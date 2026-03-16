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असम के मासूम बच्चे को गोरखपुर में डुबोकर मार डाला

दोनों परिवार असम के रहने वाले हैं. ये लोग यहां पर रेलवे लाइन के किनारे रहकर कबाड़ चुनने और बेचने का काम करते हैं.

तालाब में डुबोकर बच्चे की हत्या
तालाब में डुबोकर बच्चे की हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 5:14 PM IST

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गोरखपुर: गोरखपुर जिले के थाना जटेपुर क्षेत्र में सोमवार सुबह नौ वर्षीय बच्चे को 15 साल के किशोर ने तालाब में डुबोकर मार देने का आरोप लगा है. आरोपित और मृतक बालक के परिजन असम के रहने वाले हैं. ये लोग यहां पर रेलवे लाइन के किनारे रहकर कबाड़ चुनने और बेचने का काम करते हैं. वहीं गोरखनाथ थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

9 साल के बच्चे की हत्या: रवि सिंह सीओ गोरखनाथ ने बताया कि, सोमवार सुबह करीब 11 बजे सूचना मिली कि जटेपुर रेलवे लाइन के पास स्थित तालाब में एक बच्चे का शव उतरा रहा है.

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया, जिसकी पहचान नौ वर्षीय मोमिनुल इस्लाम पुत्र राशिद के रूप में हुई.

15 वर्षीय किशोर पर हत्या का आरोप: मृतक मोमिनुल के परिवार ने 15 वर्षीय किशोर पर बच्चे को तालाब में डुबोकर मारने का आरोप लगा है. पुलिस ने आरोपी किशोर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार मृतक और आरोपित दोनों मूल रूप से असम के बारपेटा जिले के रहने वाले हैं.

घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की. सीओ रवि कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों कि तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण का पता चल सकेगा. फिलहाल मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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