'जिताइए हमको.. जीत के बाद नीतीश का ही देंगे साथ', बागी गोपाल मंडल ने बहाए आंसू

भागलपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जेडीयू के चर्चित विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का टिकट कट गया है. जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय ही गोपालपुर सीट से पर्चा दाखिल कर दिया. वहीं लोगों को संबोधित करते हुए वह न केवल भावुक दिखे, बल्कि फूट-फूटकर रोने भी लगे. अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने के साथ-साथ ये भी कहा कि अगर कोई गलती हुई है तो वह क्षमा मांगते हैं लेकिन भरोसा कीजिए की जीत के बाद भी वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे.

'जीत के बाद देंगे नीतीश को समर्थन': मौजूदा विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि चुनाव हम जीतेंगे और जीत के ही नीतीश कुमार के पास जाएंगे. जनता से अपील करते हुए कहा कि हमें सही मायनों में समर्थन दें. भले ही किसी और उम्मीदवार को जेडीयू का सिंबल मिल गया लेकिन हमारा मार्गदर्शन जनता के समर्थन से ही तय होगा. हमारा चुनाव प्रचार पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ होगा, कोई हुड़दंग नहीं होगा.

निर्दलीय कैंडिडेट गोपाल मंडल (ETV Bharat)

"लड़ाई आर-पार की है. ये दिखा देना है कि कौन है ये? ये नीतीश कुमार को बरगलाकर मेरा टिकट कटवा दिया है. मैं 35 साल से गलत नहीं किया है, आगे भी नहीं करूंगा. एक बार प्रेम से बोलिये कि नीतीश कुमार की जय. चुनाव जीतूंगा तो ये सीट नीतीश कुमार की झोली में जाएगी, और कहीं नहीं जाएगी."- गोपाल मंडल, निर्दलीय प्रत्याशी, गोपालपुर सीट