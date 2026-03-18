लापता दो युवक में एक का शव बरामद, आपसी रंजिश में हत्या की आशंका, दूसरे को खोज रही पुलिस
गोपालगंज में लापता दो युवकों में से एक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई. पुलिस को प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका है
Published : March 18, 2026 at 10:07 AM IST
गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले के जादोपुर थाना क्षेत्र में लापता दो युवकों में से एक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई है. हीरापाकड़ गांव से लापता युवक विकास कुमार का शव खाप मकसूदपुर गांव के समीप मलाही टोला स्थित गंडक नदी से मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच तेज कर दी है.
गांव से दो युवक हुए थे लापता : मृतक की पहचान मोतिहारी जिले के मलाही थाना क्षेत्र के बेलहीनारा गांव निवासी चिंटू सिंह के 22 साल पुत्र विकास कुमार के रूप में हुई है. वहीं, दूसरे लापता युवक राजकुमार की तलाश जारी है. जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले हीरापाकड़ गांव से विकास कुमार और राजकुमार संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे. परिजनों ने काफी खोजबीन की, जिसके दौरान मेहंदिया गांव स्थित पुल के पास खून के धब्बे और विकास की खून लगी घड़ी बरामद हुई. इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की.
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया : जादोपुर थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि लापता युवकों में से एक, विकास कुमार का शव बरामद कर लिया गया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.
''मामले में हत्या की आशंका है और इसमें शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. वहीं, फरार राजकुमार समेत अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है.''- अनिल कुमार, जादोपुर थानाध्यक्ष
गंडक नदी में मिला शव : प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा सामने आया. पुलिस ने संदेह के आधार पर राजकुमार के परिवार के कुछ सदस्यों से पूछताछ की, जिसमें उसकी बहन और पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी रखी गई. इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि गंडक नदी में एक शव मिला है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान विकास कुमार के रूप में की. शव मिलने की खबर फैलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.
प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका: बताया जा रहा है कि विकास कुमार और राजकुमार के परिवार के बीच रिश्तेदारी थी. इसी दौरान विकास का राजकुमार की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी परिवार को हो गई थी. आरोप है कि इसी वजह से विकास को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई.
13 मार्च को लापता हुआ था युवक : 13 मार्च को विकास को फोन कर हीरापाकड़ बुलाया गया था. अगले दिन उसे मेहंदिया पुल के पास ले जाया गया, जहां से वह लापता हो गया. बाद में उसका मोबाइल बंद हो गया, जबकि राजकुमार का फोन देर रात तक चालू रहा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले को हत्या के एंगल से जांच रही है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है.
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