गोरखपुर में 4 महीने पहले हुई शादी, पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पत्नी गई जेल
पत्नी के इंस्टाग्राम पर रील बनाने को लेकर नाराज होता था पति, पत्नी पर उकसाने का लगा आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 1:49 PM IST
गोरखपुर: पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल सुभान अली गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप उसकी पत्नी पर लगा जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया है.
जानकारी के मुताबिक, पिपरई थाना क्षेत्र के सुभान अली गांव के रहने वाले विवेक गौड़ की शादी बीते 25 फरवरी को जंगल भूषण की रहने वाली अंकिता गौड़ से हुई थी.
बता दें, विवेक टेंट का काम करता था. दोनों परिवार के बड़े बुजुर्गों ने शादी तय की और शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी. कुछ दिन बाद ही अंकिता इंस्टाग्राम पर अपनी ID बनाकर पोस्ट करने लगी. उसके पोस्ट पर जब व्यूज आने लगे तो विवेक पोस्ट के कमेंट को पढ़कर परेशान होने लगा. उसे लगने लगा की पत्नी मेरी परवाह नहीं करती, विवेक कुछ दिन तो शांत रहा लेकिन पत्नी को पोस्ट डालने से मना करने लगा. जिससे पति-पत्नी के बीच तकरार शुरू हो गई.
विवेक को कमेंट में पत्नी की तारीफ दूसरों द्वारा किया जाना नागवार लगने लगा और वह मानसिक रूप से धीरे-धीरे बीमार हो गया. बताया जा रहा है कि जब पत्नी ने नया सिम खरीद कर इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई, तो फिर तकरार शुरू हो गई.
बीते बुधवार को दोनों के बीच हुई तकरार के बाद खाना भी नहीं खाया और पत्नी छत पर सोने चली गई. विवेक अपने कमरे में सोने गया. रात करीब 10 बजे विवेक गौड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और परिवार में कोहराम मच गया.
एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया, घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए सभी साक्ष्य एकत्रित किए. शव को पीएम के लिए भेजा गया. परिजनों ने पत्नी पर ही आरोप लगाया था लिहाजा पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है. एविडेंस के आधार पर कार्रवाई की जा रही है.
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