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गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर अधिवक्ता की चोटी काटने का आरोप, विरोध में किया धरना प्रदर्शन

गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करते अधिवक्ता. ( Photo Credit : ETV Bharat )

गोरखपुर : गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार को एक अधिवक्ता के साथ आरपीएफ और जीआरपी जवानों द्वारा मारपीट व शिखा (चोटी) खींचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इसके विरोध में वकीलों ने खूब हंगामा और धरना प्रदर्शन किया. अधिवक्ताओं ने आरोपी पुलिसकर्मियों पर तत्काल एक्शन लेने की मांग की है. मामले को लेकर जीआरपी थाने में आरपीएफ सिपाही सूरज गौड़ समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई है. मामले की जांच इंस्पेक्टर गुलाब यादव को सौंपी गई है.

गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन. (Video Credit : ETV Bharat) बताया गया कि सिविल न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता 9 नवंबर को अपने किसी काम से गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर गए थे. जहां किसी आरपीएफ के सिपाही ने उनकी स्कूटी से चाबी निकाल ली. अधिवक्ता का आरोप है कि गाड़ी की चाबी निकाले के विरोध में आरपीएफ और जीआरपी जवानों से बात करने पर उनसे बदतमीजी की गई. विरोध करने आरपीएफ और जीआरपी जवानों ने राइफल के बट से मारा और एक कमरे में खींच ले गए. जहां मारपीट की गई और शिखा खींच कर काट दी गई.