मां की मौत पर भी नहीं जागी बेटों की संवेदना; घर में नहीं रखने दी लाश, पिता से कहा- फ्रीजर में रखवा दो, शादी के बाद करेंगे अंतिम संस्कार

गोरखपुर/जौनपुर : जिस मां-बाप ने पाल-पोसकर बड़ा किया, बेटों ने उन्हीं को घर से निकाल दिया. आसरे के लिए बुजुर्ग माता-पिता दर-दर की ठोकरें खाते रहे. जौनपुर के एक वृद्ध आश्रम में उन्हें ठिकाना मिला, लेकिन जिंदगी के कड़े इम्तहान यहां भी जारी रहे. किडनी फेल होने पर महिला की मौत हो गई. पिता ने पैतृक गांव में अंतिम संस्कार करने की इच्छा जताई. इस पर बेटों ने शादी में अपशगुन का बहाना बनाकर इंकार कर दिया. दिल को झकझोर देने वाला ये वाकया कैंपियरगंज इलाके के एक गांव का है. 20 नवंबर को महिला की मौत हुई थी. 21 नवंबर को बुजुर्ग पति जौनपुर से एंबुलेंस के जरिए पत्नी का शव लेकर गांव पहुंचा था. यहां बेटों की बेरूखी से पत्नी की लाश की बेकदरी होने पर बुजुर्ग पति फूट-फूटकर रो पड़ा. किराने का कारोबार करते थे भुआल : भुआल (68) और उनकी पत्नी शोभा गुप्ता (65) 3 बेटियों और 3 बेटियों के साथ कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के भरोहिया ग्राम पंचायत में रहते थे. वह किराने का कारोबार करते थे. इसी की बदौलत उन्होंने परिवार की सभी जिम्मेदारियां निभाईं. सभी बच्चों की शादी की. बेटियों को भी विदा किया. उनके नाती-पोते भी हैं. आश्रम प्रमुख ने सुनाई बुजुर्ग पति की व्यथा. (Video Credit; ETV Bharat) 'आप लोग घर पर बोझ बन गए' : जौनपुर विकास समिति वृद्ध आश्रम के प्रमुख रवि कुमार चौबे ने ईटीवी भारत को बताया कि करीब एक साल पहले भुआल के बड़े बेटे ने बुजुर्ग माता-पिता से कहा कि आप लोग घर पर बोझ बन गए हैं इसलिए घर से निकल जाइए. बेटे की उलाहना और प्रताड़ना से बुजुर्ग दंपत्ति घर से निकल गए. आत्महत्या करने जा रहे थे बुजुर्ग दंपत्ति : राजघाट के पास दोनों सुसाइड करने जा रहे थे., लेकिन किसी ने उन्हें रोक लिया. सुझाव दिया कि अयोध्या या मथुरा में जाइए, वहां रहने और खाने का इंतजाम हो सकता है. इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति अयोध्या पहुंचे. यहां इंतजाम न होने पर वे मथुरा गए. वहां भी दोनों को रहने-खाने में समस्या हुई. इसके बाद उन्हें जौनपुर के एक वृद्ध आश्रम का मोबाइल नंबर मिला. जौनपुर में रह रहे थे पति-पत्नी : रवि कुमार ने बताया कि बुजुर्ग दंपत्ति ने उनसे फोन किया. इसके बाद उन्होंने दोनों को बुला लिया. दोनों वृद्ध आश्रम में रहने लगे. इसके कुछ समय बाद शोभा देवी को लकवा मार गया था. चलने-फिरने में उन्हें दिक्कत होने लगी. प्राइवेट अस्पताल में दवा कराने के बावजूद उन्हें आराम नहीं मिल रहा था. 19 नवंबर को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई.