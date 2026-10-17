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गोरखपुर AHT पुलिस का एक्शन: नेपाल की लापता नाबालिग बच्ची का किया रेस्क्यू, चाइल्ड हेल्पलाइन के किया सुपुर्द

नेपाल निवासी बच्ची की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: मानव तस्करी को रोकने और संकटग्रस्त बच्चों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियानों के बीच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (एएचटी) थाना पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है. शनिवार को चेकिंग के दौरान एएचटी पुलिस टीम की नजर एक असहाय और अकेली नाबालिग लड़की पर पड़ी. पुलिस ने जब नियमानुसार उससे बातचीत और पूछताछ की तो उसने खुद को नेपाल की निवासी बताया और लापता होने की जानकारी दी. बच्ची के लापता होने की बात सामने आते ही पुलिस टीम ने तुरंत एक्शन लिया और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना देकर बालिका की सुरक्षा प्रक्रिया शुरू कराई.

रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन और परिजनों से संपर्क की कोशिश: एएचटी पुलिस टीम ने स्थानीय बाल संरक्षण इकाइयों के साथ-साथ रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन गोरखपुर को भी पूरे मामले से तुरंत अवगत कराया. सूचना मिलते ही रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन के केस वर्कर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू की गई बालिका को सुरक्षित उनके सुपुर्द कर दिया गया. अब सीमा पार नेपाल में बच्ची के परिजनों से संपर्क साधने का लगातार प्रयास किया जा रहा है. इसके साथ ही पुलिस और बाल संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं ने नियमानुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा दिया है.