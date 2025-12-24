ETV Bharat / state

दो बड़े मामले: गोपालगढ़ हिंसा मामले की सुनवाई अब किशोर न्याय बोर्ड में, दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

जिला न्यायालय जयपुर ( ETV Bharat File Photo )