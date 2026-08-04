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10 रुपये के लिए बिहार में मर्डर, गोपालगंज में महिला पर टांगी से हमला.. इलाज के दौरान मौत

बिहार के गोपालगंज में महज 10 रुपये को लेकर हुए विवाद में एक महिला इतना पीटा की उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. पढ़ें

Gopalganj Murder
गोपालगंज में महिला की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 4, 2026 at 8:04 PM IST

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गोपालंगज: बिहार के गोपालगंज में महज 10 रुपये के लेन देन के विवाद में एक महिला की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतका की पहचान किशोर मुशहर की पत्नी पान कुमारी की रूप में हुई है. घायल के बाद से गांव में डर का माहौल है. मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

10 रुपये के लिए बिहार में मर्डर: गोपालगंज जिले में महज 10 रुपये के विवाद में घायल महिला की सोमवार को गोरखपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना थावे थाना क्षेत्र के मठगौतम गांव की है. मामले में गिरफ्तार सभी अभियुक्त को पुलिस न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

दो पक्षों के बीच विवाद, फिर मारपीट: स्थानीय लोगों ने बताया कि, शुक्रवार रात 10 रुपये के लेनदेन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत तक आ गई. इस झगड़े में किशोर मुशहर की पत्नी पान कुमारी (33 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गई.

गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत: इस घटना के बाद परिजन घायल महिला को लेकर पास के अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने यूपी के गोरखपुर अस्पताल रेफर कर दिया. लेकिन गोरखपुर में इलाज के दौरान सोमवार को महिला की मौत हो गई.

6 आरोपी गिरफ्तार- पुलिस: थावे थानाध्यक्ष विभा कुमारी ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी कर 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. गिरफ्तार किए गए आरोपितों में गोविंदा मुसहर, केदार मुसहर, सविता देवी, नीतू देवी, रमिता देवी और प्रसाद मुसहर हैं.

Gopalganj Murder
तहकीकात में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. महिला का अंतिम संस्कार कराया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है."- विभा कुमारी, थानाध्यक्ष, थावे थाना

इस बीच, मृतका के परिजन अन्य आरोपियों की मांग पर अड़े रहे. हालांकि पुलिस के समझाने के बाद मृतका का अंतिम संस्कार किया गया. परिवार में एक बेटी और एक बेटा हैं. फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

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