काशी में धूमधाम से मनाई गई गोपाष्टमी; गौशालाओं में गौ माता का पूजन किया, हरा चारा और गुड़ खिलाया
पूर्व केंद्रीय जीव जंतु कल्याण अधिकारी ने बताया कि आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जिसे गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 4:32 PM IST
वाराणसी : धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में मंगलवार को गोपाष्टमी का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया. काशी के सभी गौशालाओं में गौ माता का पूजन पाठ कर आरती उतारी गई. धर्म संघ गौशाला सबसे आकर्षक का केंद्र रहा, जहां पर गौ माता को सबसे पहले नहला धुलाकर उन्हें विशेष प्रकार के अंग वस्त्र पहनाए गए और पूरी विधि विधान से पूजन पाठ किया गया.
इस दौरान स्थानीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव मौजूद रहे. इसके साथ ही वन्य जीव संरक्षण के अधिकारी भी मौजूद रहे. काशी गौशाला में भी विशेष प्रकार के आयोजन किए गए. गौ माता का विशेष प्रकार से पूजन पाठ किया गया. और सभी ने गौ माता को हरा चारा और गुड़ खिलाकर पूजन पाठ किया.
पूर्व केंद्रीय जीव जंतु कल्याण अधिकारी हिमांशु राज पांडेय ने बताया कि आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जिसे गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है. आज ही के दिन भगवान श्री कृष्णा सबसे पहले गौ माता को चराने के लिए गांव से लेकर निकले थे, इसलिए इस विशेष तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है.
काशी की प्रमुख गौशालाओं में पूजन : धर्म संघ गौशाला, काशी गौशाला, शिव शक्ति गौशाला, भीतरा बाबा गौशाला, रामेश्वरम गौशाला, जीवदया गौशाला, गढ़वा घाट गौशाला, मारुति गौशाला मे पूजन पाठ किया गया.
उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्णा पंडित जी से पहले ही मिल लिए और उन्होंने कहा कि आप आज की तिथि नियत करिए, मैं आपको ढेर सारा माखन दूंगा. भगवान श्री कृष्ण की लीला पंडित जी समझ गए और उन्होंने आज की ही तिथि गौ माता को चराने के लिए नियत कर दी, इसीलिए भगवान आज से गौ माता को चराने के लिए निकले थे.
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