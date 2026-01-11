ETV Bharat / state

शिवरात्रि के दिन पैदा हुई गोरां ने पशु मेले में मचाई धूम, 17 लीटर से ज्यादा दूध देकर बनाया रिकॉर्ड, 15 लाख लग चुकी कीमत

शिवरात्रि के दिन पैदा हुई गोरां ने पशु मेले में मचाई धूम ( Etv Bharat )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र पशु मेले में एक युवा किसान हरियाणा देसी नस्ल की गाय लेकर पहुंचा है, जिसने मिल्क ब्यूटी कॉम्पिटिशन में पहला स्थान हासिल किया है. इस गाय ने 17 लीटर से ज्यादा दूध लेकर ये स्थान हासिल किया है. गाय की उम्र साढ़े 5 वर्ष है, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए तक लग चुकी है लेकिन किसान इसे बेचने को तैयार नहीं. गाय के नाम के पीछे है अलग कहानीः जींद निवासी पशुपालक संजीत मोर ने बताया कि "वह बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं. इसी के साथ वह अपने मां-बाप के साथ मिलकर पशुपालन का भी काम करते हैं और मेले में वे पहली बार पहुंचे हैं. पहली बार में ही उनकी गाय ने प्रथम स्थान हासिल किया है." उन्होंने कहा कि "उनकी गाय का नाम गोरां है. उसका नाम गोरां इसलिए रखा गया क्योंकि ये सावन महीने में शिवरात्रि के दिन पैदा हुई थी." उन्होंने बताया कि "उन्हें शुद्ध हरियाणवी देसी नस्ल की गाय को तैयार करने के लिए 10 वर्ष मेहनत की है."