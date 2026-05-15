दुबई में उड़ते जहाज के अंदर से फोटो लेना पड़ा भारी, बिहार के युवक को 10 साल की सजा
गोपालगंज के युवक को दुबई में विमान की फोटो लेने पर 10 साल की सजा मिली. परिजनों ने डीएम से न्याय मांगा.
Published : May 15, 2026 at 3:10 PM IST
गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड के रफी इंदरवा गांव निवासी एक युवक को दुबई में उड़ते जहाज के अंदर मोबाइल से तस्वीर लेने के मामले में वहां की अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है. सजा की खबर गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजन अब न्याय की गुहार लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे हैं.
दुबई में गोपालगंज के युवक को 10 साल की सजा : युवक की पहचान इंदरवा गांव निवासी अमिरूल मियां के बेटे वसीम अकरम के रूप में हुई है. वसीम अकरम रोजगार के सिलसिले में दुबई गया था, जहां वह मजदूरी का काम कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह उसी की कमाई पर निर्भर थी.
मोबाइल से विमान की तस्वीर लेना बनी मुसीबत : मिली जानकारी के अनुसार, वसीम अकरम पर आरोप है कि उसने उड़ते हुए विमान के भीतर अपने मोबाइल फोन से कुछ तस्वीरें और वीडियो बनाए थे. दुबई के कड़े सुरक्षा और गोपनीयता कानूनों के तहत इसे गंभीर अपराध माना गया. गुरुवार को वहां की एक स्थानीय अदालत ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुना दी.
'अनजाने में हुई गलती' : परिवार का कहना है कि ''वसीम पूरी तरह निर्दोष है और उसने किसी आपराधिक मंशा से फोटो नहीं लिया था. वह सीधा-सादा युवक है और केवल यादों को संजोने या अनजाने में तस्वीर खींच ली होगी. उसे वहां के नियम-कानून की जानकारी नहीं थी.''
सजा की खबर से परिवार में मचा कोहराम : जैसे ही दुबई कोर्ट के फैसले की जानकारी गांव पहुंची, पूरे परिवार में मातम छा गया. वसीम की मां शायदा खातून ने बताया कि ''बेटा जुमे की नमाज पढ़कर निकला था, उसी दौरान अन्य लोगों के साथ पुलिस ने उसे पकड़ लिया. जांच के बाद बाकी लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन मोबाइल में जहाज की तस्वीर और वीडियो मिलने के कारण उसे जेल भेज दिया गया.''
डीएम से लगाई न्याय की गुहार : शुक्रवार को वसीम के परिजन गोपालगंज के जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा से मिले और आवेदन देकर न्याय की मांग की. उन्होंने बताया कि परिवार में माता-पिता, बहन, पत्नी सलमा खातून और दो नाबालिग बच्चे हैं. पत्नी भी बीमार रहती हैं और परिवार के पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं है.
गृह विभाग को भेजी जाएगी रिपोर्ट : जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गृह विभाग को रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है. डीएम पवन कुमार सिन्हा ने कहा कि ''पीड़ित परिवार की फरियाद सरकार तक पहुंचाई जाएगी और सरकारी स्तर पर पहल होने के बाद ही आगे कुछ संभव हो सकेगा.''
गरीबी और बेबसी के बीच न्याय की उम्मीद : परिवार का कहना है कि वे गरीब और असहाय लोग हैं. वसीम की कमाई से ही घर चलता था. अब उसके जेल जाने से परिवार पूरी तरह संकट में है. परिजन उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार और प्रशासन की मदद से उनके बेटे को न्याय मिल सकेगा.
ये भी पढ़ें: ईरान संकट के बीच छात्रों की वतन वापसी शुरू, 70 से अधिक छात्र सुरक्षित भारत पहुंचे