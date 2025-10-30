ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गोपाष्टमी पर की गौसेवा, गौशाला में गाय को खिलाया गुड़-चारा, बोले- "ये सेवा और कर्तव्य का प्रतीक पर्व"

करनाल: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल स्थित श्रीकृष्ण गौशाला में आयोजित गोपाष्टमी महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस अवसर पर उन्होंने गौमाता को गुड़ और चारा खिलाकर गौसेवा की तथा सभी प्रदेशवासियों को गोपाष्टमी की शुभकामनाएं दीं.इस मौके पर गौशाला समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें गोमाता का आशीर्वाद स्वरूप प्रतीक चिह्न भेंट किया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, गौभक्त और ग्रामीण मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गोपाष्टमी पर की गौसेवा (ETV Bharat)

पहले गौधन का होता था महत्व: इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि, "गोपाष्टमी का पर्व हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है, जो हमें करुणा, सेवा और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है. भगवान श्रीकृष्ण ने बाल्यावस्था में गौसेवा कर यह संदेश दिया था कि गौ माता केवल धर्म का ही नहीं, बल्कि जीवन का भी आधार हैं. गोपाष्टमी केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह हमारी आस्था, परंपरा और मानवीय मूल्यों को जोड़ने वाला पर्व है. गोमाता का हमारे समाज में सदियों से विशेष स्थान रहा है. प्राचीन काल में जिस परिवार के पास जितनी अधिक गौधन होता था, उसे उतना ही सम्पन्न और समृद्ध माना जाता था."