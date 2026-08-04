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10 रुपये के लिए बिहार में मर्डर, गोपालगंज में महिला पर टांगी से हमला.. इलाज के दौरान मौत

गोपालगंज में महिला की हत्या ( ETV Bharat )

गोपालंगज: बिहार के गोपालगंज में महज 10 रुपये के लेन देन के विवाद में एक महिला की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतका की पहचान किशोर मुशहर की पत्नी पान कुमारी की रूप में हुई है. घायल के बाद से गांव में डर का माहौल है. मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. 10 रुपये के लिए बिहार में मर्डर: गोपालगंज जिले में महज 10 रुपये के विवाद में घायल महिला की सोमवार को गोरखपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना थावे थाना क्षेत्र के मठगौतम गांव की है. मामले में गिरफ्तार सभी अभियुक्त को पुलिस न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दो पक्षों के बीच विवाद, फिर मारपीट: स्थानीय लोगों ने बताया कि, शुक्रवार रात 10 रुपये के लेनदेन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत तक आ गई. इस झगड़े में किशोर मुशहर की पत्नी पान कुमारी (33 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गई.