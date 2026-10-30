गोरखपुर एम्स की निदेशक की तबीयत बिगड़ी: कैथ लैब न होने पर निजी अस्पताल में कराना पड़ा इलाज, मचा हड़कंप
गोरखपुर एम्स की कार्यकारी निदेशक प्रो विभा दत्ता को दिल की समस्या होने पर कैथ लैब न होने के चलते निजी-अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 9:10 PM IST
गोरखपुर: देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में गिने जाने वाले गोरखपुर एम्स से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है. अपनी स्थापना के 6 साल पूरे होने के बाद भी यह संस्थान कैथ लैब जैसी आधुनिक सुविधा से पूरी तरह लैस नहीं है. यह कमी तब खुलकर सामने आई जब खुद एम्स की कार्यकारी निदेशक प्रो विभा दत्ता को अचानक दिल से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ा. हैरानी की बात यह रही कि संस्थान की मुखिया होने के बावजूद उन्हें एम्स के भीतर ही इलाज नहीं मिल सका और मजबूरी में एक निजी अस्पताल का रुख करना पड़ा.
निजी अस्पताल में भर्ती निदेशक, 12 घंटे बाद लौटीं एम्स: गुरुवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद कार्यकारी निदेशक को आनन-फानन में एंबुलेंस के जरिए गोरखपुर के ही रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि उन्हें कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं थी और समय पर देखभाल मिलने के बाद वे महज 12 घंटे के भीतर ही स्वस्थ होकर वापस एम्स लौट आईं. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जब मीडिया ने एम्स के जिम्मेदार अधिकारियों और मीडिया प्रभारी से संपर्क साधना चाहा, तो सभी कुछ भी बोलने से कतराते नजर आए. रीजेंसी अस्पताल प्रबंधन ने भी इस मामले में आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी साझा करने से पूरी तरह इनकार कर दिया है.
पूर्वांचल के मरीजों की उम्मीदों पर कैथ लैब की कमी का साया: जब गोरखपुर में एम्स की स्थापना की गई थी, तो इसे पूरे पूर्वांचल और नेपाल तक के मरीजों के लिए गंभीर बीमारियों के इलाज की बड़ी उम्मीद के रूप में देखा गया था. लेकिन आज भी यहाँ के सुपर स्पेशलिटी विभागों में कुछ बेहद जरूरी चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं नदारद हैं, जिसके कारण मरीजों को भटकना पड़ता है. एम्स में कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती तो हो चुकी है, लेकिन कार्यकारी निदेशक की तबीयत बिगड़ने पर जब कैथ लैब की जरूरत महसूस हुई, तो उसकी अनुपलब्धता ने अस्पताल की पोल खोल दी. इस घटना के बाद से आम जनता और स्वास्थ्य प्रेमियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि जब एम्स के निदेशक को ही बाहर जाना पड़े, तो आम गरीबों का क्या हाल होगा.
एम्स प्रशासन की सफाई— जल्द पूरी होगी कैथ लैब की स्थापना: चारों तरफ बढ़ते सवालों और किरकिरी के बाद आखिरकार एम्स के मीडिया प्रभारी डॉ अरूप मोहंती की तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है. प्रशासन का कहना है कि एम्स में कैथ लैब स्थापित करने का लगभग 70 प्रतिशत काम पूरा किया जा चुका है. इसके साथ ही यह भी भरोसा दिलाया गया है कि जरूरी मशीनें बहुत जल्द यहां पहुंच जाएंगी और उन्हें स्थापित कर दिया जाएगा. प्रशासन का दावा है कि कैथ लैब शुरू होने से गोरखपुर के अलावा पश्चिम विहार, पूर्वांचल और नेपाल से आने वाले हृदय रोगियों को बेहतरीन इलाज मिल सकेगा.
कैथ लैब की अनिवार्यता और दिल के इलाज की असलियत: चिकित्सा जगत के जानकारों के मुताबिक, ईसीजी और इको जैसी जांचें केवल बाहर से दिल की स्थिति का जायजा लेती हैं, जबकि असली काम कैथ लैब का होता है. कैथ लैब नसों के सीधे अंदर जाकर ब्लॉकेज की सही स्थिति का पता लगाती है और जरूरत पड़ने पर वहीं उसका उपचार भी करती है. सीने में तेज दर्द, एनजाइना या इको में पंपिंग कम आने की स्थिति में इस अत्याधुनिक लैब की सख्त जरूरत पड़ती है. फिलहाल कार्यकारी निदेशक स्वस्थ होकर लौट आई हैं, लेकिन इस घटना ने एम्स की व्यवस्थाओं को लेकर एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है.
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