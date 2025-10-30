ETV Bharat / state

गोपाष्टमी पर्व की धूम : सीएम भजनलाल बोले सनातन संस्कृति गौ माता को लेकर कही बड़ी बात

इस दौरान सीएम ने कहा कि सनातन संस्कृति में गौ माता का पूजनीय स्थान, गौ सेवा के लिए समर्पित होकर काम करें. गोपाष्टमी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व ही नहीं, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की अमर धरोहर है. यह गौमाता के प्रति हमारे आदर, सेवा और संरक्षण की भावना का प्रतीक है. हमारी सरकार गौसंवर्धन, गौशालाओं के उन्नयन तथा गौपालकों के सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है. इस अवसर पर उन्होंने आमजन से गौसेवा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया.

जयपुर: प्रदेश में गुरुवार को गोपाष्टमी पर्व की धूम रही. मुमुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोपाष्टमी पर्व पर अपने दिन की शुरुआत मुख्यमंत्री निवास पर सपत्नीक गौपूजन कर किया. इस दौरान सीएम ने प्रदेश के कल्याण एवं सुख-समृद्धि की कामना की. इसके बाद सीएम मांग्यावास स्थित सद्गुरू टेऊंराम गोशाला और रेनवाल स्थित जोतड़ा गोशाला में आयोजित गोपाष्टमी महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए.

गौ माता हमारा गौरव : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गौ माता का हमारी सनातन संस्कृति में पूजनीय स्थान है. गोपाष्टमी का पर्व हमें गौ माता की सेवा करने का अवसर देता है. गौ माता हमारा गौरव और जीवन का आधार है. उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया कि गौ सेवा के लिए समर्पित होकर कार्य करें. साथ ही गोशालाओं से जु़ड़कर गौ संरक्षण के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें. उन्होंने कहा कि गौ माता हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है. गौ उत्पादों का पोषण और पंचगव्य का औषधीय महत्व सर्वविदित है.

ऐसे में गौ पूजन धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और जीवन के प्रति आभार व्यक्त करने का एक माध्यम भी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गौ माता के संवर्धन और उन्नयन के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है. सरकार द्वारा प्रत्येक पंजीकृत गौ शाला को प्रति गाय 50 रुपये प्रतिदिन और छोटे बछड़ों के लिए 25 रुपये प्रतिदिन की सहायता दी जा रही है. उन्होंने कहा कि गौ संवर्धन के लिए बैलों से खेती करने वाले किसानों को भी 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष अनुदान राशि दी जा रही है.

संत-महंतों का गौ सेवा में बड़ा योगदान : सीएम ने कहा कि गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन में संत-मुनि-महंतों का भी महत्वपूर्ण योगदान है. उन्होंने गौ माता की रक्षा और सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि गौ सेवा को अपने जीवन का आधार बनाए तथा सरकार के साथ मिलकर गौ संरक्षण के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं. गोपाष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री सबसे पहले सद्गुरू टेऊंराम गौ शाला पहुंचे. उन्होंने वहां सपत्नीक गौ माता की पूजा-अर्चना की तथा गौ माता के तिलक लगाकर गुड़ खिलाया. उन्होंने इस दौरान स्वामी भगतप्रकाश जी का स्वागत-अभिनन्दन भी किया. इसके पश्चात सीएम ने जोतड़ा गौ शाला पहुंच कर श्री रामकरणजी दास महाराज का माल्यार्पण किया. उन्होंने यहां सपत्नीक गौ पूजन किया और गायों को चारा खिलाकर गौ सेवा की.