गोरखपुर AHT पुलिस का एक्शन: नेपाल की लापता नाबालिग बच्ची का किया रेस्क्यू, चाइल्ड हेल्पलाइन के किया सुपुर्द
गोरखपुर एएचटी थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान नेपाल की लापता नाबालिग लड़की को रेस्क्यू कर चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपुर्द किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 9:43 PM IST
गोरखपुर: मानव तस्करी को रोकने और संकटग्रस्त बच्चों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियानों के बीच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (एएचटी) थाना पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है. शनिवार को चेकिंग के दौरान एएचटी पुलिस टीम की नजर एक असहाय और अकेली नाबालिग लड़की पर पड़ी. पुलिस ने जब नियमानुसार उससे बातचीत और पूछताछ की तो उसने खुद को नेपाल की निवासी बताया और लापता होने की जानकारी दी. बच्ची के लापता होने की बात सामने आते ही पुलिस टीम ने तुरंत एक्शन लिया और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना देकर बालिका की सुरक्षा प्रक्रिया शुरू कराई.
रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन और परिजनों से संपर्क की कोशिश: एएचटी पुलिस टीम ने स्थानीय बाल संरक्षण इकाइयों के साथ-साथ रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन गोरखपुर को भी पूरे मामले से तुरंत अवगत कराया. सूचना मिलते ही रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन के केस वर्कर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू की गई बालिका को सुरक्षित उनके सुपुर्द कर दिया गया. अब सीमा पार नेपाल में बच्ची के परिजनों से संपर्क साधने का लगातार प्रयास किया जा रहा है. इसके साथ ही पुलिस और बाल संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं ने नियमानुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा दिया है.
बाल कल्याण समिति करेगी बच्ची के भविष्य का फैसला: रेस्क्यू की गई नाबालिग लड़की को अब बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया है. समिति के स्तर से ही बच्ची की सुरक्षा, उचित देखभाल और आगे के पुनर्वास के संबंध में अंतिम फैसला लिया जाएगा. बाल कल्याण समिति के सदस्य अरुण राव ने बताया कि ऐसे संवेदनशील मामलों में चाइल्ड हेल्पलाइन और समिति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहती है. चूंकि लड़की नेपाल की नागरिक है, इसलिए उसके परिजनों तक पहुंचने के लिए संबंधित अंतरराष्ट्रीय और कूटनीतिक एजेंसियों के समन्वय से काम किया जा रहा है.
तिवारीपुर में लावारिस मिला बच्चा, पुलिस ने जारी किया नंबर: बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी एक अन्य घटना में जिले के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के जाफरा बाजार से शनिवार को एक छोटा बच्चा लावारिस हालत में मिला. स्थानीय निवासी रवि रावत ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए तुरंत बच्चे को तिवारीपुर थाने की पुलिस के हवाले कर दिया. सीओ कोतवाली दुर्गा दत्त तिवारी के अनुसार पुलिस टीम अब बच्चे की पहचान कराने और उसके माता-पिता को तलाशने में जुट गई है. पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस बच्चे को पहचानता है तो वह तिवारीपुर थाने के मोबाइल नंबर 9454403525 पर तुरंत संपर्क करे.
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