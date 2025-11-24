ETV Bharat / state

मां की मौत पर भी नहीं जागी बेटों की संवेदना; घर में नहीं रखने दी लाश, पिता से कहा- फ्रीजर में रखवा दो, शादी के बाद करेंगे अंतिम संस्कार

गोरखपुर के कैंपियरगंज इलाके का मामला, बेटों ने बुजुर्ग माता-पिता को एक साल पहले घर से निकाल दिया था, आश्रम में रह रहे थे.

नदी के किनारे दफना कराया गया शव.
नदी के किनारे दफना कराया गया शव. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 6:47 PM IST

5 Min Read
गोरखपुर/जौनपुर : जिस मां-बाप ने पाल-पोसकर बड़ा किया, बेटों ने उन्हीं को घर से निकाल दिया. आसरे के लिए बुजुर्ग माता-पिता दर-दर की ठोकरें खाते रहे. जौनपुर के एक वृद्ध आश्रम में उन्हें ठिकाना मिला, लेकिन जिंदगी के कड़े इम्तहान यहां भी जारी रहे. किडनी फेल होने पर महिला की मौत हो गई. पिता ने पैतृक गांव में अंतिम संस्कार करने की इच्छा जताई. इस पर बेटों ने शादी में अपशगुन का बहाना बनाकर इंकार कर दिया.

दिल को झकझोर देने वाला ये वाकया कैंपियरगंज इलाके के एक गांव का है. 20 नवंबर को महिला की मौत हुई थी. 21 नवंबर को बुजुर्ग पति जौनपुर से एंबुलेंस के जरिए पत्नी का शव लेकर गांव पहुंचा था. यहां बेटों की बेरूखी से पत्नी की लाश की बेकदरी होने पर बुजुर्ग पति फूट-फूटकर रो पड़ा.

किराने का कारोबार करते थे भुआल : भुआल (68) और उनकी पत्नी शोभा गुप्ता (65) 3 बेटियों और 3 बेटियों के साथ कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के भरोहिया ग्राम पंचायत में रहते थे. वह किराने का कारोबार करते थे. इसी की बदौलत उन्होंने परिवार की सभी जिम्मेदारियां निभाईं. सभी बच्चों की शादी की. बेटियों को भी विदा किया. उनके नाती-पोते भी हैं.

आश्रम प्रमुख ने सुनाई बुजुर्ग पति की व्यथा. (Video Credit; ETV Bharat)

'आप लोग घर पर बोझ बन गए' : जौनपुर विकास समिति वृद्ध आश्रम के प्रमुख रवि कुमार चौबे ने ईटीवी भारत को बताया कि करीब एक साल पहले भुआल के बड़े बेटे ने बुजुर्ग माता-पिता से कहा कि आप लोग घर पर बोझ बन गए हैं इसलिए घर से निकल जाइए. बेटे की उलाहना और प्रताड़ना से बुजुर्ग दंपत्ति घर से निकल गए.

आत्महत्या करने जा रहे थे बुजुर्ग दंपत्ति : राजघाट के पास दोनों सुसाइड करने जा रहे थे., लेकिन किसी ने उन्हें रोक लिया. सुझाव दिया कि अयोध्या या मथुरा में जाइए, वहां रहने और खाने का इंतजाम हो सकता है. इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति अयोध्या पहुंचे. यहां इंतजाम न होने पर वे मथुरा गए. वहां भी दोनों को रहने-खाने में समस्या हुई. इसके बाद उन्हें जौनपुर के एक वृद्ध आश्रम का मोबाइल नंबर मिला.

जौनपुर में रह रहे थे पति-पत्नी : रवि कुमार ने बताया कि बुजुर्ग दंपत्ति ने उनसे फोन किया. इसके बाद उन्होंने दोनों को बुला लिया. दोनों वृद्ध आश्रम में रहने लगे. इसके कुछ समय बाद शोभा देवी को लकवा मार गया था. चलने-फिरने में उन्हें दिक्कत होने लगी. प्राइवेट अस्पताल में दवा कराने के बावजूद उन्हें आराम नहीं मिल रहा था. 19 नवंबर को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई.

इसके बाद उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां के चिकित्सक ने बताया कि शोभा देवी की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं. यहां 20 नवंबर को शोभा की मौत हो गई. पति भुआल रो पड़े. रवि कुमार ने भुआल की ओर से छोटे बेटे को फोन किया. बताया कि शोभा की मौत हो गई है. अंतिम संस्कार करना है. रवि ने बेटे को बताया कि अंतिम संस्कार गोरखपुर में हो ऐसी भुआल की इच्छा है.

घर में थी बड़े बेटे के पुत्र की शादी : रवि कुमार के अनुसार इतना कहने के बाद छोटे बेटे ने कहा कि घर में बड़े भाई के बेटे की 23 नवंबर को शादी है. उनसे बात करके बताता हूं. इसके बाद उसने फोन काट दिया. इसके कुछ देर बाद फोन किया. कहा कि बड़े भैया बोले हैं कि डेड बॉडी को 4 दिनों तक शादी समारोह खत्म होने तक फ्रीजर में रखवा दो. शादी हो जाने के बाद अंतिम संस्कार करवा दिया जाएगा.

बेटियों ने फोनकर गांव में बुलाया : रवि ने बताया कि यह सुनकर भुआल नाराज हो गए. कहने लगा कि शव को गोरखपुर नहीं लेकर जाएंगे, जौनपुर में ही अंतिम संस्कार करेंगे.इस बीच बेटियों ने पिता को फोन किया. कहा कि मां का शव गांव ले आइए यहीं अंतिम संस्कार किया जाएगा. इसके बाद भुआल पत्नी शोभा का शव लेकर गांव पहुंचे.

इस बीच बड़े बेटे ने शव को घर में रखने से इंकार कर दिया. उसका कहना था कि इससे शादी में अपशगुन होगा. गांव के लोग और कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर शोभा के शव को कैंपियरगंज घाट के पास जबरन दफन करवा दिया. भुआल इससे काफी दुखी थी. उनका कहना था कि वह अपनी पत्नी के शव का सही से अंतिम संस्कार भी नहीं करा पाए. वह बार-बार यही कहकर रोए जा रहे थे.

इसके बाद कुछ लोगों ने सलाह दी कि शादी के बाद शव को बाहर निकलवा कर अंतिम संस्कार किया जा सकता है. इस पर भुआल ने पंडित से सलाह ली तो जानकारी मिली कि एक शव दफनाने के बाद उसे बाहर निकाल कर अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता है. अब आटे का पुतला बनाकर ही विधि-विधान से अंतिम संस्कार किया जा सकता है.

केवल छोटे बेटे से फोन पर बातें करते थे दंपत्ति : रवि कुमार चौबे ने बताया कि भुआल और उनकी पत्नी कॉल करके कभी-कभी अपने छोटे बेटे से बातचीत करते थे. बड़ा बेटा किराने की दुकान और मेडिकल स्टोर चलाता है. कैंपियरगंज में उनका आलीशान मकान भी है. वह कभी भी माता-पिता से बातें नहीं करता था.

