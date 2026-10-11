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भक्त रहषु के लिए कामाख्या से थावे पहुंची थी मां भवानी, चेरो वंश से जुड़ा है बिहार के इस मंदिर का इतिहास

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गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज स्थित मां थावे भवानी का यह मंदिर अपनी भव्य ख्याति और चमत्कारों के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध है. पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार, इस मंदिर का इतिहास 16वीं सदी के चेरो वंश के शासनकाल से जुड़ा हुआ है. ऐसा माना जाता है कि इस प्राचीन मंदिर का निर्माण हथुआ राज के राजा द्वारा कराया गया था. निर्माण से लेकर आज तक यह मंदिर जनमानस के लिए अगाध आस्था का केंद्र है.

अहंकारी राजा और परम भक्त की कथा

इस प्रसिद्ध पीठ के पीछे एक अत्यंत रोचक और पौराणिक कथा जुड़ी है. लोक मान्यताओं के अनुसार, प्राचीन काल में यहां मां का एक परम भक्त रहषु रहता था. उस समय वहां के राजा मनन सिंह को अपनी शक्ति और धन-दौलत पर गहरा घमंड था. वे खुद को सबसे बड़ा भक्त मानते थे. राजा के इसी अहंकार के कारण यहां एक अद्भुत ऐतिहासिक घटना हुई, जिसने इस पावन स्थल की महिमा बढ़ा दी.