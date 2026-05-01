ETV Bharat / state

प्रेमी के साथ रहने की जिद में हाईटेंशन पोल पर चढ़ी किशोरी; 2 घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा

गोरखपुर: प्रेमी के घर जाने की जिद पर एक किशोरी हाईटेंशन पोल पर चढ़ गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से उसे समझाकर पोल से नीचे उतारा. इस दौरान वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई.

जानकारी के मुताबिक, चिलुआताल इलाके में प्रेमी के घर रहने की जिद को लेकर 16 वर्षीय किशोरी हाईटेंशन बिजली के पोल पर चढ़ गई. घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. कई लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे.

सूचना पर चिलुआताल पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ी रही. करीब ढाई घंटे तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के दौरान पुलिस ने मोबाइल के जरिए उससे संपर्क बनाए रखा.

बताया गया कि किशोरी एक माह पहले घर से लापता हो गई थी. मां की तहरीर पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे बरामद किया था. इस मामले में बालापार निवासी शिवम उर्फ गणेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद किशोरी को उसकी मां के साथ घर भेज दिया गया था.