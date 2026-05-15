फूड प्वाइजिनिंग; गोरखपुर में मैगी और तरबूज खाने से 9 लोग बीमार, 1 की हालत गंभीर
बेलीपार थाना क्षेत्र के मलाव गांव की घटना. एक ही परिवार के हैं सभी लोग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 7:48 AM IST
गोरखपुर : बेलीपार थाना क्षेत्र के मलांव गांव में तरबूज और मैगी खाने के बाद 9 लोग बीमार हो गए. पहले गांव में चिकित्सकों को दिखाया और जब स्थिति नहीं संभली तो सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक सदस्य की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी सदस्य एक ही परिवार के हैं. जिनमें बुजुर्ग और मासूम बच्चे भी शामिल हैं.
बेलीपार थाना क्षेत्र के मलाव गांव के निवासी बैजनाथ पाण्डेय (68) और उनके भाई अमरनाथ पाण्डेय (65) परिवार के लोग गांव की ही एक दुकान से मैगी मंगवाकर खाई थी. इसके कुछ देर बाद परिवार ने घर के बाहर साइकिल पर तरबूज बेच रहे एक फेरीवाले से तरबूज खरीदकर खा लिया. तरबूज खाने के कुछ घंटों बाद शाम 6 बजे के करीब अचानक सभी सदस्यों को एक साथ तेज उल्टी और दस्त शुरू हो गए. धीरे-धीरे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी. जिससे पूरे घर में चीख-पुकार मच गई. सभी स्थानीय डॉक्टर के पास पहुंचे, जहां से हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी गई.
ग्रामीणों की मदद से सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए लोगों में बैजनाथ पाण्डेय, अमरनाथ पाण्डेय, शैल कुमारी (63), अंशु पाण्डेय (26), पूर्णिमा पाण्डेय (25), दो मासूम बच्चे वेदांत पाण्डेय (3), हन्नू पाण्डेय (2), नेहा पाण्डेय और रिश्तेदार जगदीश दुबे व सौरभ त्रिपाठी सहित सभी का इलाज चल रहा है.
जिला अस्पताल के डॉ. वीके सुमन के मुताबिक सभी लोग खतरे से बाहर हैं. हालांकि एक सदस्य की स्थिति गंभीर है. डॉ. वीके सुमन के अनुसार यह फूड पॉइजनिंग का मामला है. डॉक्टर सुमन के मुताबिक गर्म खाद्य पदार्थ (मैगी) के तुरंत बाद ठंडी तासीर वाली चीजें या तरबूज (जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है) खाने से पेट में बैक्टीरिया का संक्रमण तेजी से फैलता है और बीमार कर देता है. फिलहाल इमरजेंसी वार्ड में सभी का इलाज जारी है. गंभीर रूप से बीमार सदस्य की लगातार निगरानी की जा रही है.
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