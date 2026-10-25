जिंदा में 3 लाख और मरने के बाद 8 लाख की डिमांड, साउथ अफ्रीका में फंसा बिहार के सूनेश का शव
गोपालगंज के मजदूर की साउथ अफ्रीका में मौत हो गई. मां ने कहा-बेटे का शव भेजने के लिए 8 लाख मांग रहे. रिपोर्ट-अटल बिहारी पांडेय
Published : October 25, 2026 at 5:43 PM IST
गोपालगंज: "मेरे बच्चे का शरीर भेज दीजिए तो मुझे संतोष हो जाएगा. मैं उसके शव को देखकर संतोष कर लूंगी. मेरी और कोई इच्छा नहीं है." साउथ अफ्रीका में मृत हुए सूनेश राम की बूढ़ी मां लखपति देवी की यह चीख झकझोर देने वाली है. मां ने रोते हुए बताया कि बेटे से जब पहले बात हुई थी, तो उसने कहा था कि "मैं ठीक नहीं हूं, मुझे तुम लोग वापस बुला लो."
"मेरे बेटे की मौत विदेश में हो गयी. अब कंपनी वाला कह रहा है कि 8 लाख रुपया भेजिए, तब शव भेजा जाएगा. हम गरीब लोग कहां से आठ लाख रुपया लाएंगे. सरकार मेरे बच्चे के शव को वापस ला दे." -लखपित देवी, सूनेश राम की मां
परिवार में मचा कोहराम
परिजनों ने बताया कि, छह महीने पहले अपने परिवार के उज्ज्वल भविष्य और बेहतर आजीविका के सपने लेकर विदेश गए 40 वर्षीय सूनेश राम की अचानक हुई इस असमय मौत ने उनके पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है. इस दर्दनाक घटना के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है. बूढ़ी मां, पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है.
मृतक सूनेश राम जिले के सदर प्रखंड भीतभेरवा वार्ड नंबर 14 के निवासी थे, जिनकी साउथ अफ्रीका में मौत हो जाने से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. दरअसल, इस संदर्भ में परिजन बताते हैं कि, वे वहां वेस्ट अंगोला मेटल कंपनी में बतौर वेंडर काम करते थे.
जीवित घर भेजने के लिए तीन लाख की डिमांड
कुछ समय पूर्व उनके सिर में लगातार तेज दर्द की शिकायत रहने लगी थी, जिसके कारण उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी. बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने कंपनी प्रबंधन से अपने घर वापस लौटने के लिए छुट्टी की गुहार लगाई थी. आरोप है कि, कंपनी ने उन्हें घर भेजने के एवज में 3 लाख रुपए की मांग की थी, जिसे गरीब परिवार पूरा नहीं कर सका.
इलाज के अभाव में मौत
गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि वे इतनी बड़ी रकम तुरंत जुटा पाते, जिसके अभाव में कंपनी ने उन्हें छुट्टी नहीं दी. समय पर इलाज और घर वापसी न मिलने के कारण अंततः उनकी मौत हो गई. सूनेश राम के बड़े भाई राजेश राम ने बताया कि, सबसे दुखद पहलू यह है कि सूनेश राम की मृत्यु की आधिकारिक सूचना कंपनी द्वारा उनके परिजनों को नहीं दी गई, बल्कि वर्करों ने फोन पर जानकारी दी.
वहां साथ काम कर रहे अन्य भारतीय वर्करों ने फोन पर परिवार को इस मनहूस खबर से अवगत कराया. अब जब उनकी मौत हो चुकी है, तो कंपनी द्वारा उनके शव को भारत भेजने के नाम पर आठ लाख रुपए की भारी-कम रकम की डिमांड की जा रही है. गरीब परिवार के पास दो जून की रोटी का संकट है, ऐसे में आठ लाख रुपए जुटाना उनके लिए असंभव साबित हो रहा है.
"फोन पर बात हुई तो उसने कहा था कि भैया मेरी तबीयत खराब है, मैं मालिक से बात कर रहा हूं और घर आने की कोशिश कर रहा हूं. लेकिन कंपनी ने ढाई से तीन लाख रुपये की डिमांड की, तब घर भेजने की बात कही. इसके ठीक दो दिन के बाद वहां काम करने वाले लोगों ने फोन कर बताया कि उसकी मौत हो गई है." -राजेश राम, मृतक का भाई
सरकार से गुहार
इस विपत्ति की घड़ी में मृतक के एक छोटे बेटे और एक बेटी के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है. शोकाकुल परिजनों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्थानीय जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि सूनेश राम का पार्थिव शरीर सकुशल उनके पैतृक गांव पहुंच सके. परिजनों ने कंपनी पर प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है.
मृतक का भतीजा अमित कुमार ने बताया कि मौत से 5 दिन पहले कंपनी में तबीयत खराब हो गई थी. कंपनी में न खाना अच्छा था और न ही मेडिकल की सुविधा थी. जब उन्होंने कंपनी के मालिक से बात की और कहा कि, "मेरा इलाज कराइए और मुझे इंडिया भेज दीजिए, तो कंपनी ने कोई पहल नहीं की बल्कि तीन लाख रुपये की मांग पर अड़ी रही."
ज्यादा दिन तबीयत खराब होने और इलाज न मिलने के कारण आखिरकार सूनेश राम की मौत हो गई. अमित कुमार ने बताया कि वहां काम करने वाले लोग कह रहे हैं कि इनके जैसे कई लोग वहां फंसे हुए हैं. मौत की सूचना मिलने के बाद जब हम लोगों ने शव भेजने की मांग की तो कंपनी ने 8 लाख रुपये का खर्च बता दिया, जो हमारे बस से बाहर है.
"मौत की सूचना मिलने के बाद हम लोगों ने शव भेजने की मांग की तो कहा कि 8 लाख रुपये लगेगा, तब शव भेजा जाएगा. हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि उनके शव को भारत लाया जाए. गरीब परिवार के लिए कुछ किया जाए." - अमित कुमार, मृतक का भतीजा
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