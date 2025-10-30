ETV Bharat / state

गोपाष्टमी 2025 शुभ मुहूर्त: धमतरी में यादव समाज ने निकाली विशाल शोभायात्रा

डीजे की धुन पर नाचते गाते निकले भक्तों ने लोगों से कहा कि हर घर में 1 गाय जरुर पालें.

GOPASHTAMI 2025
यादव समाज ने निकाली विशाल शोभायात्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 30, 2025 at 8:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: जिले में गोपाष्टमी के पावन मौके पर विशाल शोभायात्रा यादव समाज की ओर से निकाली गई. इस भव्य शोभायात्रा में हजारों लोग शामिल हुए. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पारंपरिक लोक गीतों और भजनों पर नाचते गाते निकले. गोपाष्टमी के मौके पर यादव के समाज के लोग ढोल ताशों की धुन पर जब राउत नाचा करते हुए निकले तो ऐसा लगा जैसे पूरा इलाका राधी कृष्ण के भक्ति रंग में डूब गया हो.

गोपाष्टमी 2025 शुभ मुहूर्त: भव्य शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने बताया कि सनातन काल से ही गाय समाज का मुख्य हिस्सा रही है. गाय को माता के तौर पर पूजा जाता रहा है. यादव समाज के लोगों ने बताया कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता का वास माना गया है. गोपाष्टमी के पर्व पर गाय की इसीलिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है. शोभायात्रा में शामिल लोगों का कहना था कि गौमाता की पूजा अर्चना से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है.

आज ही के दिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गोपालन की शुरूआत की थी. राधा रानी ने भी इसमें सहयोग किया था. गोपालन, गौ संवर्धन को यादव समाज सदियों से निभाता और करता आ रहा है. इस परंपरा को मानते हुए गोपाष्टमी पर्व मनाया जा रहा है. वैसे तो नंद बाबा के पास 90 लाख गायें थीं. लेकिन श्री कृष्ण भगवान एक-एक गाय का नाम जानते थे. हम पूरे भारत में गौ संवर्धन, गौ रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं. हम सभी जानते हैं कि विश्व में तीन ही माता होती है. प्रथम पूजनीय जन्म देने वाली माता होती है, दूसरी धरती माता और तीसरी गौ माता है. यादव समाज का एक ही संदेश है प्रत्येक घर में एक गौ माता रखकर सेवा जरूर करें: धनेश्वर यादव, सदस्य, यादव समाज

क्या है गोपाष्टमी से जुड़ी मान्यता: हिंदू मान्यता के अनुसार बाल्यवस्था में जब भगवान श्री कृष्ण ने छठे साल में प्रवेश किया तो उन्होंने यशोदा मैया से गाय चराने की इजाजत मांगी. तब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को इसके लिए नंद बाबा से पूछने के लिए कहा. जब उन्होंने नंद बाबा से गाय चराने की इजाजत मांगी तो उन्होंने कहा कि तुम अभी छोटे हो, इसलिए अभी बछड़े ही चराओ, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं माने और जिद करने लगे. तब नंद बाबा ने शांडिल्य ऋषि गौ चारण के लिए शुभ मुहूर्त पूछा तो उन्होंने उसी दिन को सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त बताया. मान्यता है कि जिस दिन नंद बाबा की आज्ञा पाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गौ चारण प्रारंभ किया वह कार्तिक मास की अष्टमी तिथि ही थी. तभी से इस पावन दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा.

गोपाष्टमी पूजा की तैयारी कैसे करें

  • सुबह जल्दी उठकर स्नान करें फिर गौ माता को स्नान कराकर उनका वंदन करें.
  • गौशाला को गोबर से लीपकर साफ करें, फूलों, दीपक के साथ वहां रंगोली बनाएं.
  • घर के मंदिर में गौ माता और राधा और कृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर पूजन करें.
  • गाय के खुरों पर हल्दी और तेल लगाकर उनकी आरती उतारें.
  • गौ माता के माथे पर रोली और चन्दन लगाकार उनको प्रसाद खिलाएं.

बलरामपुर में गोपाष्टमी गोवर्धन पूजा, यूपी से आए बाबा का कमाल देख लोग हुए हैरान

नारायणपुर: यादव समाज ने धूमधाम से मनाया गोपाष्टमी पर्व, गायों की हुई पूजा

सूरजपुर: गोपाष्टमी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने की गौमाता की पूजा

TAGGED:

DHAMTARI
DHAMTARI YADAV COMMUNITY
GOPASHTAMI SIGNIFICANCE AND RITUALS
गोपाष्टमी 2025 शुभ मुहूर्त
GOPASHTAMI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.