दो बड़े मामले: गोपालगढ़ हिंसा मामले की सुनवाई अब किशोर न्याय बोर्ड में, दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

गोपालगढ़ हिंसा मामले में सीबीआई मामलों की अदालत ने सीबीआई को कहा कि वह नाबालिग के संबंध में सक्षम अदालत में चालान पेश करे.

District Court Jaipur
जिला न्यायालय जयपुर (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 24, 2025 at 7:59 PM IST

4 Min Read
जयपुर: सीबीआई मामलों की एसीजेएम कोर्ट ने गोपालगढ़ हिंसा से जुड़े मामले में एक आरोपी को घटना के समय नाबालिग मानते हुए उसके प्रकरण को सुनवाई के लिए स्थानीय किशोर न्याय बोर्ड में भेज दिया है. अदालत ने कहा है कि संबंधित पक्षकार आगामी 27 जनवरी को बोर्ड के समक्ष पेश हों. इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई को कहा है कि वह नाबालिग के संबंध में सक्षम अदालत में चालान पेश करे. अदालत ने यह आदेश आरोपी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिए. अदालत ने आरोपी के खिलाफ पूर्व में जारी गिरफ्तारी वारंट और संपत्ति कुर्क व नीलामी करने की कार्रवाई को भी रद्द कर दिया है.

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता त्रिलोकचंद शर्मा ने बताया कि उसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे आरोपित किया है. पूरक चार्जशीट में आरोपी के पिता का नाम शेरी नलवाला है, जबकि उसके पिता का नाम शेरसिंह है. सीबीआई ने उसके पिता का सरनेम गलत लिखा है. प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज पेश कर कहा गया कि घटना के समय उसकी उम्र 16 साल एक महीने ही थी.' इसके बावजूद भी उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर उसे भगोड़ा किया और उसकी संपत्ति को कुर्क व नीलाम करने के आदेश जारी कर दिए. इसलिए उसे भगोड़ा घोषित करने और कुर्की व नीलामी की कार्रवाई के आदेश को रद्द किया जाए.

पढ़ें: गोपालगढ़ हिंसा प्रकरण: गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को कोर्ट ने विदेश जाने की मंजूरी दी

इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि इस मामले की ट्रायल एडीजे कोर्ट-4 में चल रही है और उसमें 83 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं. प्रार्थी गिरफ्तारी वारंट के बावजूद भी पेश नहीं हुआ. इसलिए उसे भगोड़ा घोषित किया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर कहा कि साक्ष्यों से यह साबित है कि सीबीआई ने चार्जशीट में आरोपी 21 साल का बताया है, जबकि उसकी जन्म तिथि 3 अगस्त, 1998 है और वह घटना के समय नाबालिग था. ऐसे में उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड को सुनवाई के लिए भेजा जाना उचित होगा.

पढ़ें: गोपालगढ़ हिंसा मामले में आरोपी को घटना की सीडी और कैसेट मुहैया कराए CBI

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रामखिलाड़ी सैनी को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 23 साल के इस अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने न केवल पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया, बल्कि उसके आपत्तिजनक फोटोग्राफ के जरिए उसे इसके लिए मजबूर किया. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

पढ़ें: गोपालगढ़ दंगा मामला: हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नियमित सुनवाई शुरू, 17 अप्रैल को अगली तारीख

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने 11 सितंबर, 2024 खोह-नागोरियान थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह सात भाई-बहिन है और उनके पिता की मौत हो चुकी है. एक बार उन्होंने रामखिलाड़ी के पिता को घर की हालत बताई, तो उन्होंने रामखिलाड़ी के जरिए जयपुर में काम पर लगाने की बात कही. वहीं जून, 2023 को रामखिलाड़ी उसकी मां को विश्वास में लेकर उसे और उसकी बड़ी बहन को अपने साथ सीबीआई फाटक इलाके में ले आया. यहां तीनों एक कमरे में साथ रहने लगे. इस दौरान उसने दोनों बहनों को होम केयर की नौकरी भी लगा दी.

रिपोर्ट में कहा गया कि 5 दिसंबर को अभियुक्त ने अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक फोटो खींच ली. इसके बाद वह आए दिन उसके साथ दुष्कर्म करने लगा. वहीं मई, 2024 को वह वापस गांव आ गई. अभियुक्त अभी भी उसके फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दे रहा है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसने पीड़िता की मां को 20 हजार रुपए दिए थे. इसे वापस मांगने पर उनका विवाद हो गया और उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

