चयनित युवाओं-युवतियों को प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त होगा. जिसमें रोगी सहायक, वृद्ध सहायक, गर्भवती सहायक और सामान्य सहायक के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा.

इसके लिए माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डॉ. प्रभात कुमार को नोडल अफसर नामित कर दिया गया है. आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी. स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता को मजबूत बनाने की दिशा में एम्स की यह पहल की जा रही है. प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को एम्स की तरफ से ट्रेनिंग के घंटे तय कर दिए गए हैं और अनुदान भी प्रदान किया जाएगा.

ट्रेनिंग के साथ मिलेंगे पैसे. (Video Credit; ETV Bharat)

खास बात यह है कि आवेदन के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा. शैक्षिक योग्यता टेन प्लस टू (इंटरमीडिएट) निर्धारित की गई है. उम्र की सीमा फिलहाल निर्धारित नहीं है, लेकिन यह अधिकतम 40 वर्ष ही किया जाएगा. एम्स की कार्यकारी निदेशक विभा दत्ता ने बताया, यह भारत सरकार के कौशल विकास मिशन के तहत चलाई जाने वाली योजना है. कुशल और दक्ष युवाओं को तैयार करने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में गोरखपुर एम्स पहली बार पहल करने जा रहा है.

नोडल अधिकारी, ट्रेनिंग डॉ. प्रभात कुमार ने बताया, AIIMS गोरखपुर ने इस योजना के जरिए कौशल विकास एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में क्षमता निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है. AIIMS गोरखपुर को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र के रूप में पंजीकृत किया गया है. संस्थान द्वारा प्रस्तुत चार प्रशिक्षण प्रस्तावों को भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है.