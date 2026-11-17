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काशी में धूमधाम से मनाई गई गोपाष्टमी; गौशालाओं में गौ माता का पूजन किया, हरा चारा और गुड़ खिलाया

काशी में धूमधाम से मनाई गई गोपाष्टमी ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में मंगलवार को गोपाष्टमी का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया. काशी के सभी गौशालाओं में गौ माता का पूजन पाठ कर आरती उतारी गई. धर्म संघ गौशाला सबसे आकर्षक का केंद्र रहा, जहां पर गौ माता को सबसे पहले नहला धुलाकर उन्हें विशेष प्रकार के अंग वस्त्र पहनाए गए और पूरी विधि विधान से पूजन पाठ किया गया.

इस दौरान स्थानीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव मौजूद रहे. इसके साथ ही वन्य जीव संरक्षण के अधिकारी भी मौजूद रहे. काशी गौशाला में भी विशेष प्रकार के आयोजन किए गए. गौ माता का विशेष प्रकार से पूजन पाठ किया गया. और सभी ने गौ माता को हरा चारा और गुड़ खिलाकर पूजन पाठ किया.