गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर अधिवक्ता की चोटी काटने का आरोप, विरोध में किया धरना प्रदर्शन
आरपीएफ जवान पर अभद्रता का आरोप. कार्रवाई की मांग को लेकर भड़के वकीलों ने किया हंगामा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 12:40 PM IST
गोरखपुर : गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार को एक अधिवक्ता के साथ आरपीएफ और जीआरपी जवानों द्वारा मारपीट व शिखा (चोटी) खींचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इसके विरोध में वकीलों ने खूब हंगामा और धरना प्रदर्शन किया. अधिवक्ताओं ने आरोपी पुलिसकर्मियों पर तत्काल एक्शन लेने की मांग की है. मामले को लेकर जीआरपी थाने में आरपीएफ सिपाही सूरज गौड़ समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई है. मामले की जांच इंस्पेक्टर गुलाब यादव को सौंपी गई है.
बताया गया कि सिविल न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता 9 नवंबर को अपने किसी काम से गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर गए थे. जहां किसी आरपीएफ के सिपाही ने उनकी स्कूटी से चाबी निकाल ली. अधिवक्ता का आरोप है कि गाड़ी की चाबी निकाले के विरोध में आरपीएफ और जीआरपी जवानों से बात करने पर उनसे बदतमीजी की गई. विरोध करने आरपीएफ और जीआरपी जवानों ने राइफल के बट से मारा और एक कमरे में खींच ले गए. जहां मारपीट की गई और शिखा खींच कर काट दी गई.
अधिवक्ता के साथ मारपीट की सूचना पर बड़ी संख्या में वकील गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे गए. जहां उच्चाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने लगे. वकीलों के हंगामे की सूचना पर कुछ कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और काफी समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हो सका. बताया जा रहा है कि जीआरपी थाने में आरपीएफ सिपाही सूरज गौड़ समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई है. मामले की जांच इंस्पेक्टर गुलाब यादव को सौंपी गई है.