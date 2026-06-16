गोरखपुर एम्स में 'कलेफ्ट लिप' की सफल प्लास्टिक सर्जरी, जानिए बच्चों में क्यों और कब कराना चाहिए इसका ऑपरेशन
प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने 21 साल की युवती के कटे होंठ की सफल सुधारात्मक रिविजन सर्जरी कर उसे नया चेहरा और आत्मविश्वास दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 3:37 PM IST
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश का गोरखपुर AIIMS अब अपनी अत्याधुनिक और विशेष चिकित्सीय सुविधाओं से पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत बिहार के मरीजों को लाभ पहुंचाना शुरू कर चुका है. इसी शानदार कड़ी में एक बड़ी और ऐतिहासिक सफलता एम्स के प्लास्टिक सर्जरी विभाग को हासिल हुई है. इस नए विभाग की स्थापना के साथ ही यहाँ के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने एक 21 वर्षीय युवती के चेहरे की जटिल प्लास्टिक सर्जरी कर उसे एक खूबसूरत नया स्वरूप प्रदान किया है. एम्स की इस सफलता से अब चेहरे की विकृति से जूझ रहे स्थानीय लोगों को दिल्ली या लखनऊ जैसे बड़े शहरों की दूरी तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उनका विश्वस्तरीय इलाज अब गोरखपुर में ही बेहद कम खर्च पर संभव हो सकेगा.
वापस लौटेगी चेहरे की मुस्कान: गोरखपुर एम्स की मीडिया प्रभारी डॉक्टर आराधना सिंह से मिली जानकारी के अनुसार, "कलेफ्ट लिप और पैलेट" के शुरुआती व सही इलाज से मरीजों की मुस्कान, बोलने की क्षमता और खोया हुआ आत्मविश्वास पूरी तरह वापस आ सकता है. दरअसल, कलेफ्ट लिप यानी कटा हुआ होंठ बच्चों में जन्म से होने वाली चेहरे की सबसे आम और जटिल विकृतियों में से एक माना जाता है. यह गंभीर स्थिति तब पैदा होती है जब गर्भावस्था के दौरान शिशु का ऊपरी होंठ बनाने वाले टिश्यू आपस में पूरी तरह से नहीं जुड़ पाते हैं, जिससे होंठ के बीच में एक गैप या गहरी दरार बन जाती है. यह शारीरिक विकृति होंठ के किसी एक तरफ (यूनिलैटरल) या दोनों तरफ (बायलैटरल कलेफ्ट लिप) समान रूप से हो सकती है.
असफल सर्जरी को एम्स के डॉक्टरों ने किया दुरुस्त: इस बीमारी की गंभीरता होंठ में एक छोटे से कट से लेकर नाक के हिस्से तक फैली पूरी दरार तक हो सकती है, जिसका समय पर इलाज बेहद जरूरी है. कई मामलों में कलेफ्ट लिप अकेले होता है, लेकिन अक्सर इसके साथ कलेफ्ट पैलेट (कटा हुआ तालू) की समस्या भी जुड़ी होती है, जिसमें मुंह की ऊपरी छत में भ्रूण के विकास के समय छेद रह जाता है. एम्स के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने हाल ही में 21 साल की एक महिला मरीज की इसी क्लेफ़्ट लिप की बेहद जटिल 'रिविजन सर्जरी' को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है. बताया गया कि इस युवती की शुरुआती क्लेफ्ट लिप रिपेयर सर्जरी लगभग ढाई साल की उम्र में ही हो चुकी थी, लेकिन वह ऑपरेशन पूरी तरह सफल नहीं रहा था.
चेहरे पर दिखने लगी थी विकृति, अब मिली नई जिंदगी: शुरुआती सर्जरी में रह गई कमियों के कारण युवती के होंठ का आकार अजीब हो गया था, जो उम्र बढ़ने के साथ-साथ चेहरे पर और ज्यादा साफ व भद्दा दिखने लगा था. एम्स के सर्जनों ने युवती की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करने के बाद, होंठ का सही प्राकृतिक आकार लौटाने और चेहरे के लुक को बेहतर बनाने के लिए एक सुधारात्मक रिविजन सर्जरी प्लान की. डॉक्टरों की कड़ी मेहनत से यह सुधारात्मक सर्जरी पूरी तरह सफल रही और होंठ की पुरानी बनावट की कमी को प्रभावी ढंग से ठीक कर दिया गया. डॉक्टर आराधना सिंह ने बताया कि बेहतर फंक्शनल और कॉस्मेटिक (खूबसूरती) नतीजे पाने के लिए सही उम्र में सर्जरी करवाना सबसे महत्वपूर्ण कदम है.
