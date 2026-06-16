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गोरखपुर एम्स में 'कलेफ्ट लिप' की सफल प्लास्टिक सर्जरी, जानिए बच्चों में क्यों और कब कराना चाहिए इसका ऑपरेशन

गोरखपुर एम्स के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने रचा इतिहास, दो दिन में डिस्चार्ज हुई मरीज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश का गोरखपुर AIIMS अब अपनी अत्याधुनिक और विशेष चिकित्सीय सुविधाओं से पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत बिहार के मरीजों को लाभ पहुंचाना शुरू कर चुका है. इसी शानदार कड़ी में एक बड़ी और ऐतिहासिक सफलता एम्स के प्लास्टिक सर्जरी विभाग को हासिल हुई है. इस नए विभाग की स्थापना के साथ ही यहाँ के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने एक 21 वर्षीय युवती के चेहरे की जटिल प्लास्टिक सर्जरी कर उसे एक खूबसूरत नया स्वरूप प्रदान किया है. एम्स की इस सफलता से अब चेहरे की विकृति से जूझ रहे स्थानीय लोगों को दिल्ली या लखनऊ जैसे बड़े शहरों की दूरी तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उनका विश्वस्तरीय इलाज अब गोरखपुर में ही बेहद कम खर्च पर संभव हो सकेगा. वापस लौटेगी चेहरे की मुस्कान: गोरखपुर एम्स की मीडिया प्रभारी डॉक्टर आराधना सिंह से मिली जानकारी के अनुसार, "कलेफ्ट लिप और पैलेट" के शुरुआती व सही इलाज से मरीजों की मुस्कान, बोलने की क्षमता और खोया हुआ आत्मविश्वास पूरी तरह वापस आ सकता है. दरअसल, कलेफ्ट लिप यानी कटा हुआ होंठ बच्चों में जन्म से होने वाली चेहरे की सबसे आम और जटिल विकृतियों में से एक माना जाता है. यह गंभीर स्थिति तब पैदा होती है जब गर्भावस्था के दौरान शिशु का ऊपरी होंठ बनाने वाले टिश्यू आपस में पूरी तरह से नहीं जुड़ पाते हैं, जिससे होंठ के बीच में एक गैप या गहरी दरार बन जाती है. यह शारीरिक विकृति होंठ के किसी एक तरफ (यूनिलैटरल) या दोनों तरफ (बायलैटरल कलेफ्ट लिप) समान रूप से हो सकती है. गोरखपुर एम्स में प्लास्टिक सर्जरी का कमाल: 21 वर्षीय युवती के कटे होंठ की सफल सर्जरी. (Photo Credit: ETV Bharat) असफल सर्जरी को एम्स के डॉक्टरों ने किया दुरुस्त: इस बीमारी की गंभीरता होंठ में एक छोटे से कट से लेकर नाक के हिस्से तक फैली पूरी दरार तक हो सकती है, जिसका समय पर इलाज बेहद जरूरी है. कई मामलों में कलेफ्ट लिप अकेले होता है, लेकिन अक्सर इसके साथ कलेफ्ट पैलेट (कटा हुआ तालू) की समस्या भी जुड़ी होती है, जिसमें मुंह की ऊपरी छत में भ्रूण के विकास के समय छेद रह जाता है. एम्स के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने हाल ही में 21 साल की एक महिला मरीज की इसी क्लेफ़्ट लिप की बेहद जटिल 'रिविजन सर्जरी' को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है. बताया गया कि इस युवती की शुरुआती क्लेफ्ट लिप रिपेयर सर्जरी लगभग ढाई साल की उम्र में ही हो चुकी थी, लेकिन वह ऑपरेशन पूरी तरह सफल नहीं रहा था. चेहरे पर दिखने लगी थी विकृति, अब मिली नई जिंदगी: शुरुआती सर्जरी में रह गई कमियों के कारण युवती के होंठ का आकार अजीब हो गया था, जो उम्र बढ़ने के साथ-साथ चेहरे पर और ज्यादा साफ व भद्दा दिखने लगा था. एम्स के सर्जनों ने युवती की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करने के बाद, होंठ का सही प्राकृतिक आकार लौटाने और चेहरे के लुक को बेहतर बनाने के लिए एक सुधारात्मक रिविजन सर्जरी प्लान की. डॉक्टरों की कड़ी मेहनत से यह सुधारात्मक सर्जरी पूरी तरह सफल रही और होंठ की पुरानी बनावट की कमी को प्रभावी ढंग से ठीक कर दिया गया. डॉक्टर आराधना सिंह ने बताया कि बेहतर फंक्शनल और कॉस्मेटिक (खूबसूरती) नतीजे पाने के लिए सही उम्र में सर्जरी करवाना सबसे महत्वपूर्ण कदम है.