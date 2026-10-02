ऑपरेशन काउंटडाउन: डीग पुलिस ने पुराने नोट के नाम पर ठगी और सेक्सटॉर्शन करने वाले 9 आरोपी दबोचे
आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को जाल में फंसाते थे.
Published : October 2, 2026 at 2:17 PM IST|
Updated : October 2, 2026 at 2:32 PM IST
डीग: गोपालगढ़ थाना पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने 3 विधि से संघर्षरत बालकों को भी नियमानुसार निरुद्ध किया है. आरोपियों के कब्जे से 15 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, 2 कार जब्त की गई है. यह कार्रवाई ऑपरेशन काउंटडाउन के तहत की गई. पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ (आईपीएस) के निर्देशन में जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है.
सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल से बिछाते थे जाल: पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने कहा- पकड़े गए आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को जाल में फंसाते थे. गिरोह के सदस्य पुराने सिक्के और नोट खरीदने के नाम पर अधिक कीमत दिलाने का लालच देते थे. इसके बाद अलग-अलग शुल्क के नाम पर पीड़ितों से फर्जी बैंक खातों, यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड में ऑनलाइन रकम ट्रांसफर करवा लेते थे.
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पुराने सिक्के-नोट के नाम पर करते थे ठगी: कांबले शरण गोपीनाथ ने कहा-पूछताछ में सामने आया कि गिरोह सोशल मीडिया पर पुराने सिक्के या नोट बेचने के इच्छुक लोगों की तलाश करता था. संपर्क कर लाखों रुपये तक कीमत मिलने का झांसा देते थे. झांसे में आने पर कार्ड, रजिस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग फीस या अन्य शुल्क के नाम पर रकम जमा कराई जाती थी. रकम लेने के बाद आरोपी संपर्क तोड़ देते थे.
न्यूड वीडियो रिकॉर्ड कर करते थे ब्लैकमेल: पुलिस अधीक्षक ने कहा- गिरोह द्वारा सेक्सटॉर्शन से भी ठगी की बात सामने आई है. आरोपी सोशल मीडिया से संपर्क कर वीडियो कॉल के दौरान न्यूड वीडियो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते थे. इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रकम मांगते थे. भय और बदनामी का दबाव बनाकर पीड़ितों से पैसे ऐंठने का प्रयास किया जाता था.
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ये आरोपी गिरफ्तार: पुलिस अधीक्षक ने कहा-गोपालगढ़ थाना पुलिस ने मुनफेद (22) पुत्र जमालुदीन, तौफिक (22) पुत्र जमालुदीन, अब्बास (25) पुत्र नौमान, शाहिद (32) पुत्र नौमान, राशिद (35) पुत्र नौमान, निसार (25) पुत्र अकबर, आकिल (19) पुत्र नसरू, फरहान(19) पुत्र साहुन और जैद (19) पुत्र कमरूदीन को गिरफ्तार किया है. इनमें मुनफेद, तौफिक, अब्बास, शाहिद, राशिद, निसार और आकिल पाली थाना गोपालगढ़ के निवासी हैं, जबकि फरहान और जैद आरदुका थाना गोपालगढ़ के निवासी हैं. इसके अतिरिक्त 3 विधि से संघर्षरत बालकों को नियमानुसार निरुद्ध किया गया है.
साइबर अपराधियों पर लगातार कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ के निर्देशन में डीग जिले में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन काउंटडाउन के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है. पुलिस साइबर ठगी में इस्तेमाल मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक खातों और वाहनों की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि अनजान सोशल मीडिया प्रोफाइल, वीडियो कॉल, पुराने सिक्के-नोट की खरीद के नाम पर मांगे जाने वाले शुल्क और ऑनलाइन भुगतान के मामलों में सावधानी बरतें.
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