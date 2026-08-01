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गोरखपुर में 4 महीने पहले हुई शादी, पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पत्नी गई जेल

गोरखपुर: पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल सुभान अली गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप उसकी पत्नी पर लगा जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया है.

जानकारी के मुताबिक, पिपरई थाना क्षेत्र के सुभान अली गांव के रहने वाले विवेक गौड़ की शादी बीते 25 फरवरी को जंगल भूषण की रहने वाली अंकिता गौड़ से हुई थी.

बता दें, विवेक टेंट का काम करता था. दोनों परिवार के बड़े बुजुर्गों ने शादी तय की और शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी. कुछ दिन बाद ही अंकिता इंस्टाग्राम पर अपनी ID बनाकर पोस्ट करने लगी. उसके पोस्ट पर जब व्यूज आने लगे तो विवेक पोस्ट के कमेंट को पढ़कर परेशान होने लगा. उसे लगने लगा की पत्नी मेरी परवाह नहीं करती, विवेक कुछ दिन तो शांत रहा लेकिन पत्नी को पोस्ट डालने से मना करने लगा. जिससे पति-पत्नी के बीच तकरार शुरू हो गई.