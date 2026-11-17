गोपाष्टमी पर पिंजरापोल में राज्यपाल ने किया गौपूजन तो हिंगोनिया में 108 गौमाताओं की हुई परिक्रमा
गोपाष्टमी पर कहीं 51 कुंडीय यज्ञ तो कहीं गौमाता का छप्पन भोग..
Published : November 17, 2026 at 4:01 PM IST
जयपुर/डीडवाना-कुचामन: गोपाष्टमी पर्व पर मंगलवार को जयपुर और डीडवाना-कुचामन में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. मंदिरों और गौशालाओं में गोमाता का पूजन हुआ. श्रद्धालुओं ने तिलक लगाकर, आरती उतारकर और हरा चारा-गुड़ खिलाकर सुख-समृद्धि की कामना की. जयपुर में गोविंददेवजी मंदिर में विशेष पूजन हुआ. सांगानेर पिंजरापोल गौशाला और हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र में भी महोत्सव मनाया गया. वहीं डीडवाना-कुचामन की श्री समरिया सागर बालाजी गौशाला में भव्य आयोजन हुआ. मुख्य अतिथि समाजसेवी महावीर मून्दड़ा ने गौमाता की पूजा की और गौसेवा का संदेश दिया.
गोविंददेवजी मंदिर में गौमाता का अभिषेक: गोपाष्टमी पर गोविंददेवजी मंदिर में विशेष आयोजन हुए. शृंगार झांकी के बाद गौमाता का वेदमंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक कर विधिवत पूजन किया गया. गौमाता की आरती उतारी गई और उन्हें नए वस्त्र ओढ़ाए गए. इस अवसर पर ठाकुरजी को केसरिया रंग की नटवर वेश पोशाक धारण कराई गई. विशेष अलंकारों से सजी झांकी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी. श्रद्धालुओं ने बताया कि गोपाष्टमी केवल गौपूजन का पर्व नहीं है, बल्कि श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं और गोपालक संस्कृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर भी है. मान्यता है कि इसी दिन श्रीकृष्ण ने बलराम और ग्वालबालों के साथ पहली बार गायों को चराने के लिए वन जाना आरंभ किया था. इसके बाद ही उन्हें गोपाल और गोविंद नाम से पहचान मिली.
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पिंजरापोल गौशाला में राज्यपाल ने किया गौपूजन: सांगानेर स्थित श्री पिंजरापोल गौशाला में गोपाष्टमी महोत्सव में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे शामिल हुए. उन्होंने गौमाता और बछड़े का विधि-विधान से पूजन कर आरती उतारी. इससे पहले हवन में आहुति दी और काल भैरव मंदिर में पूजा-अर्चना की. राज्यपाल ने गौमाता को छप्पन भोग अर्पित किया और वैदिक पादप औषधीय केंद्र, गोबर से बनने वाले उत्पादों और जैविक कृषि उत्पादों का अवलोकन किया. उन्होंने गौसंरक्षण के साथ प्राकृतिक खेती और आत्मनिर्भर भारत के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान किया. कार्यक्रम संयोजक अतुल गुप्ता ने बताया कि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है. मान्यता है कि गोमाता में समस्त देवी-देवताओं का वास होता है. इस दौरान ऑर्गेनिक उत्पादों का मेला आकर्षण का केंद्र रहा. ब्रज के 15 कलाकारों ने 80 फीट के श्रीगिरिराज पर्वत की झांकी सजाई. वहीं गोमूत्र रिफाइंड संयंत्र की जानकारी दी गई और जल्द गोबर गैस प्लांट लगाने की योजना बताई गई.
हिंगोनिया में 51 कुंडीय यज्ञ, 108 गौमाताओं की परिक्रमा: हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र में श्री कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट की ओर से गोपाष्टमी महोत्सव आयोजित किया गया. 51 कुंडीय यज्ञ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई. गुप्त वृंदावन धाम के प्रवक्ता सिद्ध स्वरूप दास ने बताया कि यज्ञ में गौमाता के 108 नामों का आह्वान कर भगवान श्रीकृष्ण से सभी के उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण की प्रार्थना की गई. इसके बाद श्रद्धालुओं ने कीर्तन किया और गौमाता की पूजा-अर्चना कर आरती उतारी. महोत्सव में 108 गौमाताओं की विशेष परिक्रमा भी आकर्षण का केंद्र रही. सर्दी को देखते हुए गौमाताओं के लिए विशेष लड्डू तैयार कर भोग लगाया गया. श्रद्धालुओं के लिए गौमाताओं को चारा खिलाने और गौशाला भ्रमण की व्यवस्था की गई.
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गौसेवा और कृष्ण की गौचारण लीला का स्मरण: सिद्ध स्वरूप दास ने बताया कि पौराणिक कथा के अनुसार, जब भगवान श्रीकृष्ण छह वर्ष के हुए तो उन्होंने माता यशोदा से गायों को चराने के लिए वन जाने की इच्छा जताई. श्रीकृष्ण के हठ पर नंद बाबा गौचारण का शुभ मुहूर्त जानने के लिए ऋषि शांडिल्य के पास पहुंचे. ऋषि ने गणना की तो उस दिन के अलावा कोई अन्य शुभ मुहूर्त नहीं निकला. वो दिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी का था. इसके बाद माता यशोदा ने श्रीकृष्ण का शृंगार कर उन्हें गायों के साथ वन में जाने की अनुमति दी. इसी प्रसंग की स्मृति में गोपाष्टमी मनाई जाती है.
गोपाष्टमी पर गौमाता का हुआ भव्य पूजन, अन्नकूट का लगा भोग: डीडवाना-कुचामन में गोपाष्टमी पर श्री समरिया सागर बालाजी गौशाला में भव्य महोत्सव आयोजित हुआ. मुख्य अतिथि समाजसेवी महावीर मून्दड़ा ने गौमाता की पूजा-अर्चना की, उन्हें स्नान कराया और गौसेवा का संदेश दिया. गौसेवा के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार का आभार जताया. कार्यक्रम का शुभारंभ गौशाला के मुख्य द्वार पर तिलक, माला और बैंड-बाजे के साथ स्वागत से हुआ. सभापति महेश रामचन्द्रका ने गौ पूजन और दीप प्रज्वलन कर महोत्सव का शंखनाद किया. गौमाताओं के लिए छप्पन भोग सजाया गया और भव्य आरती हुई.
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गोपाष्टमी केवल एक पर्व नहीं,भारतीय संस्कृति की आत्मा है: गौशाला मंत्री मनोज जोशी ने कहा कि गोपाष्टमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है. गौसेवा से समाज में करुणा और एकता का संचार होता है. यह दिन हमें आत्मिक शांति और सांस्कृतिक गौरव दोनों प्रदान करता है. वहीं नगर परिषद सभापति महेश रामचन्द्रका ने कहा कि गौमाता हमारी संस्कृति की जीवंत प्रतीक हैं. समरिया सागर गौशाला वर्षों से गौसेवा की परंपरा को जीवित रखे हुए है. हर वर्ष यह आयोजन और भी भव्य रूप ले रहा है, जिससे नई पीढ़ी भी गौसेवा के महत्व से जुड़ सके.
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