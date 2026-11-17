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हजारीबाग की गौशाला में गोपाष्टमी मेला का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग

हजारीबाग: कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी पूर्वी भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी गौशालाओं में से एक है. जिसकी जड़ें 1857 के विद्रोह के बाद उपजी धार्मिक और सामाजिक चेतना से जुड़ी हैं. इस गौशाला में हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी मेला का आयोजन होता है. हिंदू धर्म का एक खास पावन और महत्वपूर्ण त्योहार है.

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी मेला का आयोजन होता है. हजारीबाग के सदर प्रखंड के जुल-जुल पहाड़ी के तलछटी में कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी की गौशाला है. गौशाला में भव्य गोपाष्टमी मेले का आयोजन किया गया. गौशाला में 850 से ज्यादा गाय हैं. गौशाला का इतिहास 1857 के सैनिक विद्रोह से जुड़ा हुआ है.

गौशाला में गोपाष्टमी मेला का आयोजन (ETV BHARAT)

स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है गौशाला का इतिहास

गौशाला के सचिव श्रद्धानंद सिंह बताते हैं कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय की चर्बी का इस्तेमाल था. इस घटना ने भारतीय समाज में गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक चिंता पैदा कर दी थी. लोग अपनी गाय की रक्षा करने के लिए गौशाला में गाय पहुंचा देते थे, ताकि गाय को सुरक्षित किया जा सके. वर्तमान समय में यह गौशाला की गायों को 'वधशाला' में पहुंचने से बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. पुलिस जिन गायों को जब्त करती है, उन्हें भी गौशाला में पहुंचाया जाता है. गौशाला का संचालन समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है.

गौशाला में दान करते हैं कई परिवार

हजारीबाग में सैकड़ों परिवार ऐसे हैं, जो कार्यक्रम घर पर करते हैं, उस कार्यक्रम का एक भाग गौशाला में भी खर्च करते हैं, जिससे गौशाला की गाय को खाना मिलता है. श्रद्धानंद सिंह आगे बताते है कि गौशाला का मुख्य उद्देश्य गौ संरक्षण और संवर्धन के साथ समाज में गौ सेवा के प्रति लोगों को प्रेरित करना है.