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गोरखपुर में पीट-पीट कर हुई हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश में जुटी पुलिस

गोरखपुर : सिकरीगंज थाना क्षेत्र में 30 मई को ऑटो चालक पिंटू लाल की जमीनी रंजिश में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी गैर जिले में भागने की फिराक में थे. हालांकि कई अन्य आरोपियों की तलाश अभी पुलिस सरगर्मी से कर रही है.



बता दें, सिकरीगंज थाना क्षेत्र के ढखवा बाजार में शनिवार शाम ऑटो चालक पिंटू लाल (25) की बेरहमी से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी. वारदात के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया था. पिंटू की मां मनभावती देवी ने इस मामले में छह नामजद समेत कई अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था. मनभावती देवी के अनुसार पिंटू लाल शनिवार शाम घर से शिवपुरी स्थित एक मुर्गी फार्म से मुर्गा खरीदने गया था.

आरोप है कि शाम करीब 7:30 बजे भगवान बिजार-बारीगांव मार्ग पर शिवपुर तिराहे के पास पहले से घात लगाए कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और मारपीट कर लहूलुहान कर दिया. घटना के दौरान पीछे से आ रही पिंटू लाल की बड़ी भाभी सीमा देवी की सूचना पर घर के लोग मौके पर पहुंचे और उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ढेबरा ले जाया गया, जहां के चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. इलाज के दौरान कुछ देर बाद पिंटू ने दम तोड़ दिया.