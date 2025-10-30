ETV Bharat / state

गोपाष्टमी 2025 शुभ मुहूर्त: धमतरी में यादव समाज ने निकाली विशाल शोभायात्रा

धमतरी: जिले में गोपाष्टमी के पावन मौके पर विशाल शोभायात्रा यादव समाज की ओर से निकाली गई. इस भव्य शोभायात्रा में हजारों लोग शामिल हुए. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पारंपरिक लोक गीतों और भजनों पर नाचते गाते निकले. गोपाष्टमी के मौके पर यादव के समाज के लोग ढोल ताशों की धुन पर जब राउत नाचा करते हुए निकले तो ऐसा लगा जैसे पूरा इलाका राधी कृष्ण के भक्ति रंग में डूब गया हो.

गोपाष्टमी 2025 शुभ मुहूर्त: भव्य शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने बताया कि सनातन काल से ही गाय समाज का मुख्य हिस्सा रही है. गाय को माता के तौर पर पूजा जाता रहा है. यादव समाज के लोगों ने बताया कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता का वास माना गया है. गोपाष्टमी के पर्व पर गाय की इसीलिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है. शोभायात्रा में शामिल लोगों का कहना था कि गौमाता की पूजा अर्चना से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है.



आज ही के दिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गोपालन की शुरूआत की थी. राधा रानी ने भी इसमें सहयोग किया था. गोपालन, गौ संवर्धन को यादव समाज सदियों से निभाता और करता आ रहा है. इस परंपरा को मानते हुए गोपाष्टमी पर्व मनाया जा रहा है. वैसे तो नंद बाबा के पास 90 लाख गायें थीं. लेकिन श्री कृष्ण भगवान एक-एक गाय का नाम जानते थे. हम पूरे भारत में गौ संवर्धन, गौ रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं. हम सभी जानते हैं कि विश्व में तीन ही माता होती है. प्रथम पूजनीय जन्म देने वाली माता होती है, दूसरी धरती माता और तीसरी गौ माता है. यादव समाज का एक ही संदेश है प्रत्येक घर में एक गौ माता रखकर सेवा जरूर करें: धनेश्वर यादव, सदस्य, यादव समाज

क्या है गोपाष्टमी से जुड़ी मान्यता: हिंदू मान्यता के अनुसार बाल्यवस्था में जब भगवान श्री कृष्ण ने छठे साल में प्रवेश किया तो उन्होंने यशोदा मैया से गाय चराने की इजाजत मांगी. तब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को इसके लिए नंद बाबा से पूछने के लिए कहा. जब उन्होंने नंद बाबा से गाय चराने की इजाजत मांगी तो उन्होंने कहा कि तुम अभी छोटे हो, इसलिए अभी बछड़े ही चराओ, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं माने और जिद करने लगे. तब नंद बाबा ने शांडिल्य ऋषि गौ चारण के लिए शुभ मुहूर्त पूछा तो उन्होंने उसी दिन को सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त बताया. मान्यता है कि जिस दिन नंद बाबा की आज्ञा पाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गौ चारण प्रारंभ किया वह कार्तिक मास की अष्टमी तिथि ही थी. तभी से इस पावन दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा.

