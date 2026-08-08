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गोरखपुर सेंट एंड्रयूज कॉलेज के 18 शिक्षक बर्खास्त; छात्र संगठनों ने दी आंदोलन की चेतावनी

गोरखपुर सेंट एंड्रयूज कॉलेज के 18 शिक्षक बर्खास्त. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: 1899 में गोरखपुर में स्थापित हुए सेंट एंड्रयूज कॉलेज में शनिवार को प्रबंधन ने एक बड़ा फैसला लिया. कॉलेज की गतिविधियों में संदिग्ध पाए जाने वाले 18 शिक्षकों को प्रबंधन में सेवा मुक्त कर दिया है. इसके बाद से कॉलेज में बवाल मच गया.

शिक्षकों के समर्थक छात्र इस बात को लेकर कालेज प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए आंदोलन की धमकी दे रहे हैं. वहीं, कॉलेज प्रबंधन ने अपना रूख स्पष्ट किया है.

कॉलेज की प्राचार्य प्रो. रैना निवेदिता सैमुअल ने बताया कि हटाए गए शिक्षकों में 4 मामलों पर न्यायालय में सुनवाई चल रही है. एक शिक्षक महाविद्यालय विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं, जबकि अन्य शिक्षकों को उनके कार्य के मूल्यांकन के आधार पर हटाया गया है.

वहीं, फैशन डिजाइनिंग के पाठ्यक्रम में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने से इस पाठ्यक्रम को बंद कर दिया गया. इसकी वजह से इसके शिक्षक को भी हटाना पड़ा है.

देर रात हुए इस फैसले के बाद छात्र संयुक्त संघर्ष समिति में शिक्षकों की बहाली की मांग की है. उन्होंने शनिवार को आंदोलन की चेतावनी दी है. इसी बीच कालेज प्रशासन की ओर से जारी एक नोटिस भी प्रसारित हो रहा है, जिसमें प्रस्तावित प्रदर्शन को भ्रामक बताते हुए किसी भी प्रकार के आंदोलन की अनुमति से इंकार किया गया है.