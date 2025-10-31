120 वर्षों से हो रहा गोपाष्टमी मेला का आयोजन, लोगों ने गौ माता को खिलाया भोजन
हजारीबाग में गोपाष्टमी मेला का आयोजन किया गया है. लोगों ने गौशाला पहुंचकर गौ माता की सेवा की.
Published : October 31, 2025 at 2:52 PM IST
हजारीबाग:1905 में स्थापना के बाद से हजारीबाग गौशाला में 120 वर्षों से लगातार गोपाष्टमी मेला का आयोजन होता चला आ रहा है. इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम के साथ गोपाष्टमी मेला का आयोजन किया गया है, जहां हजारीबाग और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर गौ माता को भोजन कराया.
इस गौशाला का जितना पुराना इतिहास है उससे अधिक इसका महत्व भी है. इस गौशाला में रेस्क्यू और बीमार गायों जो सड़क पर लावारिस स्थिति में रहती है उन्हें रखा जाता है. उन्हें निशुल्क भोजन और इलाज मुहैया कराया जाता है. वर्तमान में गौशाला में लगभग 500 से अधिक गाय है.
गौशाला का इतिहास
गौशाला का अपना एक इतिहास है. 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद ब्रिटिश काल में पशु चर्बी वाले कारतूसों का विरोध और गोरक्षा आंदोलन की लहर दौड़ी थी. इसी के साथ देश में गौरक्षा आंदोलन की शुरुआत हुई थी.आंदोलन का ही परिणाम था कि 1885 में रायबहादुर बद्रीदास मुकीम, सूरजमल झुनझुनवाला, जुगलकिशोर रुइया और रामचंद्र गोयनका जैसे समाजसेवियों ने मिलकर कोलकता पिंजरापोल सोसाइटी की स्थापना की.
सोसाइटी का उद्देश्य गायों की रक्षा करना है. गाय को केवल पशु नहीं बल्कि “माँ” माना जाता है. इसी क्रम में 1905 में हजारीबाग गौशाला की स्थापना की गई. यह गौशाला 82 एकड़ में फैला हुआ है और लगभग 700 गायों के पालन-पोषण की क्षमता है. यहां 500 से अधिक गोवंश वर्तमान में हैं. इनमें से कुछ गाय तस्करों के चंगुल से छुड़ाई गई हैं और कुछ सड़क से रेस्क्यू की गई हैं. जुलजुल पहाड़ी की तलहटी में बसा यह गौशाला शिमला का अहसास बरसात और ठंड के मौसम में यहां आने वाले लोगों को कराता है.
कार्तिक में गौ सेवा का विशेष महत्व
हिंदू धर्म में कार्तिक मास में गौ सेवा और गौदान का विशेष महत्व है. ऐसे में बड़ी संख्या में सनातनी गौशाला पहुंचते हैं और अपने हाथों से गौ सेवा करते हैं. समाज के हर एक वर्ग की इसमें सहभागिता होती है. गौशाला परिसर में बना राधे-कृष्ण का मंदिर आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है. वहीं इस अवसर पर समाज के लोगों के द्वारा महाभोग का भी वितरण किया जाता है.
गोपाष्टमी मेला में उमड़ी भीड़
हजारीबाग सदर प्रखंड के जुलजुल सीतागढ़ा स्थित कोलकाता पिंजरापोल सोसाइटी के गौशाला में गोपाष्टमी मेला का आयोजन किया गया. जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. श्रद्धालुओं ने गौ माता की पूजा-अर्चना कर हरा चारा और गुड़ खिलाया और गौ माता का आशीर्वाद लिया. इससे पूर्व गौशाला स्थित भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पूजा-अर्चना की गई.
वहीं परिसर में भव्य मेला का भी आयोजन किया गया है. गौशाला परिसर को सजाया गया था. मेला में बड़ी संख्या में खानपान के अलावा जागरुकता से संबंधित स्टॉल लगाए गए हैं. इनमें पशुपालन विभाग, वेल्नेस इंडिया, हेल्थ कैंप, लायंस क्लब और हस्त शिल्प से जुड़े स्टॉल शामिल हैं.
लोगों ने गौ माता को खिलाया चारा
गौशाला में समिति की ओर से यहां रहने वाले 700 पशुओं के लिए विशेष हरा चारा, गुड़, चोकर के साथ-साथ चुन्नी की व्यवस्था की गई थी. साथ ही कई लोगों ने 101, 51 और 21 रुपये देकर गौशाला के स्टॉल से चारा खरीदकर गौ माता को अपने हाथों से खिलाया. साथ ही मेला में सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया था, जहां लोगों ने गौ माता के साथ तस्वीर भी ली.
