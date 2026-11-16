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'चेहरा भयानक है..' विचित्र बच्ची को देख डरे नवजात के माता-पिता, गांव वालों ने कहा- 'एलियन है'

एलियन जैसी दिख रही बच्ची ( ETV Bharat )

गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज जिले में एक विचित्र बच्ची ने जन्म लिया है. थावे प्रखंड में एलियन जैसी बच्ची के जन्म को लेकर खूब चर्चा हो रही है. नवजात बच्ची देखने में विकसित नहीं लग रही है. उसके आंखें बंद हैं. त्वचा खुली हुई है और हाथ पैर की उंगली भी चिपकी हुई है. बस उसके रोने की आवाज सुनाई दे रही है. घरवाले बच्ची के शक्ल-सूरत देखकर डर रहे हैं.

'भयंकर मुंह वाली बच्ची' का जन्म से डरे परिवार वाले