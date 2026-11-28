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गोरखपुर: बेखौफ हैं सीएम सिटी के अधिकारी-कर्मचारी, ड्यूटी से रहते हैं नदारद

गोरखपुर में ड्यूटी से गैरहाजिर मिले 30 कर्मचारी, CDO ने जताई नाराजगी ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: सरकारी दफ्तरों में समय से पहुंचने और जनता की समस्याओं के निस्तारण की जिन अधिकारी और कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, सीएम सिटी में ही वे अधिकारी और कर्मचारी बेखौफ हैं. उनके कार्यालय से नदारद रहने की शिकायत मिलने के बाद जब प्रशासन ने सख्ती शुरू की तो जो हकीकत सामने आई. शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने विकास भवन के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान एक-दो नहीं, बल्कि कुल 30 अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय पर अपने कार्यालयों में अनुपस्थित मिले.

एक दिन का वेतन होगा बाधित

हैरानी की बात यह रही कि जिला पूर्ति अधिकारी समेत कई विभागों के अधिकारी भी समय से कार्यालय नहीं पहुंचे थे. इस पर सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन बाधित करने और उनसे स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया. अधिकारियों को सख्त निर्देश सीडीओ ने साफ किया कि सरकारी कार्यालयों में समय से उपस्थिति केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी का अहम हिस्सा है. अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय पहुंचने में मनमानी नहीं कर सकते.शासन की प्राथमिकता के अनुरूप आम जनता की समस्याओं का समाधान समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से होना चाहिए. इसके लिए जरूरी है कि अधिकारी स्वयं कार्यालय में मौजूद रहें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित कराएं. काम के ससमय निस्तारण पर जोर