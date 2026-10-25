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जिंदा में 3 लाख और मरने के बाद 8 लाख की डिमांड, साउथ अफ्रीका में फंसा बिहार के सूनेश का शव

मां ने बेटे के शव के लिए लगायी गुहार ( ETV Bharat )

गोपालगंज: "मेरे बच्चे का शरीर भेज दीजिए तो मुझे संतोष हो जाएगा. मैं उसके शव को देखकर संतोष कर लूंगी. मेरी और कोई इच्छा नहीं है." साउथ अफ्रीका में मृत हुए सूनेश राम की बूढ़ी मां लखपति देवी की यह चीख झकझोर देने वाली है. मां ने रोते हुए बताया कि बेटे से जब पहले बात हुई थी, तो उसने कहा था कि "मैं ठीक नहीं हूं, मुझे तुम लोग वापस बुला लो."

"मेरे बेटे की मौत विदेश में हो गयी. अब कंपनी वाला कह रहा है कि 8 लाख रुपया भेजिए, तब शव भेजा जाएगा. हम गरीब लोग कहां से आठ लाख रुपया लाएंगे. सरकार मेरे बच्चे के शव को वापस ला दे." -लखपित देवी, सूनेश राम की मां