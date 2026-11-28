गोरखपुर: बेखौफ हैं सीएम सिटी के अधिकारी-कर्मचारी, ड्यूटी से रहते हैं नदारद
CDO की औचक जांच में 30 मिले गायब, एक दिन का कटेगा वेतन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 8:35 PM IST
गोरखपुर: सरकारी दफ्तरों में समय से पहुंचने और जनता की समस्याओं के निस्तारण की जिन अधिकारी और कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, सीएम सिटी में ही वे अधिकारी और कर्मचारी बेखौफ हैं. उनके कार्यालय से नदारद रहने की शिकायत मिलने के बाद जब प्रशासन ने सख्ती शुरू की तो जो हकीकत सामने आई. शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने विकास भवन के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान एक-दो नहीं, बल्कि कुल 30 अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय पर अपने कार्यालयों में अनुपस्थित मिले.
एक दिन का वेतन होगा बाधित
हैरानी की बात यह रही कि जिला पूर्ति अधिकारी समेत कई विभागों के अधिकारी भी समय से कार्यालय नहीं पहुंचे थे. इस पर सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन बाधित करने और उनसे स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया.
अधिकारियों को सख्त निर्देश
सीडीओ ने साफ किया कि सरकारी कार्यालयों में समय से उपस्थिति केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी का अहम हिस्सा है. अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय पहुंचने में मनमानी नहीं कर सकते.शासन की प्राथमिकता के अनुरूप आम जनता की समस्याओं का समाधान समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से होना चाहिए. इसके लिए जरूरी है कि अधिकारी स्वयं कार्यालय में मौजूद रहें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित कराएं.
काम के ससमय निस्तारण पर जोर
उन्होंने निर्देश दिया कि कार्यालयों में आने वाले फरियादियों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए. उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुनकर निर्धारित समय में निस्तारण किया जाए. विभागीय कार्यों को भी लंबित रखने के बजाय प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए. सीडीओ ने चेतावनी दी कि शासकीय कार्यों में अनुशासनहीनता और समयबद्ध उपस्थिति के प्रति उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
कर्मचारी सुधरने को तैयार नहीं दिखते
सीडीओ के औचक निरीक्षण से पहले कमिश्नर गोरखपुर इंद्र विक्रम सिंह भी विकास भवन में दो बार निरीक्षण कर चुके हैं जिसमें कई अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं. उन्होंने भी लापरवाह और अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने और उनको नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था. लेकिन विकास भवन के अधिकारियों- कर्मचारियों पर जिले के इन आला अफसरों के निरीक्षण का भी कोई खौफ नहीं.
सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ जनता की समस्याओं को सुनने और उसे तत्काल निदान देने का निर्देश देते हैं, जनता दरबार से भी वह इस तरह का निर्देश जारी करते हैं. लेकिन अधिकारियों की लापरवाही/ कार्यालय से गैर मौजूदगी कुछ और ही कहानी कहती है.
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