जानिए सर्जरी का सबसे सही समय: आमतौर पर कलेफ्ट लिप (कटे होंठ) की पहली सर्जरी बच्चे के जन्म के 3 से 6 महीने के भीतर ही कर दी जानी चाहिए, बशर्ते बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो. इतनी जल्दी सर्जरी करवाने से मासूम बच्चे को सामान्य रूप से मां का दूध पीने और खाना-पीना पचाने में मदद मिलती है, जिससे उसका सामाजिक व मानसिक विकास बेहतर होता है. वहीं, कलेफ्ट पैलेट (कटे हुए तालू) की सर्जरी थोड़ी देर से, यानी अक्सर बच्चे के 9 से 18 महीने की उम्र के बीच की जाती है, जो पूरी तरह से अस्पताल के नियमों और बच्चे की सेहत पर निर्भर करता है. उन्होंने बताया कि क्लेफ्ट लिप की सफल सर्जरी के बाद ज़्यादातर बच्चे तेजी से ठीक हो जाते हैं और महज कुछ ही दिनों में अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट सकते हैं.
बच्चों में हो सकती है गूंगेपन की समस्या: आमतौर पर ऑपरेशन का बाहरी घाव 1 से 2 हफ़्तों में भर जाता है, जबकि चेहरे के निशान को पूरी तरह गायब होने और सुधार की प्रक्रिया में कई महीनों का समय लग जाता है. इसके लिए डॉक्टरों की देखरेख में नियमित फ़ॉलो-अप और जांच बेहद ज़रूरी है, ताकि चेहरे के विकास पर पैनी नज़र रखी जा सके. यदि समय पर क्लेफ्ट पैलेट (तालू की दरार) का इलाज न किया जाए, तो बच्चों को खाना खाने में परेशानी, बार-बार कान का इन्फेक्शन और सबसे गंभीर रूप से बोलने में भारी असमर्थता (हकलाना या गूंगापन) हो सकती है. चूंकि ठीक से स्पष्ट बोलने में हमारे मुंह के तालू की सबसे अहम भूमिका होती है, इसलिए इस हिस्से की समय पर मरम्मत करने से बच्चों की बोलने की सामान्य क्षमता में 100% तक सुधार संभव है.
लौट सकता है खोया हुआ आत्मविश्वास: कई बार सबसे बेहतरीन परिणाम पाने के लिए बच्चों को सर्जरी के बाद कुछ महीनों तक कुशल एक्सपर्ट्स से स्पीच थेरेपी (बोलने का अभ्यास) भी दिलवानी पड़ती है. हालांकि बचपन की शुरुआती सर्जरी से ज़्यादातर मरीजों को बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं, लेकिन इस युवती की तरह कुछ लोगों को जिंदगी के उत्तरार्ध में सेकेंडरी या सुधारात्मक रिविजन सर्जरी की सख्त जरूरत पड़ती है. जैसे-जैसे व्यक्ति का चेहरा बढ़ता है, होंठ या नाक में बचपन की बची हुई कमियां या पुराने निशान और ज्यादा गहरे दिखने लगते हैं, जिससे युवा होते बच्चों के मानसिक आत्मविश्वास पर बहुत बुरा असर पड़ता है. एम्स में हुई यह सफल सर्जरी यह साबित करती है कि आधुनिक रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी से पुरानी से पुरानी कमियों को भी पूरी तरह ठीक किया जा सकता है.
एम्स में अब उपलब्ध है मुकम्मल इलाज: ऑपरेशन के बाद इस 21 वर्षीय महिला मरीज की स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है, वह तेजी से रिकवर कर रही हैं और सर्जरी के महज दो दिन बाद ही उन्हें एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है. एम्स प्रशासन ने क्षेत्र के सभी माता-पिता को जागरूक करते हुए कहा है कि कटे होंठ और कटे तालू को लेकर अब बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका संपूर्ण इलाज संभव है. बीमारी का जल्दी पता चलने, सही उम्र में कुशल सर्जनों से ऑपरेशन कराने और रेगुलर फॉलो-अप से प्रभावित बच्चे भी आम लोगों की तरह एक स्वस्थ, समाज में सम्मानित और आत्मविश्वास से भरी ज़िंदगी जी सकते हैं. चिकित्सा विज्ञान की इस आधुनिक तरक्की और एम्स की मल्टी-डिसिप्लिनरी केयर की वजह से अब ऐसे बच्चों को बेहतरीन कॉस्मेटिक लुक मिलना बेहद आसान हो गया है.
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