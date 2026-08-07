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गोरखपुर एम्स को मिले 15 डाॅक्टर; साक्षात्कार का रिजल्ट घोषित, नई तैनाती से स्वास्थ्य सुविधाओं में होगा इजाफा

गोरखपुर : गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने फैकेल्टी पदों पर भर्ती के लिये आयोजित साक्षात्कार का रिजल्ट घोषित कर दिया है. जिसके बाद कुल 15 चिकित्सकों का चयन किया गया है. एम्स प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

कार्यकारी निदेशक डॉ. विभा दत्ता ने बताया कि एनेस्थीसिया विभाग में सहायक प्रोफेसर पद पर डॉ. मैनाक वैद्य और डॉ. दीपक कुमार निराला का चयन हुआ है. इसी प्रकार न्यूरो सर्जरी में डॉ. अभिषेक कुमार और डॉ. प्रदीप कुमार का चयन हुआ है. नेत्र रोग विभाग में डॉ. अलका त्रिपाठी, ऑर्थोपेडिक्स में डॉ आनंद कुमार सिंह और पीडियाट्रिक्स में डॉ. अजीत कुमार यादव का चयन किया गया है.









उन्होंने बताया कि इसके अलावा पल्मोनरी मेडिसिन में डॉ. संदीप कुमार को सहायक प्रोफेसर पद मिला है. डॉ. विश्वदीप मिश्रा का चयन रेडियोथेरेपी में हुआ है. साथ ही डॉ. हरिकेश बहादुर सिंह को प्रतिशत सूची में रखा गया है. सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलाजी में डॉ. अजय कुमार यादव, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में डॉ विपुल गोयल, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में डॉ अरुण निगम और ट्रॉमा इमरजेंसी में डॉ नम्रता माथुर और डॉ आलोक कुमार का चयन किया गया है.



अपडेट किया गया हेल्पलाइन नंबर : उन्होंने बताया कि इसी प्रकार एम्स गोरखपुर ने ट्रॉमा और इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर अपडेट किया है. एम्स गोरखपुर ने ट्रॉमा और इमरजेंसी विभाग में मौजूद हेल्पडेस्क के हेल्पलाइन नंबर को अपडेट किया है. मरीज, उनके साथ आने वाले परिजनों और आम जनता से प्रबंधन ने अनुरोध किया है कि वे ट्रॉमा और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ी मदद के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें. अपडेट किया गया संपर्क नंबर संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर भी दिखाया गया है, ताकि अधिक से अधिक से लोग इसे देख सकें.