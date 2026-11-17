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गोपाष्टमी पर पिंजरापोल में राज्यपाल ने किया गौपूजन तो हिंगोनिया में 108 गौमाताओं की हुई परिक्रमा

पिंजरापोल में राज्यपाल ने किया गौपूजन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर/डीडवाना-कुचामन: गोपाष्टमी पर्व पर मंगलवार को जयपुर और डीडवाना-कुचामन में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. मंदिरों और गौशालाओं में गोमाता का पूजन हुआ. श्रद्धालुओं ने तिलक लगाकर, आरती उतारकर और हरा चारा-गुड़ खिलाकर सुख-समृद्धि की कामना की. जयपुर में गोविंददेवजी मंदिर में विशेष पूजन हुआ. सांगानेर पिंजरापोल गौशाला और हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र में भी महोत्सव मनाया गया. वहीं डीडवाना-कुचामन की श्री समरिया सागर बालाजी गौशाला में भव्य आयोजन हुआ. मुख्य अतिथि समाजसेवी महावीर मून्दड़ा ने गौमाता की पूजा की और गौसेवा का संदेश दिया.