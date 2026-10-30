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गोरखपुर एम्स की निदेशक की तबीयत बिगड़ी: कैथ लैब न होने पर निजी अस्पताल में कराना पड़ा इलाज, मचा हड़कंप

महज 12 घंटे के भीतर स्वस्थ होकर लौटीं निदेशक, लेकिन पूर्वांचल के मरीजों की दुर्दशा पर छिड़ी बहस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में गिने जाने वाले गोरखपुर एम्स से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है. अपनी स्थापना के 6 साल पूरे होने के बाद भी यह संस्थान कैथ लैब जैसी आधुनिक सुविधा से पूरी तरह लैस नहीं है. यह कमी तब खुलकर सामने आई जब खुद एम्स की कार्यकारी निदेशक प्रो विभा दत्ता को अचानक दिल से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ा. हैरानी की बात यह रही कि संस्थान की मुखिया होने के बावजूद उन्हें एम्स के भीतर ही इलाज नहीं मिल सका और मजबूरी में एक निजी अस्पताल का रुख करना पड़ा.

निजी अस्पताल में भर्ती निदेशक, 12 घंटे बाद लौटीं एम्स: गुरुवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद कार्यकारी निदेशक को आनन-फानन में एंबुलेंस के जरिए गोरखपुर के ही रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि उन्हें कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं थी और समय पर देखभाल मिलने के बाद वे महज 12 घंटे के भीतर ही स्वस्थ होकर वापस एम्स लौट आईं. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जब मीडिया ने एम्स के जिम्मेदार अधिकारियों और मीडिया प्रभारी से संपर्क साधना चाहा, तो सभी कुछ भी बोलने से कतराते नजर आए. रीजेंसी अस्पताल प्रबंधन ने भी इस मामले में आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी साझा करने से पूरी तरह इनकार कर दिया है.

एम्स प्रशासन का स्पष्टीकरण: कहा— 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जल्द आएगी जरूरी मशीनें. (Photo Credit: ETV Bharat) पूर्वांचल के मरीजों की उम्मीदों पर कैथ लैब की कमी का साया: जब गोरखपुर में एम्स की स्थापना की गई थी, तो इसे पूरे पूर्वांचल और नेपाल तक के मरीजों के लिए गंभीर बीमारियों के इलाज की बड़ी उम्मीद के रूप में देखा गया था. लेकिन आज भी यहाँ के सुपर स्पेशलिटी विभागों में कुछ बेहद जरूरी चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं नदारद हैं, जिसके कारण मरीजों को भटकना पड़ता है. एम्स में कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती तो हो चुकी है, लेकिन कार्यकारी निदेशक की तबीयत बिगड़ने पर जब कैथ लैब की जरूरत महसूस हुई, तो उसकी अनुपलब्धता ने अस्पताल की पोल खोल दी. इस घटना के बाद से आम जनता और स्वास्थ्य प्रेमियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि जब एम्स के निदेशक को ही बाहर जाना पड़े, तो आम गरीबों का क्या हाल होगा. Photo Credit: ETV Bharat (Photo Credit: ETV Bharat)