'चेहरा भयानक है..' विचित्र बच्ची को देख डरे नवजात के माता-पिता, गांव वालों ने कहा- 'एलियन है'
गोपालगंज में एलियन जैसी बच्ची ने जन्म लिया है. विचित्र नवजात को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. रिपोर्ट-अटल बिहारी पांडेय
Published : November 16, 2026 at 3:31 PM IST
गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज जिले में एक विचित्र बच्ची ने जन्म लिया है. थावे प्रखंड में एलियन जैसी बच्ची के जन्म को लेकर खूब चर्चा हो रही है. नवजात बच्ची देखने में विकसित नहीं लग रही है. उसके आंखें बंद हैं. त्वचा खुली हुई है और हाथ पैर की उंगली भी चिपकी हुई है. बस उसके रोने की आवाज सुनाई दे रही है. घरवाले बच्ची के शक्ल-सूरत देखकर डर रहे हैं.
'भयंकर मुंह वाली बच्ची' का जन्म से डरे परिवार वाले
बच्ची का शारीरिक स्वरूप सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग होने के कारण उसे देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ रही है. एक ओर जहां लोग इसे कुदरत का करिश्मा या दैवीय प्रकोप मानकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बच्ची की अनोखी बनावट को देखकर खुद उसके परिजन भी सहमे हुए हैं.
सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग है नवजात बच्ची
जन्म लेने वाली इस बच्ची का चेहरा और शरीर सामान्य नवजातों जैसा नहीं है. बच्ची के चेहरे पर आंखें और कान स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे उसका चेहरा काफी अलग और भयावह नजर आ रहा है. इसके अलावा, जन्म के समय से ही बच्ची के मुंह में दांत जैसी संरचना भी दिखाई दे रही है, जिसने डॉक्टरों से लेकर आम लोगों तक सभी को हैरत में डाल दिया है.
बच्ची की दशा देखकर बेचैन हैं परिवार और मां
बच्ची के इस असामान्य रूप को देखकर घर में खुशी के बजाय डर और असमंजस का माहौल बन गया है. बच्ची की मां कालावती देवी और नानी का कहना है कि नवजात की बनावट इतनी अलग है कि पहली नजर में उसे देखकर डर सा लगता है. परिवार के सदस्य बच्ची के स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं.
देखने के लिए लगी लोगों की भारी भीड़
जैसे ही इस विचित्र बच्ची के जन्म की खबर आसपास के गांवों में फैली, लोगों का तांता लगना शुरू हो गया. हर कोई एक झलक पाने के लिए घर पहुंच रहा है. ग्रामीणों के बीच इस घटना को लेकर अलग-अलग धारणाएं बन गई हैं. कुछ लोग अंधविश्वास के चलते इसे दैवीय प्रकोप या किसी अनहोनी का संकेत मान रहे हैं, तो वहीं कुछ युवा और ग्रामीण इसे एलियन जैसी आकृति बताकर हैरानी जता रहे हैं.
किसी एलियन जैसी दिख रही बच्ची
चिकित्सा विज्ञान की नजर में ऐसे मामले गंभीर जन्मजात विकृति या दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी के कारण होते हैं. गर्भावस्था के दौरान पोषण की कमी, दवाओं के दुष्प्रभाव या जीन में बदलाव की वजह से भ्रूण का विकास असामान्य हो जाता है. ऐसे नवजातों को अंधविश्वास के बजाय तत्काल विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी और बेहतर चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता होती है. बच्ची की मां कालावती देवी ने बातचीत के दौरान बताया कि यह उनका पहला बच्चा है. बच्ची देखने में एलियन जैसी दिख रही है.
''बच्चा को देखकर भयानक लग रहा है. जन्म के बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची के बारे में बताया था. बच्ची को देखकर अस्पताल में भी लोगों के बीच हलचल मच गई थी. अल्ट्रासाउंड जांच कराई गई थी. जांच में बच्ची के हाथ-पैर स्पष्ट नहीं दिखाई देने की बात बताई गई थी. डॉक्टर ने बेहतर जांच के लिए दूसरे अस्पताल जाने की सलाह भी दी थी, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वे कहीं बाहर जाकर जांच नहीं करा सके.''- कलावती देवी, नवजात बच्ची की मां
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