हजारीबाग की गौशाला में गोपाष्टमी मेला का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग
हजारीबाग की एक गौशाला में गोपाष्टमी मेला का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया.
Published : November 17, 2026 at 8:58 PM IST
हजारीबाग: कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी पूर्वी भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी गौशालाओं में से एक है. जिसकी जड़ें 1857 के विद्रोह के बाद उपजी धार्मिक और सामाजिक चेतना से जुड़ी हैं. इस गौशाला में हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी मेला का आयोजन होता है. हिंदू धर्म का एक खास पावन और महत्वपूर्ण त्योहार है.
गौशाला में गोपाष्टमी मेले का आयोजन
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी मेला का आयोजन होता है. हजारीबाग के सदर प्रखंड के जुल-जुल पहाड़ी के तलछटी में कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी की गौशाला है. गौशाला में भव्य गोपाष्टमी मेले का आयोजन किया गया. गौशाला में 850 से ज्यादा गाय हैं. गौशाला का इतिहास 1857 के सैनिक विद्रोह से जुड़ा हुआ है.
स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है गौशाला का इतिहास
गौशाला के सचिव श्रद्धानंद सिंह बताते हैं कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय की चर्बी का इस्तेमाल था. इस घटना ने भारतीय समाज में गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक चिंता पैदा कर दी थी. लोग अपनी गाय की रक्षा करने के लिए गौशाला में गाय पहुंचा देते थे, ताकि गाय को सुरक्षित किया जा सके. वर्तमान समय में यह गौशाला की गायों को 'वधशाला' में पहुंचने से बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. पुलिस जिन गायों को जब्त करती है, उन्हें भी गौशाला में पहुंचाया जाता है. गौशाला का संचालन समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है.
गौशाला में दान करते हैं कई परिवार
हजारीबाग में सैकड़ों परिवार ऐसे हैं, जो कार्यक्रम घर पर करते हैं, उस कार्यक्रम का एक भाग गौशाला में भी खर्च करते हैं, जिससे गौशाला की गाय को खाना मिलता है. श्रद्धानंद सिंह आगे बताते है कि गौशाला का मुख्य उद्देश्य गौ संरक्षण और संवर्धन के साथ समाज में गौ सेवा के प्रति लोगों को प्रेरित करना है.
'गाय की रक्षा करना हर सनातनी का कर्तव्य'
वहीं गौ सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद गौशाला पहुंचे. उन्होंने कहा कि गाय की रक्षा करना हर एक सनातनियों का कर्तव्य है. कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी बेहतर काम कर रहा है. हिंदू धर्म में कार्तिक मास में गौ सेवा और गोदान का विशेष महत्व है. ऐसे में बड़ी संख्या में सनातनी गौशाला पहुंचते हैं और अपने हाथों से गौ सेवा करते हैं.
दरअसल, गोपाष्टमी मेला के जरिए समाज के लोगों को गौ सेवा से जोड़ने का कोशिश की जाती है, दूसरी ओर पिंजरापोल गौशाला गौ वंश के संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण बनकर समाज में पेश हो रहा है.
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