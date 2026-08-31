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नेपाल त्रासदी का पूर्वांचल में असर, नारायणी नदी में बहकर कुशीनगर आए 9 शव गोरखपुर एम्स में सुरक्षित

एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक डॉ. विभा दत्ता ने बताया कि यहां सभी शवों को डीप फ्रीजर में सुरक्षित रखा गया है. शवों के साथ मिले कपड़े और दूसरे सामान को भी सुरक्षित रखा गया है, जिससे पहचान में मदद मिल सके.

गोरखपुर: नेपाल में आई त्रासदी का असर अब पूर्वांचल तक दिखाई दे रहा है. नारायणी नदी के तेज बहाव में बहकर आए 9 अज्ञात शव कुशीनगर में मिले, जिन्हें एम्स गोरखपुर लाया गया है.

दो शवों का हुआ पोस्टमार्टम, शासन के निर्देश का इंतजार: फिलहाल आगे की प्रक्रिया को लेकर शासन के निर्देश का एम्स प्रशासन को इंतजार है, इस बीच दो शवों का सोमवार की शाम पोस्टमार्टम भी किया गया. कुशीनगर के भेड़िहारी जंगल के समीप नारायणी नदी से मिले चार अज्ञात शव शनिवार को एम्स गोरखपुर भेजे गए थे और सोमवार तक इनकी संख्या 9 हो गई. शवों की अभी पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन एम्स प्रशासन ने इन्हें डीप फ्रीजर में सुरक्षित रखा है. इस घटना से यह भी साबित होता है कि नदी का बहाव सीमाओं को नहीं मानता.

एम्स में 24 शवों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था: नेपाल में हुई त्रासदी के बाद नारायणी के रास्ते शवों के पूर्वांचल तक पहुंचने की घटना इसका बड़ा उदाहरण है. एम्स की कार्यकारी निदेशक डॉ. विभा दत्ता ने बताया कि एम्स में फिलहाल 24 शवों को डीप फ्रीजर में सुरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध है. अभी 9 शव रखे गए हैं और जरूरत पड़ने पर 15 और अज्ञात शवों को भी सुरक्षित रखने की व्यवस्था मौजूद है, लेकिन इसके बाद समस्या बढ़ सकती है. ऐसे में जो शव स्थिति में हैं, उनका पोस्टमार्टम कर फोटो, कपड़े और विसरा सुरक्षित रखा जाएगा.

अपनों की तलाश कर रहे परिवारों के लिए उम्मीद: पहचान के लिए इन शवों को कितने समय तक सुरक्षित रखा जाएगा या आगे निस्तारण की क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसका फैसला शासन के निर्देश के बाद ही होगा. फिलहाल एम्स में सुरक्षित रखे गए ये शव उन परिवारों के लिए उम्मीद की एक कड़ी हैं, जो नेपाल की त्रासदी के बाद अपने अपनों की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं.

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