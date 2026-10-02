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ऑपरेशन काउंटडाउन: डीग पुलिस ने पुराने नोट के नाम पर ठगी और सेक्सटॉर्शन करने वाले 9 आरोपी दबोचे

गोपालगढ़ थाना पुलिस ने की कार्रवाई ( ETV Bharat Deeg )

डीग: गोपालगढ़ थाना पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने 3 विधि से संघर्षरत बालकों को भी नियमानुसार निरुद्ध किया है. आरोपियों के कब्जे से 15 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, 2 कार जब्त की गई है. यह कार्रवाई ऑपरेशन काउंटडाउन के तहत की गई. पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ (आईपीएस) के निर्देशन में जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है.