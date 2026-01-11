शिवरात्रि के दिन पैदा हुई गोरां ने पशु मेले में मचाई धूम, 17 लीटर से ज्यादा दूध देकर बनाया रिकॉर्ड, 15 लाख लग चुकी कीमत
जींद की गाय ने कुरुक्षेत्र पशु मेले में मिल्क ब्यूटी कॉम्पिटिशन में प्रथम पुरस्कार जीता है.
Published : January 11, 2026 at 7:38 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र पशु मेले में एक युवा किसान हरियाणा देसी नस्ल की गाय लेकर पहुंचा है, जिसने मिल्क ब्यूटी कॉम्पिटिशन में पहला स्थान हासिल किया है. इस गाय ने 17 लीटर से ज्यादा दूध लेकर ये स्थान हासिल किया है. गाय की उम्र साढ़े 5 वर्ष है, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए तक लग चुकी है लेकिन किसान इसे बेचने को तैयार नहीं.
गाय के नाम के पीछे है अलग कहानीः जींद निवासी पशुपालक संजीत मोर ने बताया कि "वह बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं. इसी के साथ वह अपने मां-बाप के साथ मिलकर पशुपालन का भी काम करते हैं और मेले में वे पहली बार पहुंचे हैं. पहली बार में ही उनकी गाय ने प्रथम स्थान हासिल किया है." उन्होंने कहा कि "उनकी गाय का नाम गोरां है. उसका नाम गोरां इसलिए रखा गया क्योंकि ये सावन महीने में शिवरात्रि के दिन पैदा हुई थी." उन्होंने बताया कि "उन्हें शुद्ध हरियाणवी देसी नस्ल की गाय को तैयार करने के लिए 10 वर्ष मेहनत की है."
रिकार्ड 17 लीटर दूध देती है गायः उन्होंने कहा कि "उनकी गाय ने साढ़े 17 लीटर दूध देने का यहां रिकॉर्ड दर्ज कराया है, जबकि वो अधिकतम अब तक 19 लीटर तक दूध दे चुकी है. उनकी गाय अभी 1 महीने की प्रेग्नेंट भी है". उन्होंने कहा कि "इस गाय को यहां तक पहुंचाने का श्रेय उनके मां-बाप को जाता है."
हरियाणवी नस्ल की देश की नंबर वन गायः अगर परंपरागत नस्ल को भी सही तरीके से तैयार किया जाए तो गाय से रिकॉर्ड मिल्क हासिल किया जा सकता है. इस नस्ल के उनके पास करीब 7-8 पशु हैं. एक 6 महीने की बछड़ी है जिसकी कीमत ₹3,000,00 लग चुकी है. एक किसान ने इसी मेले में उसकी कीमत लगाई गई है. वहीं उनकी जो गाय प्रथम आई है उसकी कीमत 15 लाख रुपए लगाई गई थी. उन्होंने कहा कि "17 लीटर से ज्यादा दूध देकर उनकी गाय हरियाणवी नस्ल की देश की नंबर वन गाय बन चुकी है."