ETV Bharat / state

'जिताइए हमको.. जीत के बाद नीतीश का ही देंगे साथ', बागी गोपाल मंडल ने बहाए आंसू

नामांकन के बाद गोपाल मंडल ने लोगों से वोट की अपील की है. भरोसा दिलाया कि जीत के बाद नीतीश कुमार को ही समर्थन देंगे.

GOPAL MANDAL
गोपाल मंडल का नामांकन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 19, 2025 at 2:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भागलपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जेडीयू के चर्चित विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का टिकट कट गया है. जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय ही गोपालपुर सीट से पर्चा दाखिल कर दिया. वहीं लोगों को संबोधित करते हुए वह न केवल भावुक दिखे, बल्कि फूट-फूटकर रोने भी लगे. अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने के साथ-साथ ये भी कहा कि अगर कोई गलती हुई है तो वह क्षमा मांगते हैं लेकिन भरोसा कीजिए की जीत के बाद भी वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे.

'जीत के बाद देंगे नीतीश को समर्थन': मौजूदा विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि चुनाव हम जीतेंगे और जीत के ही नीतीश कुमार के पास जाएंगे. जनता से अपील करते हुए कहा कि हमें सही मायनों में समर्थन दें. भले ही किसी और उम्मीदवार को जेडीयू का सिंबल मिल गया लेकिन हमारा मार्गदर्शन जनता के समर्थन से ही तय होगा. हमारा चुनाव प्रचार पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ होगा, कोई हुड़दंग नहीं होगा.

निर्दलीय कैंडिडेट गोपाल मंडल (ETV Bharat)

"लड़ाई आर-पार की है. ये दिखा देना है कि कौन है ये? ये नीतीश कुमार को बरगलाकर मेरा टिकट कटवा दिया है. मैं 35 साल से गलत नहीं किया है, आगे भी नहीं करूंगा. एक बार प्रेम से बोलिये कि नीतीश कुमार की जय. चुनाव जीतूंगा तो ये सीट नीतीश कुमार की झोली में जाएगी, और कहीं नहीं जाएगी."- गोपाल मंडल, निर्दलीय प्रत्याशी, गोपालपुर सीट

टिकट कटने पर भड़के गोपाल मंडल: टिकट कटने पर उन्होंने कहा कि पार्टी में दो-चार लोग भूचाल हैं. गोपाल मंडल ने आरोप लगाया कि टिकट के फेरबदल में 3 करोड़ का खेल हुआ है. जेडीयू कैंडिडेट बुलो मंडल को लेकर गोपाल मंडल ने कहा कि उनके सामने कोई चुनौती नहीं है. पहले जेडीयू के सिंबल पर 35 हजार वोट से जीतने के दावे पर उन्होंने कहा कि निर्दलीय लड़ाई में 15 हजार वोटों के अंतर से जीत तय है.

GOPAL MANDAL
गोपाल मंडल (ETV Bharat)

कौन-कौन है उम्मीदवार?: गोपालपुर विधानसभा सीट से एनडीए की तरफ से जेडीयू कैंडिडेट बुलो मंडल चुनावी मैदान में हैं, जबकि महागठबंधन से अभी तक उम्मीदवार तय नहीं हुआ है. वहीं निवर्तमान विधायक गोपाल मंडल भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर चुके हैं.

2020 का परिणाम: 2020 विधानसभा चुनाव में गोपाल मंडल ने बतौर जेडीयू कैंडिडेट गोपालपुर सीट पर आरजेडी के शैलेश कुमार को 24,461 मतों के अंतर से हराया था. गोपाल मंडल को 75,533 और शैलेश कुमार को 51,072 वोट मिले थे. वहीं एलजेपी के सुरेश भगत को 23,406 मत प्राप्त हुए थे.

ये भी पढ़ें:

बिहार चुनाव से पहले जेडीयू में बगावत, गोपाल मंडल ने पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप!

गोपाल मंडल को पुलिस ले गई अपने साथ, CM हाउस के बाहर धरना पर बैठे थे

भागलपुर से रोहित पांडे और गोपालपुर से बुलो मंडल ने किया नामांकन, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे गोपाल मंडल

TAGGED:

BIHAR ELECTION 2025
GOPALPUR ASSEMBLY SEAT
गोपालपुर विधानसभा सीट
गोपाल मंडल का नामांकन
GOPAL MANDAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में NDA अगर जीत भी जाए तब भी क्या नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे CM? विस्तार से समझिए

बिहार की राजनीति में आखिर क्यों जरूरत बन गए मुकेश सहनी, क्या है इनकी सबसे बड़ी ताकत

क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बिहार चुनाव लड़ेगी BJP? इन बयानों से समझिये

17% आबादी, टिकट 0.. बिहार चुनाव में BJP ने फिर मुस्लिमों से किया किनारा, जानिए क्यों?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.