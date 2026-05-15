ETV Bharat / state

दुबई में उड़ते जहाज के अंदर से फोटो लेना पड़ा भारी, बिहार के युवक को 10 साल की सजा

सजा की खबर से परिवार में मचा कोहरा ( ETV Bharat )

गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड के रफी इंदरवा गांव निवासी एक युवक को दुबई में उड़ते जहाज के अंदर मोबाइल से तस्वीर लेने के मामले में वहां की अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है. सजा की खबर गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजन अब न्याय की गुहार लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे हैं. दुबई में गोपालगंज के युवक को 10 साल की सजा : युवक की पहचान इंदरवा गांव निवासी अमिरूल मियां के बेटे वसीम अकरम के रूप में हुई है. वसीम अकरम रोजगार के सिलसिले में दुबई गया था, जहां वह मजदूरी का काम कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह उसी की कमाई पर निर्भर थी. दुबई में गोपालगंज के युवक को 10 वर्ष की सजा (Dubai Govt media Centre) मोबाइल से विमान की तस्वीर लेना बनी मुसीबत : मिली जानकारी के अनुसार, वसीम अकरम पर आरोप है कि उसने उड़ते हुए विमान के भीतर अपने मोबाइल फोन से कुछ तस्वीरें और वीडियो बनाए थे. दुबई के कड़े सुरक्षा और गोपनीयता कानूनों के तहत इसे गंभीर अपराध माना गया. गुरुवार को वहां की एक स्थानीय अदालत ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुना दी. 'अनजाने में हुई गलती' : परिवार का कहना है कि ''वसीम पूरी तरह निर्दोष है और उसने किसी आपराधिक मंशा से फोटो नहीं लिया था. वह सीधा-सादा युवक है और केवल यादों को संजोने या अनजाने में तस्वीर खींच ली होगी. उसे वहां के नियम-कानून की जानकारी नहीं थी.''